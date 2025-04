Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 11 prill 2025

Të dashur miq të yjeve, qielli i së premtes, 11 prill 2025, sjell vibrime të thella dhe ëndrra që ndërthuren me realitetin.

Horoskopi i Paolo Fox, si çdo ditë, ju udhëheq mes planetëve, emocioneve dhe sekreteve të shpirtit.

Dëgjoni zërin e universit dhe lëreni veten të udhëhiqet drejt të rejave të ditës në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Nesër, horoskopi ju sheh të furishëm si një lumë që derdhet me forcë. Hëna ju shtyn të thoni çfarë mendoni, por kini kujdes të mos lëndoni me fjalë shumë të drejtpërdrejta. Në dashuri, Venusi ju dhuron një tërheqje magnetike: shfrytëzojeni për të sqaruar një keqkuptim ose për të ndezur një pasion të ri. Në punë jeni plot energji, por Marsi ju këshillon të mos e teproni. Letrat flasin për një takim karmatik: hapuni ndaj mundësisë. Horoskopi i ditës ju fton në kujdes në marrëdhëniet familjare. Dëgjoni më shumë se flisni, dhe do të gjeni përgjigje. E ardhmja shkruhet me çdo gjest të butë. Paolo Fox sugjeron gjithashtu një shëtitje në mbrëmje për të balancuar trupin dhe mendjen. Lëreni veten të përkëdhelet nga qielli.

Demi

Horoskopi i nesërm ju gjen meditues, me zemrën të kthyer drejt bukurisë së gjërave të vogla. Është një ditë perfekte për të reflektuar dhe për të marrë vendime konkrete, veçanërisht në fushën financiare. Hëna ju mbështet në çështjet praktike, por intuita do të jetë udhërrëfyesja juaj e vërtetë. Në dashuri, dikush mund t’ju surprizojë me një gjest të papritur. Nëse jeni në çift, do të rilidheni me bashkëpunimin dhe ndjeshmërinë. Në punë, vonesa të vogla ju bëjnë nervozë, por gjithçka do të rregullohet. Letrat e tarotit flasin për bollëk dhe mirënjohje: kultivojini ato. Horoskopi i nesërm ju fton të lini pas atë që rëndon. Një ëndërr mund të sjellë një mesazh të rëndësishëm. Ditën e nesërme, yjet ju bekojnë me qëndrueshmëri. Ndiqni ritmin e natyrës.

Binjakët

Një ditë e gjallë për ju, miq të Binjakëve. Horoskopi parashikon një të premte plot shkëmbime dhe ide të ndritshme. Dielli ju frymëzon me krijimtari, ndërsa Hëna ju shtyn të flisni nga zemra. Nëse jeni beqarë, një mesazh apo një vështrim mund të ndezë diçka të re. Në çift, ka mundësi për sqarime të thella. Në punë, jeni në lëvizje të pandalshme – por kujdes ndaj shpërqendrimeve. Letrat flasin për komunikim dhe të vërtetën: jini të sinqertë. Horoskopi ju sugjeron të vendosni rregull mes mijëra angazhimeve. Nata sjell këshilla dhe ëndrra zbuluese. Përqafojeni ndryshimin me gëzim.

Gaforrja

Nesër do të përballeni me emocione të forta. Horoskopi ju fton të kujdeseni për botën tuaj të brendshme. Në dashuri, ka nevojë për më shumë dëgjim. Një përqafim vlen më shumë se mijëra fjalë. Yjet mbrojnë ata që kanë guximin të duan me sinqeritet. Në punë, mos u lejoni të pushtoheni nga nostalgjia. Letrat tregojnë kartën e të Marrit: jini të lehtë, por jo të pamend. Horoskopi flet për një moment zgjimi shpirtëror. Merrni kohë për të medituar. Një çaj bimor dhe një libër mund të bëjnë mrekulli.

Luani

Një dritë e artë ndriçon rrugën tuaj, të dashur Luanë. Horoskopi i nesërm ju sheh si protagonistë absolutë: forca juaj magnetike nuk kalon pa u vënë re. Dashuria është në plan të parë: flirtime, pajtime dhe shkëndija të papritura. Në punë, Marsi ju jep energji të pashtershme, por mos harroni që edhe dielli ka nevojë të perëndojë. Letrat flasin për Karrocën: është momenti të ecni përpara me vendosmëri. Horoskopi ju këshillon të mos lejoni askënd të errësojë shkëlqimin tuaj. E ardhmja ju vështron me sy të dashuruar.

