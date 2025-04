Tronditje në Greqi: Shqiptarja 19-vjeçare pranon se falsifikoi mesazhet që çuan në vrasjen e dajës së saj – i ati vrau kunatin duke besuar se kishte abuzuar me vajzën që në moshën 9-vjeçare

Larisa, Greqi – Rasti i rëndë që ka tronditur opinionin publik në Greqi dhe Shqipëri ka marrë një kthesë dramatike. Vajza 19-vjeçare shqiptare, e cila akuzonte dajën e saj për përdhunim të vazhdueshëm që prej moshës 9-vjeçare, ka pranuar para gjykatës se ka falsifikuar mesazhet me qëllim që të bindte të atin se kishte qenë viktimë e abuzimit seksual.

Ngjarja e rëndë ndodhi më 9 janar 2024, kur Fatmir Tarellari, 51 vjeç nga Poliçani, vrau me armë gjahu kunatin e tij Erjon Pelivani, 33 vjeç, pranë një fabrike çimentoje në afërsi të qytetit Volos. Ai u akuzua për vrasje me dashje në gjendje të qetë mendore, si dhe për armëmbajtje pa leje dhe përdorim arme.

Sipas hetimeve, gjithçka nisi kur babai mori një telefonatë nga pronarja e shtëpisë me qira të vajzës së tij studente, e cila i tha se nuk ishin paguar detyrimet, ndonëse ai kishte dërguar rregullisht paratë. Vajza i tha se kishte qenë e detyruar t’ia jepte paratë dajës së saj, pasi ai e shantazhonte me foto të pahijshme, të bëra gjatë abuzimeve seksuale që kishte kryer me të ndër vite.

E revoltuar dhe i tronditur, Tarellari mori armën e gjahut dhe e çoi viktimën në një vend të izoluar, ku e vrau me paramendim, bazuar në atë që kishte lexuar në mesazhet që vajza i kishte paraqitur si prova.

Rrëfimi tronditës në gjykatë

Në seancën e fundit gjyqësore të mbajtur në Gjykatën e Larisës, vajza 19-vjeçare pranoi se kishte falsifikuar mesazhet, duke marrë komunikimet me të dashurin e saj dhe duke ndryshuar emrin e dërguesit, në mënyrë që të dukeshin si mesazhe të dërguara nga viktima – daja i saj.

Pavarësisht këtij pranim-faji, vajza këmbënguli para trupit gjykues se ka qenë realisht viktimë e përdhunimit nga ana e 33-vjeçarit. Ajo nuk ndryshoi deklarimin për aktet e rënda që, sipas saj, janë konsumuar ndër vite, por kërkoi falje për mënyrën si vendosi të bindte të atin.

Ndërkohë, gjatë seancës së mëparshme, i pandehuri Fatmir Tarellari u shpreh:

> “Më vjen keq për atë që ndodhi. Ato ishin ditët më të këqija të jetës sime kur mësova se çfarë i kishte ndodhur vajzës sime. Ishte një gjendje shoku”.

Në proces kanë dëshmuar edhe një numër dëshmitarësh të tjerë dhe gjyqi pritet të vazhdojë me dëshmi të mëtejshme dhe shqyrtime teknike të mesazheve.

Çështja mbetet e ndërlikuar

Edhe pse u provua se mesazhet ishin të manipuluara, autoritetet gjyqësore greke nuk kanë përjashtuar mundësinë që në çështje të ketë pasur realisht elemente të abuzimit seksual, ndaj dhe hetimi mbi viktimën Erjon Pelivani vazhdon post-mortem për të sqaruar çdo rrethanë. /noa.al