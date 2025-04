Horoskopi i Brankos për sot, enjte 10 prill 2025

Ja horoskopi për ditën e enjte, 10 prill 2025, i hartuar me urtësinë e dikujt që, si unë, prej gati gjysmë shekulli vëzhgon qiellin dhe dëgjon heshtjen e yjeve.

Një udhëtim mes yjësive për të të udhëhequr me intuitën e astrologut dhe butësinë e kartomantit.

Fjalë të frymëzuara nga planetët dhe të ndriçuara nga bukuria e yjeve.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

🐏 – I dashur Dash, horoskopi i sotëm sjell një qiell të ndezur nga Marsi, që të dhuron energji dhe një impuls të fortë. Ke forcën e zjarrit dhe guximin e luftëtarëve të lashtë. Në punë, mund të marrësh një propozim interesant: vlerësoje me qetësi, edhe nëse zemra të rreh fort. Në dashuri, dëshira është e lartë, por mirëkuptimi kërkon vëmendje. Hëna të pëshpërit që të dëgjosh më shumë sesa të veprosh. Një keqkuptim i vogël mund të lindë pasdite, por do të shuhet butësisht përmes dialogut. Branko të këshillon të mbash pranë një talisman ametisti: ndihmon për të qetësuar shpirtin dhe sqaruar emocionet. Mos nxito – bukuritë më të mëdha janë shpesh të padukshme.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

🐂 – Demi, sot qielli të dhuron konkretësi dhe ndjeshmëri. Venusi përkëdhel shenjën tënde me premtime dashurie dhe kënaqësi të vogla të përditshme. Horoskopi i Branko-s të sheh të zhytur në reflektime të thella: është momenti i duhur për të zgjidhur çështje familjare ose ekonomike. Një projekt i mbjellë prej kohësh fillon të japë fryte. Në dashuri, vibrimet janë të forta: ata që janë në çift ndiejnë një dëshirë të ripërtërirë, ndërsa beqarët tërhiqen nga shikime magnetike. Saturni të sugjeron të qëndrosh me këmbë në tokë, por zemra ka të drejtë të ëndërrojë. Branko të rekomandon një gur smeraldi për të përforcuar intuitën në dashuri. Jetojeni ditën me ngadalësi dhe vetëdije.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

👬 – Binjakë, sot era e komunikimit fryn në favorin tënd. Mërkuri, planeti yt udhëheqës, hap dyer dhe krijon lidhje magjike. Horoskopi i Branko-s të gjen të gjallë, kureshtar dhe në kërkim të stimujve të rinj. Në punë, ide të ndritshme të çojnë drejt mundësive të papritura: mos lejo shpërqendrimin të të rrëshqasë mundësitë nga duart. Në dashuri, dita është e lehtë dhe e bukur – plot flirtime dhe lojëra të ëmbla. Nëse je në një lidhje, një udhëtim – qoftë mendor apo real – rikthen afërsinë. Branko të këshillon të mbash pranë kartën e tarotit “Bagatti”: simbol i fillimit dhe krijimtarisë. Sot fjala do të jetë aleatja jote më e çmuar.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

🦀 – I ëmbli Gaforre, sot do të jetë një ditë emocionesh të thella. Hëna, nëna jote qiellore, të udhëheq përmes deteve të shpirtit. Branko të sugjeron të tërhiqesh dhe të reflektosh. Yjet të flasin për shërim, falje dhe forcim të lidhjeve familjare. Në punë, ndiq instinktin: një vendim i marrë me zemër do të jetë më i miri. Në dashuri, kërko butësi, jo fjalë të mëdha. Ata që janë në lidhje do të ndiejnë nevojën për mirëkuptim më të thellë. Beqarët do të gjejnë ngrohtësi në heshtjen e një mbrëmjeje të qetë. Branko sugjeron një banjë me kripë deti dhe livando: pastron dhe harmonizon shpirtin.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

