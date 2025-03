Horoskopi i Paolo Fox për sot, e Shtunë 29 Mars 2025

Mirësevini në horoskopin e Paolo Fox për të shtunën, 29 mars 2025. Yjet flasin dhe na udhëheqin përmes energjive kozmike të ditës.

Zbuloni çfarë rezervon fati për shenjën tuaj të horoskopit.

Lexoni për dashurinë, punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Sot ndodh Hëna e re në shenjën tuaj, një ngjarje astrologjike që sjell mundësi të rëndësishme. Ky pozicion planetar përforcon intuitën dhe tregon se në ditët në vijim mund të shfaqen mundësi interesante. Është thelbësore të jeni të guximshëm dhe të gatshëm për të vepruar. Në dashuri, fundjava sjell një takim pasionant ose një sqarim të rëndësishëm – është mirë t’i jepni përparësi marrëdhënieve personale. Beqarët mund të përjetojnë takime intriguese, ndërsa çiftet që kanë festuar ngjarje familjare së fundmi duhet të shmangin impulsivitetin në komunikim – duhet marrë parasysh edhe nevoja e partnerit. Në punë, mos u shqetësoni nga kritikat e padrejta; një analizë e qetë e projekteve është e nevojshme, sidomos për ata që punojnë në mënyrë të pavarur. Deri në qershor priten ndryshime.

Demi

Qielli aktual është pozitiv dhe ju ndihmon të rigjeni ekuilibrin që keni humbur në fillim të shkurtit. Ky është momenti i duhur për ata që kanë qenë të detyruar të pranojnë një pozicion të ri pune – koha do ta vërë gjithçka në vendin e vet. Marrëdhëniet me kolegët dhe bashkëpunëtorët janë në evolucion dhe kjo do të rezultojë pozitive. Edhe pse ndryshimet mund të jenë të vështira për një shenjë tradicionaliste si e juaja, është e rëndësishme të kujtoni se risitë mund të sjellin optimizëm dhe kënaqësi. Komunikimi në dashuri është thelbësor dhe duhet të rikthehet. Fundjava fton çiftet, si ato të reja edhe ato me përvojë, të flasin me sinqeritet.

Binjakët

Në dy ditët e fundit, Hëna në kundërshtim ka sjellë vonesa apo bllokime në punë, përfshirë edhe çështje burokratike apo pengesa nga faktorë të jashtëm. E keni pasur të nevojshme të ndaleni, por tani është koha për të rifilluar. Përfitoni nga përvojat e reja që ofron Jupiteri në shenjë; mos kini frikë të eksploroni rrugë të reja. Kurioziteti juaj është një pasuri e çmuar – Binjakët që ndihen të lodhur janë zakonisht ata që nuk kanë një projekt të qartë. Në dashuri, mund të takoni një person të veçantë. Venusi rikthehet në një aspekt kritik, duke sinjalizuar se çiftet në krizë janë ato afatgjata që nuk i kanë përballuar problemet për shkak të heshtjes së zgjatur.

Gaforrja

Ky është një periudhë introspektive që mund të sjellë njëfarë shqetësimi të brendshëm. Hëna e re gjatë kësaj fundjave mund të jetë e vështirë për t’u menaxhuar, sidomos nëse ka pasur luhatje në marrëdhënie. Me Merkurin në kundërshtim, është mirë të shmangni provokimet dhe keqkuptimet. Ka mundësi për rikthime nga e kaluara në dashuri, por disa marrëdhënie mund të hyjnë në një fazë rishikimi. Në këto 48 orë, shmangni debatet dhe përpiquni të jeni të hapur e të sinqertë me partnerin për të evituar komplikime. Mund të ndjeni edhe një rënie të lehtë fizike, prandaj është e këshillueshme ta kaloni fundjavën në qetësi.

Luani

Kjo fundjavë shënohet nga një Hënë e re me ndikim të madh, e cila sjell krijimtari maksimale dhe energji të fortë – është momenti ideal për të realizuar ëndrra dhe ideale. Në dashuri, pasioni rikthehet në qendër, ndërsa në punë keni më shumë vendosmëri. Shumë Luanë tashmë kanë projekte për verën. Ata që kanë ndërtuar diçka të rëndësishme do të kenë mundësinë të rafinojnë aftësitë e tyre. Idetë e reja duhen shfrytëzuar, dhe sfidat do të kapërcehen, edhe pas një periudhe pauze. Pranimi i kompromisë ekonomik apo ligjor nuk është gabim – tani është momenti për të liruar mendjen nga shqetësimet.

Virgjëresha

Organizimi është thelbësor në jetën tuaj: fundjava përqendrohet te çështjet ekonomike. Keni shpenzuar shumë kohët e fundit ose keni nevojë të rregulloni bilancin, sidomos për shpenzime të lidhura me shtëpinë. Gjithashtu, është mirë të rishikoni kontratat para mesit të qershorit. Edhe pse jeni një person që i kushton vëmendje detajeve, mos u mbingarkoni me problemet. Prej kohësh ju këshilloj të jetoni në të tashmen dhe të mos kërkoni zgjidhje të menjëhershme. Rregullat kanë ndryshuar, dhe tani duhet të përshtateni, jo të rebeloheni apo debatoni. Fatmirësisht, qielli është përmirësuar krahasuar me muajin e kaluar. Në dashuri, është koha për të rikuperuar emocionet e humbura.

