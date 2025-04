Po udhëtonin me jaht luksoz drejt Britanisë, arrestohen 20 emigrantë shqiptarë

Londër- 20 emigrantë shqiptarë janë kapur nga autoritetet britanike në kanalin anglez, të cilët ishin fshehur në kuvertën e një jahti luksoz, me qëllim kalimin e paligjshëm në Britani të Madhe. Mediat britanike shkruajnë se jahti luksoz besohet se ka lundruar nga Bresti i Francës dhe është kapur në Kanalin Anglez gjatë rrugës për në Newquay të dielën.

Kur oficerët e Forcave Kufitare kontrolluan jahtin, ata gjetën 20 pasagjerë të fshehur nën kuvertë. Mendohet se të gjithë janë shtetas shqiptarë. 19 burrat dhe një grua janë ndaluar në pritje të largimit nga Mbretëria e Bashkuar.

Shqiptarja Bleda Bega, 44 vjeç, është akuzuar për "lehtësim të hyrjes së paligjshme". Ajo u la në paraburgim për tu paraqitur në Gjykatën e Bodminit. Dy burra të tjerë, gjithashtu shtetas shqiptarë, u arrestuan me dyshimin për të njëjtën vepër penale.

Të dhënat qeveritare, të publikuara të hënën, tregojnë se nuk ka pasur kalime me varka të vogla më 13 prill. Ato të zbuluara në jaht nuk u përfshinë në shifrat e së dielës. Megjithatë, 11 anije, që përmbanin 656 persona, bënë udhëtimin përmes Kanalit të shtunën, numri më i lartë në një ditë të vetme këtë vit. Të dhënat paraprake sugjerojnë se një numër rekord emigrantësh kanë ardhur në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla këtë vit, me më shumë se 8,000 njerëz që mbërritën në katër muajt e parë të vitit 2025.

Kjo është 46% më e lartë se në të njëjtën pikë të vitit të kaluar kur 5,517 persona kishin bërë kalimin. Është 65% më e lartë se në këtë fazë në vitin 2023. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha: Bandat e kontrabandës së njerëzve nuk interesohen nëse njerëzit e cenueshëm që ata shfrytëzojnë jetojnë apo vdesin, për sa kohë që paguajnë dhe ne nuk do të ndalemi para asgjëje për të çmontuar modelet e tyre të biznesit dhe për t’i sjellë ata para drejtësisë.

Kjo është arsyeja pse kjo qeveri ka paraqitur një plan serioz dhe të besueshëm për të rivendosur më në fund rendin në sistemin tonë të azilit, duke përfshirë fuqi më të ashpra zbatimi, duke rritur kthimet në nivelet e tyre më të larta për më shumë se gjysmë dekade dhe një goditje të madhe ndaj punës së paligjshme për t’i dhënë fund premtimit të rremë të vendeve të punës të përdorura nga bandat për të shitur hapësira në anije. Ekipet tona të Forcave Kufitare gjithashtu mbajnë vigjilencë të vazhdueshme ndaj përpjekjeve për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht, duke përdorur teknologjinë dhe aftësitë e mbikëqyrjes më të fundit. Kushdo që kërkon të kontrabandojë njerëz në vend në këtë mënyrë përballet me arrestim, ndjekje penale dhe dënim me burg.”