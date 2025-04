La Greqinë për Shqipërinë, rrëfimi i këngëtarit grek Sany Dimitri: Miqësia me Rozana Radin dhe jeta në Tiranë

Këngëtari dhe artisti grek Sany Dimitri ishte këtë të shtunë i ftuar në emisionin “Fitstation” me moderatoren Çenkuela Hasa. Ndërkohë të tjera në këtë intervistë ai foli për artisten Rozana Radi.

“Si e thashe dhe ne fillim dhe bashkepunimi me Rozanen ishte nje koicidence por jo aq e rastesishme pasi kontaktet qe une ne Shqiperi, njerez nga Shqiperia e kane pelqyer punen time dhe mua si artist dhe me thane qe nje artiste e njohur ne Shqiperi po tenton te bej nje kenge nje bashkepunim me nje artistt grek dhe une isha kandidatii duhur, keshtu me zgjodhen mua për te bere ate bashkepunim. Kimia me Rozanen ishte shume e mire, kjo mund te vihet re lehtesisht te performanca “Akoma”.

Mund me duhet kohe per te njohur njerezit dhe per te dale ne konkluzione, por impakti i pare ishte i mire, ajo eshte nje grua dinamike, e zgjuar dhe skam patur kohe ta takoj me shpesh por faleminderit zotit qe nuk kuptoj asgje ne shqip dhe cfare po ndodh pasi do isha duke pare televizor gjithe diten. Por miqte e mi me kane thene qe eshte nje loje interesante ku njihen disa aspekte te personalitetit te nje personi, tani mbetet per te pare se cfare publiku do votoj, kush eshte i preferuari i publikut dhe kush do te marrë fitoren”- tha Sany për News24.