Virgjëresha

Horoskopi sjell dhuratën e qartësisë. Është momenti për të vendosur rregull në mendime dhe projekte. Në dashuri, rikthehet nevoja për siguri: nëse jeni në çift, përpiquni të ndani më shumë mes jush. Beqarët ndiejnë thirrjen e një dashurie të qëndrueshme. Yjet mbështesin intervistat dhe marrëveshjet. Letrat tregojnë Eremitin: vetmi e frytshme, reflektim i nevojshëm. Horoskopi ju fton të merrni një pushim rigjenerues. Një këshillë? Shkruani mendimet tuaja: letra thith ankthin dhe rikthen qetësinë.

Peshorja

Fjala kyçe është ekuilibri, dhe horoskopi i Paolo Fox për nesër ju fton ta kërkoni në çdo gjest. Hëna ju shoqëron drejt një të premteje të mbushur me bukuri dhe zgjedhje harmonike. Në dashuri, është koha për të vënë zemrën në tryezë dhe për të thënë atë që ndjeni. Në punë, priten sqarime dhe bashkëpunime të reja. Letrat tregojnë kartën e Drejtësisë: bëni atë që është e drejtë për ju, edhe nëse ka kosto. Horoskopi i ditës ju dhuron kthjelltësi mendore dhe ëmbëlsi në shpirt. Një shëtitje në natyrë do t’ju lidhë sërish me gjithësinë.

Akrepi

Ditë e fuqishme për ju, miq të Akrepit. Horoskopi i Paolo Fox për ditën ju paralajmëron për transformime të thella. Diçka brenda jush është duke ndryshuar. Në dashuri, lërini pas frikën nga kontrolli: kush ju do, qëndron. Në punë, nxirrni në pah zgjuarsinë tuaj: do të dini të gjeni zgjidhje atje ku të tjerët shohin vetëm pengesa. Letrat tregojnë kartën e Vdekjes – simbol i rilindjes: është koha për të lënë pas të vjetrën. Horoskopi i nesërm ju fton të shikoni brenda vetes me sinqeritet. Një ëndërr mund t’ju udhëheqë. Mbyllni sytë, merrni frymë, dëgjoni.

Shigjetari

Nesër horoskopi ju sheh në zgjerim të horizontit. Dëshira për të eksploruar është e fortë: mos e shpërfillni. Nëse mundeni, organizoni një udhëtim të shkurtër apo një arratisje mendore përmes leximeve apo bisedave të thella. Në dashuri, jeni tërheqës: dikush ju shikon me sy ëndrrimtar. Në punë, po mbillni fara të rëndësishme për të ardhmen. Letrat tregojnë kartën e Moderimit: ekuilibër mes impulsit dhe qetësisë. Horoskopi i ditës ju këshillon të ushqeni shpirtin. Një ide e re mund të bëhet realitet nëse besoni vërtet në të.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox për nesër flet për rrënjë të thella dhe hapa konkretë. Një e premte konstruktive, ideale për të rregulluar dokumente apo për të planifikuar investime. Në dashuri, keni nevojë për siguri: kërkoni biseda të ndershme. Letrat tregojnë kartën e Papës – mençuri dhe traditë që ju udhëheqin. Në punë, një njohje apo vlerësim është pranë. Mos kini frikë të kërkoni atë që meritoni. Horoskopi i ditës ju fton të mos e neglizhoni shëndetin: edhe një mendje e ndritur ka nevojë për një trup të balancuar. Ushqehu mirë, fli më shumë.

Ujori

Jeni në mes të një zgjimi krijues. Horoskopi i ditës nga Paolo Fox ju sjell një këndvështrim të ri mbi gjithçka. Nesër do të jetë një ditë e frymëzuar: lëreni hapësirë për gjithçka që ndez zemrën tuaj. Në dashuri, thyeni rregullat dhe ndiqni intuitën. Në punë, mund të guxoni – por me mençuri. Letrat tregojnë kartën e Yllit: ndiqni dritën tuaj të brendshme. Horoskopi i nesërm ju këshillon të shmangni polemikat e kota. Zgjidhni heshtjen përpara reagimit impulsiv. Një projekt artistik mund të marrë hov.

Peshqit

Nesër horoskopi ju përkëdhel me ëmbëlsi. Atmosfera është romantike dhe e mbushur me ëndrra: ndiqni rrjedhën e emocioneve pa frikë. Në dashuri, një gjest i vogël mbart një kuptim të thellë. Nëse jeni beqarë, hapuni ndaj përkimeve të papritura. Letrat tregojnë kartën e Hënës: intuita dhe misteri janë aleatët tuaj. Në punë, ndiqni instinktin, por mos lini pas dore detajet. Horoskopi i ditës ju fton të besoni në atë që ndjeni. Një telefonatë mund të ndryshojë ditën. Përqafojeni të tashmen, sepse tashmë është magji. /noa.al