Pirro Dhima dhe Afërdita do të pagëzojnë vajzën e tyre në maj – Emri që kanë zgjedhur ka domethënie të veçantë

Çifti i njohur Pirro Dhima dhe Afërdita (Afroditi) Skafida po përgatiten për një moment të veçantë familjar: pagëzimin e vajzës së tyre, i cili do të mbahet në muajin maj në Atikë. E vogla, që do të mbushë një vjeç më 13 prill, është fëmija i parë i çiftit dhe fëmija i pestë për kampionin olimpik me origjinë shqiptare.

Emri që kanë zgjedhur është Eleftheria (Liri) – një homazh prekës për nënën e ndjerë të Pirros, e cila u nda nga jeta në vitin 2023.

"Jemi shumë të lumtur," – u shpreh Dimas për gazetën Real Life. "Zgjodhëm tortën për ditëlindjen e Afroditit që ishte më 20 mars dhe porositëm ëmbëlsirat për pagëzimin. Jemi në fazën e përgatitjeve."

Christina Panagoulea, avokate dhe mike e familjes, do të jetë kumbara, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë më shumë se një kumbar.

Kujtojmë që çifti u martua në fshehtësi në shkurt të vitit 2024, dhe vetëm pak ditë më vonë u bekua me ardhjen në jetë të vajzës së tyre. /noa.al