Reali fiton me 10 lojtarë përballë Alaves!

SPANJE – Real Madrid ka arritur një fitore të ngushtë 1-0 ndaj Deportivo Alavés në javën e 31-të të La Ligës, në një ndeshje të tensionuar të zhvilluar në stadiumin Mendizorroza. Goli i vetëm i takimit u shënua nga Eduardo Camavinga në minutën e 34-të, pas një kombinimi të saktë me Fede Valverde.​

Megjithatë, vëmendja kryesore u përqendrua te kartoni i kuq i marrë nga Kylian Mbappé në minutën e 37-të. Sulmuesi francez ndërhyri ashpër ndaj Antonio Blanco, duke e goditur me takën e këpucës në pjesën e sipërme të këmbës. Fillimisht, arbitri i ndeshjes i dha Mbappé një karton të verdhë, por pas ndërhyrjes së VAR-it, vendimi u ndryshua në karton të kuq të drejtpërdrejtë .​

Kjo është hera e parë që Mbappé ndëshkohet me karton të kuq që nga viti 2019 dhe e katërta në karrierën e tij. Ai pritet të mungojë në ndeshjen e ardhshme të Real Madridit në La Liga kundër Athletic Bilbao-s dhe mund të përballet me një pezullim më të gjatë, në varësi të vendimit të komisionit disiplinor.

​ Në pjesën e dytë, edhe Alavés mbeti me dhjetë lojtarë pasi Manu Sánchez u ndëshkua me karton të kuq për një faull të rrezikshëm ndaj Vinícius Júnior. Pavarësisht inferioritetit numerik, Real Madrid arriti ta mbronte avantazhin dhe të sigurojë tri pikët, duke reduktuar diferencën me liderin e kampionatit, Barcelonën, në katër pikë.