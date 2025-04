Horoskopi javor nga Susan Miller, 14 deri 20 Prill 2025. Të gjitha shenjat

Një javë e mbushur me krijimtari, ide të ndritura dhe transformime të brendshme Kjo javë është e përshkuar nga ndikime të fuqishme planetare që nxisin imagjinatën, vendosmërinë dhe bashkëpunimin.

Takimi magjik mes Mërkurit të zgjuar dhe Neptunit ëndërrimtar do të ndriçojë fusha të ndryshme të jetës për çdo shenjë, ndërsa hyrja e Marsit në pozicione të reja do të sjellë energji, pasion dhe një shtysë për veprim konkret.

Ja çfarë pritet të sjellin ditët në vijim për secilën shenjë, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Kreativiteti juaj do të arrijë kulme këtë javë. E mërkura është dita më e ndritur për të nisur një projekt artistik, për të ndryshuar stilin tuaj apo për të dekoruar shtëpinë me më shumë ngjyra. Mërkuri takohet me Neptunin në shenjën tuaj, duke ndriçuar imagjinatën dhe shijen tuaj estetike. Të enjten, Marsi hyn në zonën e shprehjes, duke rritur tërheqjen tuaj dhe duke sjellë një periudhë të favorshme për dashurinë dhe flirtin. Të shtunën, Marsi bashkëvepron me Neptunin dhe ju tregon se mundësitë janë të pafundme – gjithçka që imagjinoni mund ta bëni realitet.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Besojini instinkteve këtë javë. E mërkura sjell një përputhje të mrekullueshme mes Mërkurit dhe Neptunit në zonën tuaj të imagjinatës, duke ju dhuruar ndriçime të befasishme në momentin e duhur. Të enjten, Marsi hyn në sektorin familjar, duke ju dhënë energjinë që ju nevojitet për të zgjidhur çdo sfidë shtëpiake. Të shtunën, ndërsa Dielli kalon në Dem dhe Marsi lidhet me Neptunin, idetë tuaja fillojnë të marrin formë konkrete – një moment i shkëlqyer për të vendosur plane të reja dhe për të ndjekur qëllimet me qartësi.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Këtë javë do të ndiheni të kuptuar dhe të vlerësuar. E mërkura sjell një lidhje të veçantë mes Neptunit dhe Mërkurit në sektorin tuaj shoqëror – zgjidhje të mençura për problemet mund të vijnë përmes bisedave me miq ose bashkëpunimeve frytdhënëse. Të enjten, Marsi kalon në sektorin e komunikimit, duke forcuar aftësinë tuaj për të shprehur idetë. Të shtunën, kur Marsi krijon një kënd me Neptunin, është momenti ideal për të ndarë mendimet tuaja me grupin apo për të ndërtuar diçka të bukur së bashku.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Idetë tuaja mund t’ju ndihmojnë të ecni përpara në karrierë. E mërkura është dita më e ndritshme e javës: ndërthurja mes Mërkurit dhe Neptunit do të sjellë frymëzim dhe ide të ndritura që mund të shërbejnë si udhërrëfyes në rrugën profesionale. Të enjten, Marsi hyn në shtëpinë tuaj të financave, duke sjellë motivim për të kërkuar më shumë apo për të gjetur punë më të paguar. Të shtunën, Marsi dhe Neptuni bashkëpunojnë për të sjellë sukses në fushën e prezantimeve dhe për t’ju hapur dyer të reja me publikun.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Është momenti për të ndjekur ëndrrat tuaja më të mëdha. Të mërkurën, Mërkuri dhe Neptuni takohen në shtëpinë tuaj të diturisë dhe ideve të mëdha – është një ditë perfekte për të menduar strategjikisht për të ardhmen. Të enjten, Marsi hyn në shenjën tuaj dhe do t’ju ngrejë besimin në vete. Do të ndiheni të fuqishëm dhe të gatshëm për të kërkuar atë që meritoni. Të shtunën, Marsi komunikon me Neptunin dhe ju jep një tjetër sinjal të fortë: ëndrrat tuaja janë të realizueshme, nëse guxoni.