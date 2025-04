Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 16 prill 2025

Mirë se vini në horoskopin ditor të Paolo Fox për të mërkurën, 16 prill 2025.

Yjet flasin përmes simboleve dhe planetët lëvizin me rrjedhën e fatit tonë.

Le të zbulojmë çfarë pritet për secilën shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

E mërkura do të nisë me një energji pozitive për ty. Hëna që ndodhet në Luan të jep vetëbesim dhe dëshirë për të qenë në qendër të vëmendjes. Është ditë e mirë për biseda pune, takime dhe për të krijuar kontakte të reja. Në dashuri mund të thyesh më në fund një heshtje që të ka mbajtur pezull. Edhe ata që janë vetëm mund të kenë fat në njohje të reja. Kujdes vetëm nga nxitimi, pasi Marsi të bën impulsiv. Shëndeti është në përmirësim, por ke nevojë për më shumë pushim. Ndiq intuitën tënde, sepse një ëndërr nate mund të të japë një mesazh të rëndësishëm.

Demi

E nesërmja për ty sjell ndjenja të thella dhe të fuqishme. Mund të ndodhë diçka që të prek emocionalisht – një kujtim apo një mundësi e re. Në familje mund të lindë nevoja për të marrë një vendim të rëndësishëm. Në punë, shmang debatet: je më i drejtpërdrejtë nga sa duhet. Në dashuri ke nevojë për siguri. Nëse partneri është i shpërqendruar, kërko vëmendje me butësi. Të vetmuarit ndihen të tërhequr nga dikush që di të dëgjojë. Shëndeti po përmirësohet, por mos e tepro me ushqimin. Gjej qetësi në gjërat e vogla: një lule, një buzëqeshje, një mendim i mirë.

Binjakët

Për ty, dita do të jetë plot energji dhe ide të reja. Mendja të punon shpejt dhe do të ndihesh i/e gatshëm për të folur, për të shkruar, për të shkëmbyer mendime. Në punë mund të dalë një propozim interesant. Në dashuri, humori yt është arma jote më e fortë. Nëse je vetëm, dikush të ka vënë re prej kohësh. Ata që janë në çift duhet të flasin më shumë me partnerin. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjesh pak lodhje në mbrëmje. Shkruaj mendimet e tua, edhe thjesht në një letër – do të të ndihmojë të sqarosh çfarë ndjen. Një surprizë e këndshme mund të vijë pasdite.

Gaforrja

Energjia e ditës është e qetë, por e thellë. Do ndjesh nevojën të ruash botën tënde emocionale. Në punë ka vonesa apo ndalesa, por nuk është gjë serioze. Në dashuri, çiftet mund të përballen me një temë të lënë pezull. Të vetmuarit ndihen të tërhequr nga persona të ndërlikuar – mos i idealizo shumë. Shëndeti është më mirë, por duhet të largohesh pak nga rutina. Gjej një moment vetëm për veten, ndoshta nën një qiell me yje ose pranë një qiriu të ndezur. Mbaj me vete një kujtim të fëmijërisë: mund të të rikthejë emocione pozitive dhe intuitë të pastër.

Luani

Një ditë shumë e mirë për ty. Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe të jep energji, vetëbesim dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë mund të marrësh një lajm të rëndësishëm. Në dashuri je tërheqës dhe magjepsës. Kush të do, të do më shumë; kush të ka humbur, mund të kthehet. Të vetmuarit mund të përjetojnë një dashuri me shikim të parë ose një mesazh që ngroh zemrën. Kujdes vetëm të mos japësh më shumë nga vetja sesa mundesh. Ndiq një shenjë – një numër që përsëritet, një ëndërr e qartë – sepse universi po të tregon rrugën drejt një realizimi të ri.

Virgjëresha

Kjo ditë kërkon që të vendosësh rregull, jo vetëm përreth teje, por edhe brenda vetes. Lëre pak mënjanë nxitimin dhe bëj një ndalesë për të reflektuar. Në punë ka diçka që nuk të bind – dëgjo instinktin tënd. Në dashuri mund të ndihesh pak nostalgjik. Nëse ke mbyllur një lidhje së fundmi, është normale të ndjesh boshllëk. Çiftet e qëndrueshme rifitojnë qetësinë përmes dialogut. Kujdes me stresin mendor dhe mos e lë veten pas dore. Ec zbathur në bar ose në rërë për të ndjerë përsëri lidhjen me tokën. Mbaj pranë diçka në kristal: do të ndihmojë të pastrosh mendimet dhe të ëndërrosh më qartë.

