Egli apo Laerti? Zbulohet finalisti i dytë i “Big Brother VIP”

Tiranë, 6 prill 2025 – Pas një televotimi të hapur që nisi të shtunën, publiku ka zgjedhur Laertin si finalist të dytë të edicionit të tretë të “Big Brother VIP”. Përballja për vendin në finale ishte mes tij dhe Eglit.

Rezultati u shpall përmes zarfit të kuq, i cili konfirmoi se Laerti do t’i bashkohet Rozanës në finale. Kjo e fundit ishte shpallur finaliste e parë pas një përballjeje të mëparshme me Gertën.

Spektakli po shkon drejt përfundimit, ndërsa priten emrat e tjerë që do të kompletojnë listën e finalistëve.

Second finalist of “Big Brother VIP” is revealed