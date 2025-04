Deklarata publike e familjes së Gjestit pasi djali i tyre u godit nga Jozi: Dhimbja që ndjejmë është e madhe

Familja e Gjestit ka bërë një deklaratë publike pas ngjarjes së paprecedentë të ndodhur spektaklin e një nate më parë në “Big Brother VIP 4”.

Mbrëmë kur Jozefin Marku do të linte përfundimisht shtëpinë më të famshme në Shqipëri, sulmoi fizikisht Besart Kelmendin.

Në një postim në rrjetet sociale, ata shprehen se janë të tronditur dhe se një akt i tillë është i patolerueshëm, por krenarë për Gjestin që nuk reagoi dhe ruajti qetësinë.

Reagimi i plotë:

Ende jemi të tronditur dhe me një dhimbje shumë të madhe në zemër nga ajo që ndodhi mbrëmë në shtëpinë e Big Brother VIP. Pamjet e dhunës fizike ndaj Gjestit ishin të vështira për t’u parë dhe akoma më të vështira për t’u përjetuar si njerëz që e njohim, e duam dhe që e dimë sa zemërmirë dhe i pastër është.

Askush nuk meriton të dhunohet – as brenda një loje, as jashtë saj. Gjesti hyri në atë shtëpi me respekt, me edukatë dhe me zemrën plot mirësi. Nuk e meritoi kurrë një përballje të tillë të dhunshme.

Dhimbja që ndjejmë është e madhe, por jemi krenarë për të. Krenarë që edhe në atë moment, zgjodhi të mos reagojë me dhunë. Krenarë që qëndroi i fortë dhe i qetë, edhe kur u sulmua padrejtësisht.

Ky postim nuk është vetëm një reagim. Është një thirrje. Për drejtësi. Për reflektim. Për njerëzi. Sepse dhuna nuk mund dhe nuk duhet të jetë kurrë pjesë e asnjë formati, asnjë loje, asnjë shoqërie që pretendon të jetë e shëndetshme.

Faleminderit nga zemra të gjithëve ju që jeni në krah të Gjestit. Dashuria juaj i jep forcë.