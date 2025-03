Kjo është autostrada e re 70 km që pritet të lidhë Greqinë me Shqipërinë – Ja data kur do të përfundojë

Një autostradë e re që lidh Greqinë me Shqipërinë pritet të transformojë udhëtimin dhe zhvillimin ekonomik mes dy vendeve, raporton noa.al.

Me një gjatësi prej 70 kilometrash dhe përfundim të parashikuar në vitin 2029, ky projekt ambicioz do të shtrijë autostradën Joniane deri në pikën kufitare të Kakavisë, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin dhe lidhjet tregtare midis Janinës dhe Shqipërisë.

Investimi prej qindra milionë eurosh do të sjellë jo vetëm rrugë më të sigurta, por edhe perspektiva të reja për turizmin dhe ekonominë rajonale.

Aksi i ri rrugor me vlerë 400 milionë euro do të mundësojë lëvizje të sigurta, të rehatshme dhe të shpejta nga Antirrio drejt Shqipërisë.

Në fund të vitit 2024, me nënshkrimin e kontratës për ndërtimin e aksit rrugor Janinë–Kakavijë, u mbyll një cikël i gjatë pasigurie, duke hapur një kapitull të ri për Epirin dhe Greqinë Perëndimore, me qëllim lehtësimin e lëvizjes dhe zhvillimin ekonomik të zonës.

Kostoja e projektit është 310 milionë euro (me TVSH), ndërsa përfshihen edhe 76 milionë euro shtesë për segmentin Kalpaki–Kakavijë dhe lidhjet me aeroportin dhe zonën industriale të Janinës.

Kohëzgjatja e ndërtimit të projektit është 54 muaj, që do të thotë se nëse nuk ka vonesa, aksi rrugor do të jetë gati më 18 qershor 2029.

Projekti përfshin ndërtimin e një rruge të re me gjatësi rreth 70 km, nga nyja e Ionia Odos me Egnatia Odos (nyja Egnatia) deri në Kakavijë, në kufirin greko-shqiptar, dhe është i ndarë në dy nën-segmente:

Nën-segmenti 1: Janinë – Kalpaki Fillon nga nyja e Egnatia Odos dhe përfundon në nyjen e Kalpakit, me një gjatësi totale prej 46.40 km mbi një trase të re. Përfshin gjashtë nyje rrugore.

Nën-segmenti 2: Kalpaki – Kakavijë Fillon nga fundi i nyjes së Kalpakit dhe përfundon në pikën kufitare të Kakavijës. Gjatësia është 23.11 km dhe gjithashtu përfshin gjashtë nyje rrugore.

Ky aks rrugor do të plotësojë Autostradën Joniane, duke e shtrirë atë deri në kufirin me Shqipërinë dhe do të sjellë përfitime të shumta si:

Rritje të sigurisë rrugore

Shkurtim të kohës së udhëtimit

Lidhje më të mirë të zonave të izoluara të rajonit të Janinës

Lehtësim të trafikut në qytetin e Janinës

Përmirësim të lidhjes me aeroportin dhe zonën industriale

Për më tepër, do të shërbejë si një lidhje strategjike mes Greqisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor si Bosnja, Kroacia dhe Sllovenia, duke ndihmuar edhe aktivitetin e bizneseve greke në rajon.

Në një video të publikuar së fundmi në YouTube, tregohet gjendja aktuale e zonës ku do të nisë ndërtimi i aksit të ri, në nyjën mes Autostradës Joniane dhe Egnatia Odos. /noa.al