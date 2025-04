Horoskopi i Brankos për të premten, 11 prill 2025

Miq të yjeve, ky është horoskopi i së premtes, 11 prill 2025, lexuar ndërmjet pëshpëritjeve të qiellit dhe tarotëve të fatit.

Unë, Branko, ju udhëheq në këtë udhëtim përmes planeteve dhe ndjenjave, mes ëndrrave dhe realitetit.

Ndiqni horoskopin tim ditor, ku çdo shenjë gjen yllin e vet udhëheqës, thotë astrologu i famshëm italo-slloven në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 11 prill 2025

Dashi

Nën qiellin e nesërm, Marsi ju frymëzon me energjinë e tij të zjarrtë. Horoskopi i Branko-s ju pëshpërit për fitore dhe shtytje përpara: qoftë në dashuri apo në fushën profesionale, gjithçka merr hov. Do të ndiheni të paduruar, por kujdes: rreziku është të ngatërroni ngutjen me intuitën. Nesër shmangni përplasjet direkte dhe dëgjoni zemrën para se të flisni. Yjet ju këshillojnë të ushqeni qetësinë dhe të merrni frymë thellë para se të vendosni. Një telefonatë e papritur apo një takim i rastësishëm mund të kthehet në mundësi magjike. Qielli juaj ngjyroset me të kuqen e pasionit. Lëreni veten të udhëhiqet nga forca juaj e lashtë, por me mençuri. Koha ju dëgjon.

Demi

Horoskopi i Branko-s për nesër flet për rrënjë dhe reflektim. Hëna në shenjën tuaj ju lidh thellë me brendinë tuaj. Mund të ndjeni nevojën për t’u tërhequr në një përqafim heshtjeje dhe për të kuptuar çfarë dëshironi vërtet. Është një ditë për bilance të brendshme. Mos kini frikë të lini pas atë që nuk ushqen më shpirtin tuaj. Branko ju sugjeron të kujdeseni për trupin dhe shpirtin: një shëtitje mes pemëve të vjetra apo një meditimi mund të hapin shtigje të reja. Në dashuri, një fjalë e pëshpëritur mund të ketë fuqinë për të shëruar. Në punë, durim: rrënjët e thella japin frytet më të mira. Nesër, ëmbëlsia juaj do të jetë balsam për ata që keni pranë.

Binjakët

Ajri vibron dhe sjell mesazhe. Horoskopi i Branko-s për nesër parashikon një ditë plot me lidhje të papritura dhe intuita të hollë. Mendja fluturon shpejt, por zemra kërkon një ankorim. Në natyrën tuaj të dyfishtë do të dini të merrni më të mirën nga të dy botët: konkretësinë dhe ëndrrën. Branko ju fton të dëgjoni fjalët e pathëna, të lexoni mes rreshtash. Në dashuri, një përkëdhelje vlen më shumë se mijëra fjalë. Në punë, një ide mund të kthehet në një revolucion të vogël. Mos kini frikë të propozoni diçka origjinale. Nesër është dita e duhur për ta bërë. Mbani mend: lehtësia nuk është cekësi, por hir në vallëzimin mes erërave të fatit.

Gaforrja

Energjia hënore ju mbështjell si një mantel drite. Horoskopi i Branko-s ju zbulon një ditë emocionalisht intensive, por të mbushur me mirëkuptim. Nesër do të jetë e rëndësishme të kultivoni folenë tuaj, por edhe të lini pas atë që ju pengon të fluturoni. Mund të ndjeni mall, por pas tij fshihet një mundësi për rilindje. Ndani ndjenjat me ata që ju duan vërtet. Në marrëdhënie, heshtja mund të shndërrohet në mirëkuptim kur shoqërohet me një shikim të sinqertë. Në punë, ndiqni instinktin: keni shpirtin e një artisti dhe shëruesi. Është koha të besoni në veten tuaj. Nën yjet e nesërme, ndjeshmëria do të jetë forca juaj më e madhe.

Luani

Qielli rënkon mbi ju me një klithmë mbretërore. Energjia e Diellit ju vendos në qendër të skenës. Nesër do të jeni në vëmendje, por mos harroni: çdo dritë ka nevojë për pak hije për të ndriçuar vërtet. Në dashuri, jeni të parezistueshëm, por mos u impononi: lejoni që tjetri t’ju afrohet vetë. Branko ju këshillon ta dozoni forcën tuaj me bujari, jo me krenari. Në punë, një projekt merr formë dhe ju jeni drejtuesit. Kujdes ndaj shpërqendrimeve: nesër çdo detaj ka rëndësi. Karizma juaj është magnetike, por do të jetë përulësia që do t’ju bëjë të mëdhenj. Yjet ju duartrokasin, por dëgjoni zërin e ndërgjegjes. Vetëm ai që udhëheq me zemër është vërtet mbret.

Virgjëresha

Nesër, saktësia do të jetë feneri juaj. Horoskopi i Branko-s ju sheh të kujdesshëm, të saktë, por edhe më të hapur ndaj rrjedhës së zemrës. Jo gjithçka mund të planifikohet – disa ndjenja duhen jetuar pa llogari. Branko ju këshillon të lini hapësirë për të papriturën, sepse aty fshihet mrekullia e vërtetë. Në dashuri, një gjest i vogël mirësie mund të hapë një derë të madhe. Në punë, do të jeni vendimtarë në një çështje praktike: kthjelltësia juaj do të ndriçojë të tjerët. Mos kini frikë të shfaqni edhe anën tuaj më të butë. Nesër, qielli ju shpërblen nëse dini të bashkoni logjikën me ndjenjën. Detaji që sot ju shpëton, nesër do të jetë çelësi i suksesit. Hapni sytë… por edhe zemrën.

