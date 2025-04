Horoskopi javor nga Branko: Yjet nga 14 deri më 20 Prill 2025 për të 12 shenjat

Të dashur miq të yjeve, kemi hyrë në një javë të veçantë, e mbushur me energji delikate, frymëzim të thellë dhe emocione që prekin shpirtin.

Planetët lëvizin në mënyrë misterioze, si letra tarot që përzihen nga dora e fatit. Disa do ndihen të ringjallur, të tjerë do ftohen të mendojnë thellë.

Është një javë për të dëgjuar sinjalet e universit, për të zgjuar ndjeshmërinë dhe për të ndjekur instinktin me zemër të hapur. Ja çfarë sugjerojnë yjet për secilën shenjë:

—

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë për ty, i zjarrtë Dash, është si një këngë e re lindjeje. Marsi, planeti yt sundues, është në krahët e tu dhe të dhuron një energji të jashtëzakonshme, si një rrymë që të ngre lart. Në dashuri, është koha për vendime që ndryshojnë rrjedhën e ndjenjave – mund të marrësh një hap që ndan të kaluarën nga e ardhmja. Në punë, bëj kujdes me një koleg që shfaq miqësi por mban dyshime në zemër – intuita jote do të tregojë gjithçka. E hëna është dita më energjike, perfekte për të nisur një projekt të ri. Fundjava, me Hënën që të pëshpërit ëndrra, do të sjellë frymëzim dhe shenja që s’të duhet t’i injorosh. Ndjek instinktin, siç do të ndiqje këshillën e një tarotisti të vjetër. Javë pozitive, veçanërisht nëse vepron me pasion dhe jo me dyshim.

—

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, java hapet me një qiell romantik, por pak i mjegullt. Venusi të vështron nga larg dhe të pyet: je gati të lëshosh çfarë nuk ushqen më zemrën tënde? Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për qartësi emocionale – për të larguar atë që të rëndon dhe për të lënë vetëm çka është e vërtetë. Puna ecën normalisht, por mungon pak vendosmëria. Të mërkurën, bëj kujdes – një ditë me humor të përmbysur, ideale për heshtje dhe reflektim. Yjet të ftojnë të jesh më i butë me veten dhe të dëgjosh sinjalet e trupit dhe ëndrrat e natës. Fundjava sjell përqafime të ngrohta dhe ndjenja të vërteta – mos i nënvlerëso gjestet e vogla, ato janë magjia e jetës. Javë për të ndalur ritmin dhe për të dëgjuar zemrën.

—

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Binjakë të dashur, yjet ju buzëqeshin me një butësi lozonjare. Java do të jetë një udhëtim i gjallë përmes bisedave, takimeve dhe ideve të papritura. Mërkuri, udhëheqësi juaj, është në anën tuaj dhe ju dhuron shkëlqim në të folur dhe aftësi për të bindur – moment ideal për intervista, propozime dhe shprehje dashurie. Por kujdes: të enjten një re e papritur mund të shfaqet në marrëdhëniet personale. Megjithatë, ti e di të kthesh çdo situatë në favor – mendja jote e mprehtë di të gjejë rrugëdalje. Fundjava do të mbyllet me një lajm të bukur që të mbush me gëzim. Po, Binjakë, kjo është një javë me dritë. Ndiq dritën e yjeve dhe gjithçka do të marrë formë.

—

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

I dashur Gaforre, horoskopi i kësaj jave të vendos në një udhë të reflektimit të thellë. Hëna, mbrojtësja jote qiellore, po kalon një fazë të ndjeshme – dhe ti, si gjithmonë, ndjen gjithçka me intensitet. Do të ndjesh nevojën për të hyrë brenda vetes, për të gjetur kuptimin e asaj që të rrethon. Në dashuri, është koha për të folur nga zemra – mos ki frikë të thuash atë që të dhemb. Në punë, të martën mund të ndjesh tensione me një epror – tregohu diplomatik. Nga e enjtja e tutje, gjithçka lehtësohet. Si në një kartë tarot, "Eremiti" të kërkon të dëgjosh mençurinë tënde të brendshme dhe të gjesh paqen në vetmi. Fundjava sjell ëndrra profetike dhe një rilidhje të ëmbël me dikë të dashur. Yjet janë me ty – nuk je vetëm.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Luani ynë madhështor, këtë javë ti rrezaton si kurrë më parë. Horoskopi të vendos në qendër të skenës: dashuria, puna, fati – çdo gjë rrotullohet rreth teje. Marsi dhe Venusi janë në anën tënde dhe të bëjnë karizmatik, tërheqës dhe të pamohueshëm. Nëse je beqar, bëhu gati për takime që duken si të dalë nga një roman dashurie. Nëse je në çift, pasioni ringjallet si zjarr i lashtë. E enjtja është dita më me fat – shënoje me të kuqe në kalendar. Në punë, priten njohje, mundësi dhe ndoshta një ndryshim që të vendos më lart. Mos harro: jeta këtë javë është një skenë dhe ti je regjisori. Prano duartrokitjet, Luani – janë të merituara.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Virgjëreshë e dashur, kjo është një javë e ndjeshme dhe reflektuese. Dielli të mbështet me ndriçim dhe forcë, por Saturni të fton të jesh e kujdesshme. Në dashuri, ka fjalë të pathëna që duhet të thuhen – e hëna është dita ideale për dialog me qetësi dhe sinqeritet. Në punë, sytë hapur: një detaj i vogël mund të bëhet burim gabimi më të madh. Mos e lër dëshirën për kontroll të të verbojë – beso pak më shumë në rrjedhën natyrore të gjërave. E enjtja do të jetë një ditë intensive, por pas saj, fundjava sjell qetësi, aromë çaji dhe një ndjesi rikuperimi. Kujdesu për trupin dhe shpirtin. Java është perfekte për t’u riorganizuar dhe për të rifituar balancën e brendshme.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