Peshorja

Kjo e mërkurë sjell për ty dëshirë për qetësi dhe harmoni. Mund të ndodhin takime të veçanta dhe mundësi të reja në fushën e ndjenjave. Nëse je vetëm, mund të ndihesh i tërhequr nga dikush ndryshe nga zakonisht. Çiftet do të gjejnë sërish afërsinë, por është e rëndësishme të flisni hapur. Në punë mund të vijë një mundësi që ke pritur prej kohësh. Shëndeti është i mirë, por kujdes lëkurën – trajtoje trupin tënd me butësi. Paolo Fox të këshillon të shkruash një letër, edhe nëse nuk e dërgon – do të ndihesh më i lehtësuar. Vish diçka blu: do të të sjellë fat dhe do të të ndihmojë të shprehesh më mirë.

Akrepi

Për ty, dita do të jetë e thellë dhe e mbushur me ndjenja të forta. Mund të shohësh një ëndërr të veçantë apo të marrësh një lajm të papritur. Në dashuri, ki kujdes nga heshtjet – ato shpesh thonë më shumë se fjalët. Nëse je në çift, mundohu të qartësohesh me qetësi. Beqarët mund të ndiejnë përsëri një lidhje të vjetër. Në punë shmang debatet. Shëndeti është i mirë, por mund të ndjesh luhatje humori. Paolo Fox të këshillon të meditosh ose të lexosh një libër të vjetër – mund të gjesh përgjigje që kërkoje. Mbaj me vete një gur të zi (osidian): të mbron nga energjitë negative dhe të ndihmon të gjesh dritë në errësirë.

Shigjetari

Kjo ditë të jep energji, pasion dhe dëshirë për të bërë më shumë. Është një ditë shumë e mirë për udhëtime apo për të zgjeruar horizontet e tua mendore. Ke shumë ide dhe dëshirë për të mësuar, por mos harro detyrat praktike. Në dashuri je plot jetë. Çiftet duhet të sjellin sërish lojën dhe gëzimin në marrëdhënie. Beqarët mund të njihen me dikë të veçantë në një vend të pazakontë. Shëndeti është i mirë, por kujdes gjumin. Paolo Fox të këshillon të shkruash një dëshirë në një letër dhe ta lësh të shpërndahet nga era – yjet do ta dëgjojnë. Dëgjo ëndrrat: njëra prej tyre mund të të japë një mesazh të rëndësishëm.

Bricjapi

Kjo e mërkurë është ditë për përqendrim dhe reflektim. Mund të jesh i përfshirë në vendime serioze, ose të ndjesh nevojën për të mbyllur një kapitull që nuk funksionon më. Në dashuri, mund të ndihesh i ftohtë ose i larguar – mos e mbyll veten. Çiftet e forta duhet të gjejnë sërish një qëllim të përbashkët. Beqarët preferojnë të jenë vetëm, por mos refuzo dikë që afrohet me sinqeritet. Kujdes shpinën dhe gjunjët – dëgjo trupin tënd. Paolo Fox të këshillon të dëgjosh një melodi të vjetër ose të këshillohesh me ndonjë orakull. Mbaj me vete një monedhë argjendi: do të të sjellë fat dhe mundësi të mira.

Ujori

Një ditë e mbushur me energji dhe ide të reja. Ke dëshirë të ndryshosh, të krijosh diçka ndryshe, të surprizosh veten dhe të tjerët. Në punë, mos ki frikë të provosh një risi – është momenti i duhur. Në dashuri, kush të do duhet të të pranojë ashtu si je. Çiftet po përjetojnë një periudhë të freskët dhe të hareshme. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Shëndeti është i mirë, por mos përdor shumë teknologji para gjumit. Paolo Fox të këshillon të fikësh telefonin për një orë dhe të dëgjosh zërat e natyrës. Mbaj pranë një pendë ose një gur labradorit: do të të ndihmojë të ndjesh më mirë botën e padukshme. Natën, ëndrrat do të të flasin – shkruaji.

Peshqit

E mërkura për ty do të jetë e ndjeshme dhe e mbushur me frymëzim. Mund të prekeshe nga një gjest, një fjalë apo një kujtim. Në dashuri, çiftet përjetojnë emocione të thella, por duhet të shmangin xhelozinë. Beqarët janë ëndërrimtarë dhe tërheqës – le të ndjekin ndjesinë. Në punë ke shumë krijimtari, por të mungon pak organizimi. Kujdes me gjumin – ke nevojë për më shumë pushim. Paolo Fox të fton të shkruash një poezi, edhe nëse është vetëm për vete. Mbaj me vete një send nga deti – një guaskë apo një gur të lëmuar. Do të të ndihmojë të dëgjosh më qartë zërin e shpirtit. Yjet të flasin ngadalë – dëgjoji me zemër. /noa.al