Peshorja

Nesër yjet flasin për një ekuilibër të gjetur sërish. Horoskopi i Branko-s ju zbulon një ditë ku bukuria, harmonia dhe dashuria do të luajnë një rol thelbësor. Keni kaluar luhatje emocionale, por tani qetësia rikthehet. Dëgjoni këngën e ëmbël të Venusit: ju thërret të kultivoni marrëdhënie të sinqerta. Nëse duhet të sqaroni diçka, bëjeni me hijeshi. Branko ju fton të zgjidhni me zemër, por edhe me elegancë. Në punë, një çështje e pazgjidhur merr zgjidhje falë diplomacisë suaj të lindur. Arti, muzika apo edhe aroma e një luleje do të rikthejnë frymëzimin. Pranoni të papërsosurat si pjesë e bukurisë. Universi vallëzon me ju – dhe ju me të: nesër do të jetë një ditë ëmbëlsie dhe vetëdijeje.

Akrepi

Nesër do të jetë një ditë e zbulesave të thella. Horoskopi i Branko-s ju çon në territoret e intuitës dhe transformimit. Diçka brenda jush është duke ndryshuar, edhe pse jashtë duket sikur gjithçka qëndron e njëjtë. Por ju e dini: mrekullitë ndodhin në thellësi. Mos kini frikë nga heshtja: aty do të gjeni përgjigje. Në dashuri, një e vërtetë e pathënë mund të dalë në sipërfaqe – mirëpritni atë. Në punë, mos i forconi ngjarjet: koha e duhur vjen vetë. Nesër do të jeni si akrepi në shkretëtirë: i heshtur, por i pamëshirshëm kur duhet. Qielli ju mbron, por kërkon prej jush autenticitet. Shikoni në sy hijen tuaj – dhe do të zbuloni një dritë që ju ka përkitur gjithmonë.

Shigjetari

Nesër shpirti juaj nomad zgjohet me një etje të re për të vërtetën. Horoskopi i Branko-s ju sheh të paduruar për të zbuluar, për të ecur përpara, për të kaluar kufijtë e së njohurës. Dhe bëni mirë: yjet ju buzëqeshin kur ndiqni instinktin. Një udhëtim, qoftë edhe mendor, mund të sjellë çelësin për të zgjidhur një çështje të rëndësishme. Lëreni pas të sigurtën dhe përqafojeni të paparashikueshmen. Në dashuri, jini të sinqertë: zemra ka nevojë për liri, por edhe për praninë e tjetrit. Në punë, bëhuni zëri i ideve të reja – edhe nëse duken të çmendura. Nesër, fati ju flet përmes përkimeve dhe simboleve. Dëgjojini. Bota është shkolla juaj, dhe qielli – dërrasa ku shkruani. Bëjeni me guxim.

Bricjapi

Nesër do ta ndjeni forcën e vendosmërisë që rritet brenda jush si një mal që ngrihet drejt qiellit. Horoskopi i Branko-s ju shpërblen për këmbënguljen, por kërkon edhe pak fleksibilitet. Jo gjithçka mund të kontrollohet – dhe pikërisht aty qëndron sfida e vërtetë. Hidhni një hap prapa dhe shihni veten nga larg: do të zbuloni se jeni jo vetëm të fortë, por edhe të butë. Në dashuri, lini një hapësirë për ëmbëlsi. Në punë, vjen një vlerësim ose një propozim i rëndësishëm – mirëpritni atë me mendje të kthjellët, por mos e përjashtoni entuziazmin. Koha është aleati juaj, por edhe shpirti ka nevojë për frymëmarrje. Maja është afër, por mos harroni të shijoni panoramën.

Ujori

Qielli i nesërm ngjyroset me ide ndriçuese dhe shikime drejt së ardhmes. Horoskopi i Branko-s ju sheh të frymëzuar, krijues, të gatshëm për të thyer modelet e vjetra. Jeni vizionarët e zodiakut – dhe nesër ky dhuratë shfaqet fuqishëm. Një intuitë e menjëhershme mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Por kujdes: pa konkretësi, edhe ëndrra më e bukur tretet. Në dashuri, surprizoni: një marrëzi e vogël romantike mund të ringjallë lidhjen. Në punë, mos kini frikë të propozoni zgjidhje të pazakonta. Bota ka nevojë për gjeniun tuaj. Ndiqni shkëndijën që ndriçon në errësirë: do t’ju çojë drejt diçkaje madhështore. E ardhmja nis tani.

Peshqit

Nesër lëvizni nëpër ujërat e thella të shpirtit me një hir që vetëm ju e njihni. Horoskopi i Branko-s flet për empati, ëndërr dhe shërim. Mund të merrni një shenjë, një ëndërr zbuluese, një fjali që ju prek në thellësi. Intuita juaj do të jetë veçanërisht e mprehtë – besojini asaj. Në dashuri, do të shkriheni në një përqafim që ka shijen e shtëpisë. Në punë, ndiqni rrjedhën: një projekt po merr formë ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme. Mos e detyroni rrjedhën – vëzhgoni, dëgjoni, pranoni. Emocionet do të jenë të forta, por do të sjellin të vërteta. Nesër jeni poetët e zodiakut – dhe si çdo poet i vërtetë, do ta gjeni të vërtetën mes palëve të heshtjes. /noa.al

