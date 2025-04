Kapen në Gjermani e Itali dhe ekstradohen në Shqipëri dy të kërkuar

Tiranë, 7 Prill 2025 – Si rezultat i bashkëpunimit me strukturat homologe në Policinë gjermane dhe atë italiane, u kapën dhe u ekstraduan në Shqipëri dy shtetas të kërkuar ndërkombëtarisht.

Ekstradohet nga Gjermania Flavio Merkuri, 18 vjeç, i dënuar me 2 vjet e gjysmë burgim. Në vijim të bashkëpunimit me strukturat homologe të Policisë gjermane për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar, në drejtimin e Drejtorisë së Interpolit, u kryen procedurat për ekstradimin në Shqipëri të shtetasit Flavio Merkuri, 18 vjeç, banues në Tiranë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 2 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim. Flavio Merkuri, në bashkëpunim me vëllanë e tij dhe dy shtetas të tjerë (të gjithë të mitur), kanë tentuar t’i vjedhin një shumë parash një shtetasi të mitur, në rrugë, duke e kanosur me thikë.

Ekstradohet nga Italia Ilia Ndoka, 50 vjeç, pasi GJKKO i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në Burg” Po si rezultat i bashkëpunimit me Interpol Romën për lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e shtetasve në kërkim ndërkombëtar, në drejtimin e Drejtorisë së Interpolit, u ekstradua nga Italia shtetasi shqiptar Ilia Ndoka, 50 vjeç. Ky shtetas ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi i strukturuar kriminal dhe organizata kriminale”.