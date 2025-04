Horoskopi i Brankos për të hënën, 7 prill 2025 – për çdo shenjë të zodiakut

Mirë se erdhët, miq të yjeve, në këndin tim të mbushur me mistere zodiakal. Ashtu si një detar i vjetër që lexon valët, unë shikoj qiellin për ju dhe përpiqem të deshifroj shenjat që ndikojnë në rrugëtimin tonë, thotë Branko në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Energjia juaj e lindur ndizet fuqishëm këtë të hënë në sajë të një kombinimi të favorshëm planetar. Marsi ju jep zjarrin e guximit, por kini kujdes të mos bëheni impulsivë. Hëna dhe Afërdita zbutin tonin e ditës, duke ju ftuar të gjeni ekuilibrin midis veprimit dhe reflektimit. Ndiqni zërin e zemrës — është kompasi juaj më i mirë në një ditë që mund të sjellë si sfida, ashtu edhe çlirime emocionale.

Demi (21 prill – 20 maj)

Afërdita ndriçon qiellin tuaj dhe ju fton të shijoni bukurinë që ju rrethon. Mos nxitoni për asgjë: përparimi vjen ngadalë, por me themel të fortë. Shijoni gjërat e thjeshta: një bisedë e ngrohtë, një ecje në natyrë, një moment i qetë në shtëpi. Saturni ju kujton që durimi është forcë. Kujdes me ndjenjat: të vërtetat e vogla duan dhembshuri për t’u thënë.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Merkuri ju frymëzon me mendime të thella dhe një dëshirë për të mësuar diçka të re. Është dita e duhur për të komunikuar, për të bërë pyetje, dhe për të eksploruar ide që ju frymëzojnë. Mos kini frikë të shkoni drejt asaj që nuk e njihni. Fjalët tuaja kanë ndikim — përdorini për të ndërtuar ura, jo për të ndarë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Hëna, mbretëresha juaj qiellore, ju mbështjell me një ndjeshmëri të thellë. Kjo është një ditë për të dëgjuar më shumë zemrën sesa logjikën. Jupiteri ju mbështet, duke sjellë mundësi për të përmirësuar një marrëdhënie apo për të nisur një projekt që ju ngroh shpirtin. Mos kini frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj — ajo është dhurata juaj më e madhe.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Këtë fillim jave, dielli ndriçon fuqishëm mbi ju dhe ju jep një ndjesi force e karizme. Marsi ju nxit të merrni iniciativë, sidomos në punë apo në projekte personale. Dita është ideale për të marrë vëmendjen që meritoni — por mos harroni: edhe liderët më të mëdhenj dinë kur të dëgjojnë. Në dashuri, jepni më shumë nga vetja dhe do të merrni më shumë kthim.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Merkuri ju kërkon qetësi dhe përqendrim. Rregulli dhe organizimi do të jenë aleatët tuaj më të mirë sot. Saturni ju mëson të duroni, të bëni përpjekje të vazhdueshme dhe të mos dorëzoheni. Nëse ndiheni të lodhur, merrni frymë thellë dhe rikujtoni që çdo rrugë drejt suksesit ndërtohet me hapa të vegjël por të sigurt. Mos kërkoni përsosmëri — kërkoni përparim.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Afërdita, perëndesha e dashurisë dhe harmonisë, vallëzon në qiellin tuaj, e dashur Peshore, duke sjellë ekuilibër dhe bukuri në jetën tuaj. Horoskopi i Branko-s për nesër ju fton të ushqeni marrëdhëniet tuaja, të forconi lidhjet emocionale. Jupiteri, planeti i fatit, ju buzëqesh, duke sjellë mundësi të reja dhe begati. Jini të hapur për të pranuar dhuratat e universit dhe mos kini frikë të tregoni butësinë tuaj. Mirësia është një forcë, jo një dobësi.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Plutoni, sundimtari i thellësive dhe transformimit, ju fton të rigjeneroheni, Akrep. Horoskopi i nesërm ju nxit të eksploroni thellësitë e vetes, të çliroheni nga zinxhirët e së kaluarës. Marsi, perëndia e luftës, ju jep guxim dhe vendosmëri për të kaluar çdo pengesë. Mos kini frikë të përballeni me frikërat tuaja: brenda jush fshihet një forcë e vullkanit gati për shpërthim. Rilindja është e mundur – edhe nga hiri.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Jupiteri, planeti juaj udhëheqës, ju shtyn drejt aventurës, Shigjetar. Horoskopi i Branko-s ju fton të zgjeroni horizontet, të ushqeni etjen për dije e përvoja të reja. Hëna, në një kërcim me Neptunin, ju fton të ëndërroni, të udhëtoni me imagjinatën. Qëndroni optimistë – jeta është një udhëtim i mrekullueshëm. Ndiqni zemrën tuaj, ajo do t’ju çojë drejt lumturisë së vërtetë.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Saturni, planeti juaj i disiplinës dhe strukturës, ju fton në përgjegjësi, Bricjap. Horoskopi i nesërm ju këshillon të fokusoheni te objektivat, të ndërtoni të ardhmen me durim dhe këmbëngulje. Marsi ju jep forcën për të përballuar çdo sfidë. Mos kini frikë nga vështirësitë – ambicia juaj është një armë e fuqishme. Disiplina dhe qëndrueshmëria do t’ju çojnë drejt suksesit që meritoni.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Urani, planeti i revolucionit dhe novacionit, ju fton të thyeni rregullat, Ujor. Horoskopi i Branko-s ju nxit të mendoni ndryshe, të eksploroni ide dhe zgjidhje të reja. Hëna, në një lojë refleksesh me Neptunin, ju frymëzon të ëndërroni më tej. Pranoni ndryshimet që vijnë dhe mos kini frikë të jeni vetvetja. Origjinaliteti juaj është një dhuratë për botën.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Neptuni, sundimtari i deteve dhe i intuitës, ju fton në ndjeshmëri dhe dhembshuri, Peshk i ëmbël. Horoskopi i nesërm ju fton të lidheni me emocionet tuaja dhe të ushqeni empatinë që ju karakterizon. Jupiteri ju sjell fat dhe mundësi të reja. Jini të hapur ndaj mrekullive të jetës dhe mos kini frikë të tregoni brishtësinë tuaj – aty qëndron forca juaj më e madhe. /noa.al