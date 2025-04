Horoskopi ditor nga Susan Miller për sot, e premte 4 Prill 2025

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Një vizitë e papritur, por shumë e këndshme, mund të të vijë nga një mik apo i afërm që nuk e ke takuar prej vitesh. Marsi në shenjën tënde merr një impuls befasues nga Urani, planeti i surprizave. Gjej kohë për këtë person – ftoje në shtëpi për një drekë apo kafe dhe prezantoje me familjen. Do keni shumë për të biseduar, përfshirë zhvillimet e fundit në karrierën dhe aventurat tuaja.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ide të pazakonta mund të të lindin gjatë ditëve në vijim – dhe do të jenë më shumë sesa thjesht mendime kalimtare. Ato mund të të ndihmojnë drejt realizimit të një qëllimi afatgjatë. Saturni, me energjinë e tij të qëndrueshme, po balancon Uranin (që ndodhet në shenjën tënde), duke krijuar një terren të qëndrueshëm për të menduar në mënyrë krijuese por praktike. Mos e shty procesin nëse ndihesh i bllokuar – vazhdo me aktivitetet e zakonshme dhe frymëzimi do të vijë natyrshëm.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Para mund të vijnë nga burime të ndryshme. Aktiviteti yt personal mund të përshpejtohet, ose mund të marrësh një projekt shtesë në punë. Në të dy rastet, pritet një fitim i mirë – falë këndit të favorshëm mes Marsit (në sektorin e të ardhurave) dhe Saturnit, dy nga planetët më punëtorë. Megjithatë, Marsi mund të të nxisë të shpenzosh më shumë se zakonisht, ndaj vëzhgo mirë ku po shkojnë paratë.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Një ide filozofike ose koncept shpirtëror mund të të tërheqë fuqishëm tani. Saturni ndodhet në shtëpinë e zgjerimit të njohurive dhe, së bashku me energjinë elektrizuese të Uranit, mund të të shtyjnë të ndjekësh këtë interes në mënyrë më të thelluar. Merr disa libra nga biblioteka, lexo artikuj online ose regjistrohu në një kurs virtual – gjithçka që të ndihmon të kuptosh më shumë për temën që të ka intriguar.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kreativiteti yt mund të marrë një kthesë të papritur dhe të fuqishme sot. Urani formon një lidhje të bukur me Marsin në sektorin e imagjinatës, duke krijuar kushte të shkëlqyera për t’i sjellë idetë e tua në jetë. Mund të shkruash një roman aventuresk ose të krijosh skenarin për një film. Me forcën që të jep Marsi, do kesh energji dhe vendosmëri për të prodhuar diçka vërtet të veçantë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Kjo është një ditë e shkëlqyer për të nisur punën drejt qëllimeve të tua ose për të forcuar përpjekjet që ke nisur më parë. Marsi ambicioz dhe Saturni punëtor po bashkëpunojnë nga dy skaje të qiellit për të të mbështetur. Mund të të ndihmojë nëse krijon një listë të synimeve të tua – shkruaj gjithçka që të vjen në mendje, edhe gjërat më të vogla. Më pas, renditi sipas rëndësisë dhe vendos prioritet tek karriera dhe objektivat financiare.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Nëse je i interesuar për një pozicion të lirë në kompaninë ku punon, sot është dita jote me fat. Marsi dhe Saturni, secili në një sektor karriere, po bashkëpunojnë në harmoni të plotë. Përgatit CV-në dhe shkresën e motivimit. Kur të ndihesh gati, dërgo aplikimin. Ka shumë gjasa që të ftohesh për një intervistë – ndaj qëndro i gatshëm dhe përgjigju shpejt kur të të kontaktojnë. Shanset janë të larta që të performosh mirë dhe të marrësh lajme shumë pozitive.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mund të takosh dikë tërheqës gjatë ditëve në vijim. Nëse ndodh, këshillohet që fillimisht ta vëzhgosh nga larg për të kuptuar më qartë natyrën e tij/saj dhe për të vendosur nëse do t’i afrohesh. Saturni dhe Urani po bashkëpunojnë në sektorët e lidhjeve, ndaj nuk ka nevojë për nxitim. Megjithatë, nëse dëshiron ta njohësh më mirë këtë person, mund ta ftojsh për një drekë – një takim i qetë dhe pa presion.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Është mirë të shmangësh spekulimet financiare sot, pasi Urani i paqëndrueshëm po nxit Marsin në shtëpinë e fondeve të përbashkëta. Kjo energji mund të të bëjë të veprosh me impuls në lidhje me investime apo blerje. Nëse ke ndërmend të investosh në aksione apo biznese, bëj detyrat e shtëpisë më parë. Konsulto një këshilltar financiar përpara çdo vendimi – ai/ajo mund të të udhëheqë drejt një rruge më të qëndrueshme dhe fitimprurëse.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Nëse je gati për të hedhur hapin e radhës në marrëdhënie, sot është një ditë shumë e bukur për të folur për martesë. Hyr në temë me kujdes, pa e befasuar partnerin – shpreh ndjenjat e tua dhe thekso pse ndihesh gati për një angazhim serioz. Më pas, dëgjo me vëmendje përgjigjen e tij/saj. Saturni është në sinkron të përkryer me Marsin në sektorin e martesës, çka është një shenjë e mirë për qëndrueshmërinë e lidhjes tuaj.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Financat mund të luhaten më shumë se zakonisht këto javë, për shkak të takimit në distancë mes Saturnit (në shtëpinë e dytë të parave) dhe Uranit. Mund të kesh flukse të shpejta fitimesh dhe shpenzimesh. Për të ruajtur ekuilibrin, përpiqu të mos shpenzosh për gjëra të panevojshme. Nëse sheh diçka që dëshiron, lëre për më vonë – mund të kthehesh ta blesh kur të stabilizohet kjo energji e paqëndrueshme.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo është një ditë e mrekullueshme për të kaluar një mbrëmje të këndshme dhe romantike me partnerin. Urani i çuditshëm po lidhet me Marsin e zellshëm, ndaj kërko një aktivitet ndryshe që mund ta bëni bashkë. Nuk ka nevojë të planifikoni gjithçka në detaj – lejoheni spontanitetin të udhëheqë. Zgjidhni diçka të re për të dy dhe thjesht ndiqni rrjedhën e natës. Një takim plot surpriza dhe gëzim mund të jetë në horizont.