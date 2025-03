E keni menduar ndonjëherë si do të dukeshin personazhet e “Sex and the City” si bebe?

A keni menduar ndonjëherë se si do të dukeshin personazhet tuaja të preferuara të "Sex and the City" kur ishin foshnje? Ja pamjet:

Një krijues përmbajtjesh ka përdorur inteligjencën artificiale për të krijuar imazhe të veçanta që tregojnë si do të dukeshin personazhet e njohur të serialit kult “Sex and the City” nëse do t’i shihnim në versionin… foshnje!

Rezultatet janë argëtuese, të ëmbla dhe me një dozë nostalgjie – kuptojmë më shumë për energjinë unike që çdo personazh ka pasur që në “vogëli”.

Carrie, Charlotte, Samantha dhe Miranda – si bebe, por me stil të pandryshuar! /noa.al