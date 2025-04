Katër finalistët që do të konkurrojnë për Çmimin e Madh më 19 prill

Egli u përzgjodh si finalistja e katërt e Big Brother VIP 4.

Banorja do të konkurrojë për Çmimin e Madh së bashku me Rozanën, Laertin dhe Gjestin në finalen e madhe të 19 prillit.

E vetme përballë Gertës, banorja arriti t’ia dilte që të kapte finalen e madhe.

Finalja e madhe do të mbahet më 19 prill dhe vetëm njëri prej tyre do të arrijë të fitojë çekun me 100 mijë euro, por në rast se fituesja është Egli, atëherë do të marrë vetëm 50 mijë euro, për shkak të rifutjes së saj të vonë.

Rozana, Laerti, Gjesti apo Egli? Cili prej tyre do të jetë fituesi i Big Brother VIP 4?