E dashur Peshore, këtë javë je e thirrur të krijosh harmoni, por edhe të bësh disa zgjedhje të rëndësishme. Në dashuri, nuk mund ta shtysh më një vendim që e ke zvarritur – Hëna e Re të udhëheq drejt një transformimi të brendshëm, ku do të kuptosh se çfarë dëshiron vërtet. Në fushën profesionale, nga e enjtja e tutje vijnë lajme të mira dhe mundësi për marrëveshje që të favorizojnë. Të martën, bëj kujdes me energjitë e ulëta – merr frymë thellë dhe mos i jep rëndësi dramave të vogla. Taroti sjell kartën e Drejtësisë: është koha për të vendosur rregull, edhe në zemrën tënde. Fundjava është perfekte për të kaluar kohë me miqtë apo për një shëtitje qetësuese në natyrë. Bukuria dhe balanca do të jenë busulla jote. Dëgjoje zemrën – ajo e di drejtimin.

—

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Një javë e ngjeshur me ndjesi, i dashur Akrep. Yjet të vendosin përballë sfidave, por si “Magjistari” në tarot, ti i ke të gjitha mjetet për t’ia dalë mbanë. E hëna dhe e marta janë ditët më të lodhshme, me tensione të mundshme në dashuri apo ndjesi melankolie që të kaplojnë. Mos u tremb – nga e mërkura qielli ndryshon dhe ti do të rilindësh si feniksi që je. Në punë, pritet një ndryshim i papritur, i cili mund të jetë pikënisja e diçkaje të fuqishme dhe transformuese. Horoskopi të fton të qëndrosh i përqendruar dhe të mos dorëzohesh përballë pasigurisë. Mos harro: ti je i lindur për të kaluar përtej errësirës dhe për të krijuar dritë. Javë sfiduese, por me mundësi mbresëlënëse.

—

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shigjetar i gëzuar, kjo është java jote! Qielli hapet më në fund, plot dritë, muzikë dhe liri shpirtërore. Hëna në aspekt të favorshëm ndez emocionet e tua dhe dëshirën për të udhëtuar, për të dashuruar, për të jetuar me krahë hapur. Yjet të favorizojnë veçanërisht të enjten dhe të premten – ditë ideale për të thënë “po” ndaj një projekti të ri apo një njohjeje që të elektrizon. Javës i bashkëngjitet një nuancë nostalgjie – dikush nga e kaluara mund të kthehet dhe të trazojë kujtimet. Në punë, nëse ke një ide krijuese, është koha të mos e mbash më për vete. Fundjava është plot aventura, qoftë në një udhëtim të vogël, qoftë në një libër që të flet në shpirt. Mos e mbyll zemrën – jeto me pasion dhe me buzëqeshje.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Bricjap i dashur, kjo javë vjen pak e pjerrët për ty. Saturni të vëzhgon nga lart dhe mund të ndjesh më shumë lodhje se zakonisht. Në dashuri, është e nevojshme të sqarosh disa gjëra – por shmang debatet të hënën dhe të martën. Prit deri të premten, kur Hëna do të zbusë klimën dhe do të sjellë më shumë mirëkuptim. Në punë, mos e tepro – kujdesi dhe maturia do të jenë aleatët e tu më të mirë. Taroti të sjell kartën e “Të Marrit” – ndoshta është koha të rishikosh disa nga bindjet apo zakonet që të duken të palëkundura. Yjet të këshillojnë të ulësh ritmin dhe të dëgjosh sinjalet që të dërgon trupi yt. Fundjava është rikuperuese – nëse ia kushton vetes, do të gjesh paqen që të ka munguar. Nuk është një javë për lavdi, por për thellim dhe rikthim tek thelbësorja.

—

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Ujor krijues, përpara teje shpaloset një javë e mbushur me ide të reja dhe energji elektrike. Qielli të dhuron frymëzim, takime që ndezin mendjen dhe zemrën, dhe një nevojë të brendshme për të ndryshuar rrënjësisht rrjedhën e disa gjërave. Në dashuri, mund të lindë diçka e papritur – ndoshta me dikë të largët apo ndryshe nga ty, por që të magjeps. Në punë, të enjten vjen një lajm që të shtyn të japësh më të mirën. Yjet të duan guximtar, si në kartën e “Karrocës” në tarot – merr timonin e jetës tënde dhe mos prit që rrjedha të të çojë ku të dojë. Horoskopi javor të këshillon të dorëzohesh ndaj intuitës, të lejosh gjithçka të rrjedhë natyrshëm. Java është ideale për të nisur një hobi të ri, për të planifikuar një udhëtim ose për të bërë një ndryshim në stilin tënd. Një javë elektrizuese, plot jetë – tamam siç je ti!

—

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Yjet këtë javë të dhurojnë intuitë të mprehtë, romantizëm dhe një pikë trishtimi poetik. Venusi të bën të dashuruar me dashurinë vetë – por bëj kujdes, mos idealizo ata që s’e meritojnë vendin në zemrën tënde. Të martën, energjia do të jetë e ulët – kujdesu për gjumin, ushqimin dhe mendimet që lejon të rrotullohen brenda teje. Në punë, ndjek instinktin, por mos harro të vendosësh pak strukturë – edhe ëndrrat kanë nevojë për kufij për të marrë formë. Kartat tarot të sjellin Hënën – dëgjo ëndrrat, sepse ato fshehin më shumë të vërteta se sa mendon. Fundjava sjell butësi, ngrohtësi dhe hapësirë për të dashuruar, për të shkruar, për të krijuar. Është një javë ëndërrimtare – si një këngë që tingëllon vetëm për ty. /noa.al