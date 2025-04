Horoskopi i Brankos për të mërkurën, 16 prill 2025 – pasqyra zodiakale për çdo shenjë

Të dashur miq të yjeve, Branko sjell panoramën astrologjike për këtë të mërkurë, një ditë me ndikime të forta nga Hëna në Shigjetar dhe Mërkuri në Dem.

Dita premton ndjenja të thella, reflektime dhe mundësi për të ndërmarrë hapa të rëndësishëm.

Ja çfarë thonë yjet për secilën shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Nesër do të ndihesh energjik dhe i vendosur. Në punë, një projekt i rëndësishëm nis të japë rezultatet e para. Ke guximin për të ecur përpara, por Branko të këshillon të mos nxitohesh. Në dashuri duhet më shumë vëmendje: dëgjo më shumë dhe mos u mbështet vetëm te fjalët. Këshilla e ditës: ngadalëso dhe vëzhgo më mirë situatat rreth teje. Dita është pozitive, nëse vepron me maturi.

Demi (21 prill – 20 maj)

Ti je në qendër të vëmendjes nesër, me Mërkurin që ndriçon mendjen tënde. Në punë ke aftësi të mëdha për negociata dhe vendime të mençura. Në dashuri, shmang debatet dhe mos i detyro gjërat të ndodhin menjëherë. Beqarët tërheqin për shkak të energjisë natyrale dhe sharmin e tyre. Kujdesu për familjen dhe mos harro të dëgjosh. Ditë shumë e mirë për t’u stabilizuar dhe për të ndërtuar.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Dita do të jetë aktive, por edhe pak e lodhshme për mendjen. Hëna përballë shenjës tënde sjell momente tensioni, veçanërisht në marrëdhënie. Kujdes me humorin – jo të gjithë e kuptojnë. Në punë, mund të kesh nevojë të korrigjosh gabime të të tjerëve. Në dashuri mund të ndodhë një surprizë që të ngroh zemrën. Branko të këshillon të shkruash mendimet e tua: do të qartësohesh më lehtë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Kjo ditë është e përzier për ty: do ndjesh luhatje humori për shkak të Hënës në Shigjetar, por dashuria është në krahun tënd. Është momenti për të sqaruar ndonjë tension të mbetur pezull në çift. Në punë, ka pak rrëmujë – duhet të sjellësh më shumë rregull. Branko sugjeron të tërhiqesh pak për të dëgjuar veten. Qetësia është aleati yt. Merr kohë për veten dhe për qetësi shpirtërore.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Nesër është dita jote për të shkëlqyer, por mos harro të lësh hapësirë edhe për të tjerët. Në dashuri, jepi rëndësi ndjenjave të vërteta dhe lër maskat mënjanë. Në punë, mund të ndodhë një takim apo telefonatë që ndryshon gjithë rrjedhën e javës. Kujdes nga nxitimi në vendime. Branko të fton të ndjekësh rrugën me qetësi, por me siguri. Dita është shumë pozitive.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Një ditë e qetë dhe e ekuilibruar për ty. Branko thotë që është momenti i duhur për të sqaruar një çështje të pazgjidhur, ndoshta edhe financiare. Në dashuri, një gjest i vogël i sinqertë mund të afrojë më shumë partnerin. Në punë, jo të gjithë janë në një mendje me ty – zgjidh me kujdes bashkëpunëtorët. Ndikimet janë pozitive nëse ruan qetësinë dhe harmoninë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo ditë do të jetë e ndriçuar për ty. Do të ndihesh frymëzuar dhe me ide kreative që të ndihmojnë të biesh në sy. Në dashuri, ëmbëlsia është çelësi: një gjest i vogël romantik mund të krijojë një lidhje më të thellë. Në punë, mbaj fjalën që ke dhënë – përgjegjësia është e rëndësishme. Hëna të shtyn të eksperimentosh, por zemra kërkon balancë. Këshilla e Brankos: mos ki frikë nga ndryshimi – ai sjell bukuri të reja.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Për ty dita sjell emocione të thella dhe ndryshime të brendshme. Mund të ndihesh më i ndjeshëm dhe më pak i durueshëm, por intuita është e fortë. Në dashuri ndodhesh përballë një zgjedhjeje – fol me sinqeritet. Në punë, kërkohet përkushtim, por do të vlerësohesh. Branko të këshillon të meditosh dhe të lësh pas gjërat që nuk të shërbejnë më. E vërteta gjendet thellë, jo në sipërfaqe.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Hëna në shenjën tënde të sjell energji, entuziazëm dhe dëshirë për liri. Kujdes nga premtimet e dhëna pa menduar mirë. Në dashuri je tërheqës, por pak i shpërqendruar. Në punë duhet më shumë vëmendje ndaj detajeve. Ndriçimi i ditës vjen përmes kartës së Diellit: dritë dhe gëzim. Ndiq zemrën, por mos harro logjikën. Është një ditë shumë pozitive për të nisur diçka të re.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Një ditë e qetë dhe e thellë, që kërkon durim dhe përqendrim. Gjërat po ecin, por ngadalë, në mënyrë të fshehtë. Mërkuri të jep strategji, por jo gjithçka është nën kontrollin tënd. Në dashuri, lëri mënjanë qëndrimet e ashpra dhe tregohu më i butë. Në punë mund të ndjesh lodhje mendore, por edhe kënaqësi për arritjet. Këshilla e Brankos: edhe hapat më të vegjël kanë vlerë – mos e humb përqendrimin.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë e gjallë dhe e mbushur me ide. Mund të marrësh një lajm që të ndryshon mendimin ose drejtimin. Në dashuri kërkon më shumë hapësirë, ndaj komuniko hapur me partnerin. Në punë, kreativiteti ndihmon, por suksesi varet nga këmbëngulja. Branko të këshillon të jesh gati për ndryshim, por të mos humbasësh qartësinë. Mundësitë janë afër – duhet vetëm të jesh i gatshëm për t’i kapur.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Kjo është një ditë e butë dhe frymëzuese për ty. Hëna të sjell ëndrra, por realiteti të thërret të jesh më konkret. Në dashuri je në fazë shërimi – prano emocionet pa i gjykuar. Në punë duhet më shumë fokus – shmang shpërqendrimet. Këshilla e Brankos: kujto dritën tënde të brendshme edhe në momente pasigurie. Yjet janë me ty dhe dita sjell ndjenja të bukura nëse u hapesh me sinqeritet. /noa.al