Peshorja

Të kesh Diellin, Hënën dhe Merkurin në kundërshtim është lodhëse dhe kjo fundjavë kërkon vëmendje në marrëdhëniet me familjarët dhe në raportet shoqërore. Duhet të jesh i kujdesshëm për të shmangur konfliktet. Gjithashtu, është e rëndësishme të jesh i hapur ndaj lidhjeve të reja dhe bashkëpunimeve, duke shmangur dyshimet e tepërta. Deri në verë, do ketë shumë gjëra për të rishikuar edhe në planin praktik e profesional. Në dashuri, mbeten ende pasiguri ose probleme, sidomos për ata që janë tradhtuar ose kanë partner larg për arsye pune. Në disa lidhje, diplomacia do të jetë çelësi për të zgjidhur keqkuptimet. Mos e lodh shumë trupin fizikisht këto ditë.

Akrepi

Qielli është vendimtar dhe vendosmëria jote është e fortë. Me Marsin dhe Venusin në aspekt të favorshëm, rikthehet një aftësi e madhe për veprim dhe rikuperim në punë. Në dashuri, disa Akrepë mund të përjetojnë rikthime nga e kaluara ose të rishikojnë marrëdhënie ekzistuese. Është një periudhë e mirë, që të lejon të përballesh me sfida me guxim dhe bujari. Pasioni rikthehet intensiv. Edhe ata që janë të ndrojtur këshillohen të shprehin ndjenjat pa u fshehur pas një indiference të rreme. Fundjava ofron mundësinë për të rigjetur një qetësi të brendshme më të madhe.

Shigjetari

Sot dhe nesër, Hëna e re është e favorshme – dhe këto 48 orë mund të lehtësojnë barrën që ke mbartur që nga fundi i shkurtit. Javët e fundit kanë qenë të lodhshme fizikisht, por tani është koha për të rikuperuar optimizmin, energjinë dhe vullnetin. Edhe ata që janë të kënaqur me punën e tyre duan të bëjnë të njohura aftësitë e tyre, duke planifikuar ndryshime ose propozime deri në qershor. Në dashuri, disa lidhje janë në një pikë delikate, por fryma jote aventureske është rikthyer. Këshillohet që çiftet të planifikojnë një udhëtim të vogël së bashku – të dashuruarit e sinqertë do marrin diçka të veçantë në orët në vijim.

Bricjapi

Gjithmonë ke qenë një person i përkushtuar dhe i përgjegjshëm. Por këtë fundjavë mund të ndihesh i mbingarkuar nga përgjegjësitë. Nëse dikush po përfiton nga durimi yt, rrezikon të humbasësh durimin. Çështje të pazgjidhura dalin në sipërfaqe dhe fundjava sjell dyshime. Disa njerëz mund të përpiqen të lëkundin sigurinë tënde – por nuk do ia dalin. Është e rëndësishme të veprosh me qetësi dhe të mos përballesh me gjithçka me forcë. Jepi vetes pak pushim dhe qetësi. Mos e lodh fizikisht veten gjatë fundjavës.

Ujori

Je shenja e eksperimenteve: gjithçka që lidhet me të ardhmen duhet pranuar – është destinacioni që duhet ndjekur. Deri në mes të qershorit mund të arrish rezultate të rëndësishme; ky qiell favorizon si dashurinë ashtu edhe çështjet profesionale. Ujorët që punojnë në fusha kreative do gjejnë burime të reja. Origjinaliteti yt është një forcë – tërheq vëmendjen kur bën diçka ndryshe. Kjo fundjavë, me Hënën e re në favor, sjell kontakte dhe lëvizje të inkurajuara. Prano ftesa dhe mos ngurro të kontaktosh dikë që të intereson – takimet e reja janë të mundshme, nëse ti i dëshiron.

Peshqit

Këto ditë do flitet për para – ndoshta për të rregulluar një marrëveshje ose për të planifikuar çfarë të bëhet nga e hëna. Shpenzimet e fundit mund të kenë sjellë pak ankth, prandaj është e nevojshme të rigjendet qetësia. Ndiq instinktin dhe mos u frikëso se gjërat po shkojnë keq – kujto që në fund të vitit të kaluar ishe në një situatë të paqartë, ndërsa tani ke më shumë siguri. Mos ki frikë të shprehësh ndjenjat. Ndonjëherë, Peshqit janë pranë njerëzve shumë racionalë, që ofrojnë siguri të rreme, por në kohë shterojnë pasionin. Është e rëndësishme të rigjesh një lidhje më të thellë emocionale me personin që të intereson. /noa.al