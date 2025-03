“Eurovision 2025″/ Ja se kur do të performojë Shqipëria në gjysmëfinalen e parë

ZVICËR – Shqipëria do të marrë pjesë në "Eurovision Song Contest 2025" që do të mbahet në Bazel, Zvicër. Përfaqësuesit e këtij viti janë grupi "Shkodra Elektronike" me këngën "Zjerm". Sipas renditjes së shpallur më 27 mars, Shqipëria do të performojë e 12-ta në gjysmëfinalen e parë.​

Renditja e performancave në gjysmëfinalen e parë është si vijon:

Islanda​ Polonia​ Sllovenia​ Estonia​ Spanja​ Ukraina​ Suedia​ Portugalia​ Norvegjia​ Belgjika​ Azerbajxhani​ Shqipëria​ Holanda​ Kroacia​ Qipro​

Gjysmëfinalja e dytë përfshin këto vende:

Australia​ Mali i Zi​ Irlanda​ Letonia​ Armenia​ Austria​ Greqia​ Lituania​ Malta​ Gjeorgjia​ Danimarka​ Republika Çeke​ Luksemburgu​ Izraeli​

Vendet e "Big Five" (Franca, Gjermania, Italia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar) dhe vendi mikpritës, Zvicra, kualifikohen automatikisht në finalen e madhe. Megjithatë, disa prej tyre do të votojnë në gjysmëfinalet.

Në gjysmëfinalen e parë, Spanja dhe Italia do të kenë të drejtën e votës, ndërsa në gjysmëfinalen e dytë, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca do të votojnë.​Eurovision Song Contest Wiki

"Eurovision Song Contest 2025" do të mbahet në Bazel, Zvicër, me gjysmëfinalet e planifikuara për 13 dhe 15 maj, dhe finalen e madhe më 17 maj. Pritet që performanca e "Shkodra Elektronike" me këngën "Zjerm" të sjellë energji dhe pasion në skenën e Eurovisionit, duke synuar një rezultat të lartë për Shqipërinë.