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Këtë javë do të keni një intuitë të mprehtë. E mërkura sjell një përputhje të fuqishme mes Mërkurit dhe Neptunit në sektorin tuaj të parave të përbashkëta – një ndjesi e papritur mund t’ju udhëheqë drejt një mundësie fitimprurëse. Të shtunën, bashkëpunimi mes Marsit dhe Neptunit ndihmon që pasioni dhe kreativiteti të bashkohen – një ditë ideale për të nisur projekte artistike apo për të eksploruar ndjenja më të thella. Mos e censuroni veten – lërini idetë të rrjedhin lirshëm.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Një javë për t’u mbajtur mend në dashuri. Të mërkurën, Mërkuri inteligjent bashkohet me Neptunin e ndjeshëm në sektorin e marrëdhënieve – dhe do të ndiheni sikur e lexoni partnerin tuaj me mendje. Nëse jeni vetëm, një ndjesi gati shpirtërore mund të lindë me dikë që ju tërheq. Në lidhjet ekzistuese, ndjenja e bashkësisë do të jetë më e thellë se zakonisht. Të shtunën, Marsi dhe Neptuni krijojnë një kënd dashamirës në sferën e miqësisë, dhe një mik mund të zbulojë ndjenjat që ka për ju.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Kjo është një javë e shkëlqyer për të punuar drejt një qëllimi. Të mërkurën, Mërkuri bashkohet me Neptunin në zonën e rutinës dhe mirëqenies – koha perfekte për të organizuar një plan veprimi dhe për të ndryshuar zakonet e përditshme në mënyrë inteligjente. Mund të gjeni motivimin për të ruajtur disiplinën dhe për të shtuar frymëzim në jetën tuaj të përditshme. Të shtunën, Marsi dhe Neptuni lidhen dhe ju ndihmojnë të vizualizoni se çfarë ju bën vërtet të lumtur – dhe t’ju japin forcën për ta ndjekur.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Mirëpritni më shumë gëzim dhe zbavitje këtë javë. Të mërkurën, mund të ndiheni të frymëzuar për t’u veshur bukur dhe për të dalë në një mbrëmje elegante – Mërkuri dhe Neptuni ndizen në sektorin e gëzimit dhe argëtimit. Të shtunën, atmosfera e hareshme vazhdon ndërsa Marsi krijon një kënd me Neptunin – dita e duhur për të shkëlqyer dhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Dashuria është në ajër, dhe mund të keni një admirues të fshehtë.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Një ndjenjë e re përkatësie mund të lindë këtë javë. Të mërkurën, Neptuni i dhembshur bashkohet me Mërkurin në shtëpinë tuaj të familjes – mund të ndjeni thellë emocionet e të afërmve dhe të kuptoni diçka që sjell shërim në marrëdhënie. Po atë ditë, mund të merrni një këshillë që ndryshon këndvështrimin tuaj. Të shtunën, Dielli kalon në një zonë më argëtuese dhe ju jep energji të re, ndërsa Marsi dhe Neptuni hapin mundësi pasionante dhe pozitive në jetën tuaj personale.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Këtë javë, mund të keni të gjitha përgjigjet. Të mërkurën, Mërkuri i mençur dhe Neptuni i ndjeshëm ndizen në zonën tuaj të komunikimit – do të lexoni mes rreshtave dhe do të kuptoni qëllimet e të tjerëve pa fjalë të shumta. Të enjten, Marsi kalon në sektorin e marrëdhënieve – një hap pozitiv për dashurinë dhe partneritetet. Të shtunën, Marsi dhe Neptuni sjellin një lidhje elektrizuese me partnerin aktual ose, nëse jeni vetëm, me dikë të ri që shfaqet në mënyrë magjike.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Kjo javë ndriçon talentet tuaja. Të mërkurën, Mërkuri bashkohet me Neptunin, planetin tuaj sundues, në shtëpinë e vlerave – do të ndiheni të frymëzuar për të treguar anën tuaj krijuese. Këndoni, pikturoni, kërceni, bëni foto – dhe ndajini me botën. Të shtunën, Dielli kalon në zonën tuaj të komunikimit, ndërsa Marsi dhe Neptuni bashkojnë forcat për të theksuar shprehjen tuaj personale. Mos kini turp – është momenti për të treguar se çfarë dini të bëni më mirë. /noa.al