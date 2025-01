ZANO dhuron inhalatorë për pacientët me mukoviscidozë

Rreth 50 000 njerëz në Evropë vuajnë nga mukoviscidoza, mbi 60% e tyre janë fëmijë

Mukoviscidoza është një sëmundje e rrallë gjenetike që prek mushkëritë, sistemin tretës dhe organet e tjera duke shkaktuar akumulimin e sekrecioneve të trasha dhe ngjitëse që shkakton infeksione kronike, probleme me frymëmarrjen dhe vështirësi në përthithjen e lëndëve ushqyese.

Pacientët shpesh vuajnë nga kollitja, gulçimi dhe inflamacioni i mushkërive që kërkojnë kujdes intensiv mjekësor. Sëmundja kërkon terapi intensive, duke përfshirë inhalimet ditore, të cilat mund të arrijnë deri në 10 në ditë.

Një inhalator cilësor është çelësi i efektivitetit të trajtimit. Ai e dërgon ilaçin direkt në mushkëri, duke ndihmuar frymëmarrjen dhe duke reduktuar rrezikun e infeksioneve serioze. Megjithatë, në Shqipëri dhe në vende të tjera të Evropës, sistemi i kujdesit shëndetësor nuk mbulon koston e pajisjes që shpëton jetën.

Unicoms, kompania që ka krijuar Inhalatorin Zano Inspire, ka vendosur të mos qëndrojë indiferente ndaj situatës jashtëzakonisht të vështirë me të cilën përballen pacientët me mukoviscidozë në Shqipëri.

Këtë vit ata nisën fushatën e tyre të dhurimit, ku çdo pacient me mukoviscidozë që ka nevojë për inhalator mund të kërkojë dhe të marrë pa pagesë një pajisje ZANO Inspire. Është planifikuar që pacienti të mund të kërkojë një pajisje të re çdo tre vjet. Në këtë mënyrë, kujdesi ndaj pacientit nuk është një episod i vetëm, por e shoqëron jetën e tyre me terapi nëpërmjet një inhalatori të besueshëm dhe cilësor.

Nebulizatori Zano Inspire është një nga markat më mirë të prezantuara dhe të njohura në Shqipëri.

Zano Inspire është projektuar duke pasur parasysh pacientët – është i lehtë, kompakt dhe jashtëzakonisht i qetë, duke e bërë atë të përshtatshëm si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Ngjitëset speciale për fëmijë që vijnë me inhalatorin shtojnë një element argëtues dhe e bëjnë më të lehtë përshtatjen ndaj terapisë për pacientët më të vegjël.

Pse preferohet Zano Inspire

✔️ Dizajn kompakt (200 g) – e rehatshme për t’u përdorur dhe e lehtë për t’u mbajtur.

✔️ Mënyra e qetë e funksionimit (55 decibel) – i përshtatshëm për të gjitha moshat.

✔️ Efikasiteti – grimca me një madhësi mesatare prej 3.8 μm për shpërndarjen optimale të mjekimit.

✔️ Ekonomia – vëllimi minimal i mbetur nën 0.8 ml, i cili siguron një përdorim më të plotë të barnave.

Unicoms e merr si mision të saj mbështetjen e shëndetit dhe cilësisë së jetës së pacientëve me sëmundje kronike përmes produkteve të tyre. Kompania mbështet vazhdimisht kauza të rëndësishme shoqërore me të gjitha produktet e saj. Nisma e dhurimit për të ndihmuar pacientët me mukoviscidozë zhvillohet jo vetëm në Bullgari, por edhe në Rumani, Shqipëri dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, si pjesë e angazhimit të Unicoms për të ofruar mbështetje reale aty ku është më e nevojshme.

Mund të mësoni më shumë rreth fushatës dhe si të merrni një inhalator nëse jeni një pacient në https://zanoinspire.com/cf/.

Në faqen e internetit Zano Inspire ofrohet gjithashtu një listë e qendrave mjekësore dhe profesionistëve të besuar dhe mbledh informacion të vlefshëm rreth jetesës me mukoviscidozë në një seri artikujsh në blogun e saj.