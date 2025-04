Katy Perry “fluturon” në vakumin më bosh të historisë: shkon në hapësirë… për të folur për qerpikët dhe dashurinë

Ja artikulli satirik i Marina Hyde nga The Guardian, përktheu dhe redaktoi: noa.al

Çfarë është më bosh se një vakum i pafund? Festa në hapësirë e Lauren Sánchez dhe Katy Perry | Marina Hyde

Foto: Nga e majta në të djathtë: Kerianne Flynn, Katy Perry, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Gayle King dhe Amanda Nguyen përpara raketës së Blue Origin. Foto: Blue Origin Handout/EPA

Epo, e ndoqa sekondë pas sekonde gjithë përgatitjen, fluturimin dhe pasojat e udhëtimit të parë në hapësirë vetëm me gra nga kompania Blue Origin. Keni dëgjuar për "një hap i vogël për njeriun"? Ky ishte një hap gjigand prapa për njerëzimin femëror. Po bëj shaka, po bëj shaka! Çfarë mund të jetë më fuqizuese apo më “e rëndësishme” sesa të shohësh Lauren Sánchez duke e bërë udhëtimin në hapësirë të duket si një brunch me vajzat. Sally Ride s’do të guxonte kurrë.

Gjithsesi, nëse e humbët këtë “spektakël”, e fejuara e Jeff Bezos-it ndërmori një udhëtim 11-minutësh në skajin e hapësirës me një nga mjetet e tij Blue Origin të hënën, së bashku me disa pasagjere – më falni, “anëtare ekuipazhi” – përfshirë gazetaren e CBS Gayle King dhe këngëtaren pop Katy Perry. Pra po, videoja e "Woman’s World" nuk është më gjëja më plastike që ka bërë Katy në emër të feminizmit.

Duke qenë se bëhet fjalë për një përzierje biletash falas dhe vendesh të shitura për super të pasurit, njerëzit zakonisht thonë se çmimi i një bilete për Blue Origin varion nga zero në 28 milionë dollarë. E ngjashme me një fluturim të RyanAir për në Tallinn. Por në këtë rast, vendet u dhuruan personalisht nga Bezos dhe Sánchez sepse ishte një “Mision i Rëndësishëm”. Kjo do të thotë gjithashtu se e gjithë ngjarja u dokumentua ekskluzivisht nga kanali i Blue Origin që ngjante me një version modern të Pravda-s. Aty, gazetarët shpjegonin vazhdimisht se ndryshe nga burrat që shkonin në hapësirë në të kaluarën, ky mision kishte të bënte me emocionet. Por, të them të drejtën, është mirë që tani po vlerësojmë emocionet mbi çdo gjë tjetër – sepse kjo më jep të drejtën të them sa shumë e URREVA këtë spektakël qesharakisht bosh.

Lauren tashmë e prezanton veten si autore librash për fëmijë, pilote helikopteri, gazetare dhe filantrope, dhe gjatë gjithë udhëtimit i përsëritej se po shtonte “astronaute” në CV-në e saj të gjatë. Si e përjetoi udhëtimin? “Nuk e kam fjalën për këtë, si…?” Mirë, por a mund të përpiqesh të përshkruash? “Nuk mund ta përshkruaj me fjalë, por pashë nga dritarja dhe pamë hënën.”

Në platformën e vëzhgimit në shkretëtirën e Teksasit Perëndimor, komentimi u ofrua, ndër të tjerë, nga Kris Jenner dhe një Kardashian e kategorisë së tretë (Khloé). Khloé përshkroi momentin e uljes me fjalët: “është fjalë për fjalë shumë e vështirë për t’u shpjeguar tani.” Komente të tjera? “Ka një grua aty që gjyshi i saj është prapa dhe ai është 92 vjeç, dhe atëherë s’kishin as transport.” Pra, tipi ishte para-kalit. Pamje historike.

