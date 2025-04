Zarf në shtëpinë e BIG Brother. Për çfarë u njoftuan banorët?

Një zarf i bardhë u erdhi banorëve në shtëpi nga Vëllai i Madh ku thuhej: Finalistë, për disa nga ju sot mbushen 115 ditë izolimi, plot sakrifica e emocione të forta. Ju jeni katër finalistët e këtij edicioni dhe rruga për të mbërritur deri këtu nuk ka qenë e lehtë.

Vëllai i Madh ka vendosur që sonte t`ju bëjë një dhuratë të veçantë. Për herë të parë në historinë e Big Brother VIP ju do të dilni nga shtëpia për të bërë një shëtitje me makinë jashtë mureve të kësaj shtëpie si një udhëtim lirie dhe si një moment reflektimi para finales

Banorët e pritën me dëshirë këtë zarf që i dha mundësinë atyre pas kaq shumë ditësh të dalin jashtë 4 mureve. Banorët u ndanë dyshe dyshe, Egli me Gjestin dhe Rozana me Laertin