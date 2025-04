Egli takohet në ‘BIG Brother’ me ish-partnerin Olsi Bylyku. Biseda mes tyre

Egli ka marrë një surprizë të papritur nga ish-partneri Olsi Bylyku në prime-n e “Big Brother VIP”, pas rrëfimit të linjës së jetës.

Olsi Bylyku është shprehur se ka ardhur për t’i thënë asaj disa fjalë zemre, për mirënjohjen që ka treguar brenda shtëpisë.

Egli ka mbetur e shokuar nga ky takim, për të cilin tha se e priste prej kohësh.

Të dy kanë treguar se ruajnë respekt për njëri-tjetrin, kjo për pesë vitet e kaluara së bashku.

Gjatë prime-t ata kanë zbuluar më tepër detaje nga arsyet që çuan në ndarje përfundimtare.

Olsi Bylyku: Në fakt kam ardhur të të them disa fjalë të bukura. Kam dashur të rri larg, por nuk kam mundur sepse njerëzit më kanë dërguar videot. Nuk befasohem nga argumenti se e di që e ke, më ka befasuar loja dhe mirënjohja që ke treguar ndaj meje. Marrëdhënia jonë u bë më e madhe se ne, ndarja jonë është një mesazh që ne gëzojmë respekt dhe mirënjohje.

Egli Tako: Kur u ndava e kam kërkuar këtë takim që po bëjmë sot dhe më duket pak si çudi që sot e kam përballë.

Olsi Bylyku: Jeta vazhdon për gjithësecilin prej nesh, pavarësisht për moshën së vogël që kemi pasur e gjërat e tjera, dhamë mesazhi sot që gëzojmë mirënjohje për njëri-tjetrin.

Egli Tako: E kam thënë edhe tek kënga, mirënjohje. Nuk e harroj mirënjohjen. Kam zgjedhur të kem mirënjohje për suportin që më ke dhënë.

Olsi Bylyku: Dhe unë erdha të të them disa fjalë zemre që e ke bërë me ndjesi. Besoj që kurrësesi gjith jetës sonë do të jemi duke kërkuar dashurinë e jetës. Ti je dhuratë për një partner. Për moshën tonë ne ishim të vegjël.