Katy Perry duke puthur tokën

Katy Perry puth tokën pas kthimit në Tokë. Foto: BLUE ORIGIN/AFP/Getty Images

Në një konkurrencë shumë të ashpër për broçkullën më të madhe, fituese doli Katy Perry, e cila hodhi në eter një sallatë të tërë fjalësh për “hyjnoren femërore” dhe se ndjehej “super e lidhur me dashurinë.” “Ka të bëjë me krijimin e hapësirës për gruan e së ardhmes,” shpjegoi ajo. “Ka të bëjë me zënien e hapësirës.” Imagjinoni të shkoni në hapësirë dhe të flisni për “hapësirën” në stilin e terapistit. Kur Buzz Aldrin pa për herë të parë sipërfaqen e Hënës, ai e përshkroi atë si “shkatërrim madhështor”. Sinqerisht, nëse donte të ndjente vërtet shkatërrim, mund të kishte ndjekur këtë spektakël në Teksasin Perëndimor të hënën pasdite. Kur një avokate për STEM dha intervistën e saj pas fluturimit, gazetarja – që dukej sikur i kishin hequr një pjesë të trurit – ulëriti: “Si dukesh kaq perfekte sapo u ktheve nga hapësira?!”

E vërteta është se pamja e grave ishte pjesë thelbësore e përgatitjeve – me dëshirën e tyre. Në një intervistë të përbashkët për revistën Elle, Lauren tregonte uniformat e reja hapësinore që i kishte dizajnuar vetë dhe pyeste retorikisht: “Kush nuk do të bëhej ‘glam’ para fluturimit?” “Hapësira do të bëhet më në fund glamuroze,” pranoi Perry. “Po ju them një gjë. Nëse do të mund të merrja glam me vete, do ta bëja. Do të vendosim ‘ass’-in në astronaut.” Një ish-shkencëtare e NASA-s tha: “Desha të testoja flokët, prandaj hodha me parashutë në Dubai për të parë nëse modeli i flokëve do të rezistonte – ishte si një provë gjenerale.” Doni më shumë? Sepse kishte PLOT. “Do të kemi zgjatje qerpikësh në kapsulë!” shpjegoi Lauren. “Mendoj se është shumë e rëndësishme që njerëzit të na shohin kështu,” shtoi një aktiviste për të drejtat civile. “Kjo dualitet mes inxhiniereve dhe shkencëtareve, dhe pastaj bukurisë dhe modës. Ne i përmbajmë të gjitha. Gratë janë shumëdimensionalitet. Unë do të vendos buzëkuq.”

Oof. Gjithmonë kam menduar se udhëtimet në hapësirë janë të së ardhmes, por kjo ishte hera e parë që ndjeva se po udhëtonim në të kaluarën – në këtë rast, drejt absurditeteve të feminizmit “girlboss” të viteve 2010.

Në fund të ditës, kjo ngjarje dukej si një shenjë e kohëve që gjithçka ka të bëjë me rritjen personale dhe aspak me një kuptim të ri për njerëzimin. Siç tha edhe Gayle King: “Jam shumë krenare për veten time tani.” Të gjithë, pa përjashtim, flisnin me atë gjuhën e zbrazët të vetëkuptimit që është kthyer në normë përmes dietës së përhershme me “self-care” në rrjetet sociale. E gjithë kjo më bëri të kuptoj sa shumë më mungon koha kur njerëzit nuk qanin vazhdimisht në televizor dhe kur mund të gjenin fjalë që nuk tingëllonin si tituj mbi një foto me një kryqëzim rruge në Instagram – ose gjurmë këmbësh në rërë.

Pasi lëshoi një seri broçkullash “omg-iste”, Lauren në fund deklaroi se kishte mësuar: “Jemi të gjithë bashkë në këtë. Jemi shumë të lidhur.” Dakord. Me këtë frymë, ju lutem, a mundet Amazon të paguajë taksa të plota dhe të drejta në të gjitha vendet ku operon – si një nga kompanitë më të mëdha në botë që është? Një akt i tillë ndërlidhjeje do të ishte dhurata juaj e vërtetë për planetin, të cilin dukshëm sapo e “kuptuat” nga lart, ndërsa Katy Perry pluskonte në gravitet zero duke afruar te kamera një flutur me datat e turneut të saj të ardhshëm të shtypura mbi të. Pse kam ndjesinë se gjëja më “domethënëse” që do të dalë nga kjo do të jetë një këngë tre minutëshe me titull “Space Cowgirl”? Harroni “the right stuff”. Kjo ishte “the wrong stuff”.

* Marina Hyde është kolumniste e The Guardian