🦁 – Luan krenar, qielli i sotëm shkëlqen për ty. Dielli të përkrah dhe të ndriçon, ndërsa Jupiteri forcon rrezatimin tënd magnetik. Horoskopi i Branko-s paralajmëron një ditë ku je në qendër të vëmendjes: mundësi profesionale dhe karizëm në maksimum. Por ki kujdes: çdo dritë ka edhe një hije. Mos harro ata që të mbështesin pas skene. Në dashuri je joshës, por rrezikon të përqendrohesh shumë në vete. Branko të fton të dëgjosh – jo vetëm të flasësh. Mbaje pranë një gur të korniolës: zgjon zemrën dhe mbron nga krenaria e tepërt. Sot është dita për të ndriçuar… dhe për të ngrohur ata përreth teje.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

👧🏼 – Virgjëreshë, sot qielli yt bëhet i kthjellët dhe praktik. Saturni të bën racional, por një ëmbëlsi e fshehtë përshkon këtë ditë. Branko të fton të dëgjosh sinjalet e holla: një fjalë e thënë rastësisht, një numër që përsëritet, një ëndërr që rikthehet. Janë mesazhet e universit. Në punë, një riorganizim të sjell qetësi. Në dashuri, kërko thjeshtësinë: një darkë e përgatitur në shtëpi, një fjalë e butë. Për beqarët, një person që të dukej i largët mund të shfaqë një anë të re. Branko të këshillon të meditosh me një gur kuarci rozë: zgjon zemrën dhe zbut dyshimet. Mos kërko të kontrollosh gjithçka – forca e vërtetë qëndron në rrjedhën e lirë.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

⚖️ – E dashur Peshore, sot qielli yt do të jetë i butë, por plot premtime. Venusi, muza jote qiellore, vallëzon në një shenjë mike dhe të bën më të ndjeshme ndaj bukurisë. Horoskopi i Branko-s të fton të kultivosh harmoninë, sidomos në marrëdhëniet personale. Një gjest i butë, një fjalë e pëshpëritur me elegancë mund të transformojë energjinë përreth teje. Në punë, shmang përplasjet direkte – diplomacia do të jetë arma jote më e fortë. Në dashuri, kërko simetrinë e zemrës: jo çdo gjë që shkëlqen është ekuilibër. Branko të këshillon të meditosh pranë një bime apo me muzikë klasike. Mbaje pranë një objekt të vogël prej bakri – nxit harmoninë. E vërteta bukuri lind nga paqja e brendshme.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

🦂 – Akrep misterioz, qielli i sotëm vibron me magnetizëm dhe thellësi. Plutoni të vështron nga larg, por ndikimi i tij ndjehet në intuitën tënde. Horoskopi i Branko-s të sheh të vëmendshëm, ndoshta pak i tërhequr, por plot mençuri. Në punë, është koha për të hyrë në thellësi – një çështje e lënë pezull kërkon guxim për t’u përballur. Në dashuri, pasioni është i lartë, por kujdes nga xhelozia që mund të shfaqet papritur. Beqarët tërhiqen nga njerëz të thellë, gati hipnotikë. Mbaje me vete një fragment onyksi – mbron aurën dhe stabilizon emocionet. Besoji intuitës – aty ku mendja nuk arrin, zemra e di rrugën.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

🏹 – Shigjetar, sot fryn era e aventurës në drejtimin tënd. Jupiteri, mbrojtësi yt bujar, hap perspektiva të reja dhe të shtyn përtej kufijve të zakonshëm. Horoskopi i Branko-s parashikon takime stimuluese, ndoshta me njerëz të huaj apo kultura të reja. Në punë, guxo të propozosh një ide ndryshe – do të pranohet me kënaqësi. Në dashuri, entuziazmi është ngjitës, por mos u nxito. Nëse je vetëm, një takim gjatë një udhëtimi ose eventi kulturor mund të të befasojë. Lexo diçka frymëzuese para gjumit – yjet flasin edhe në ëndrra. Mbaje pranë një ametist – pastron mendjen dhe të udhëheq në udhëtime shpirtërore.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

🐐 – Bricjap i mençur, sot është një ditë për përqendrim dhe arritje të vogla. Saturni të jep disiplinë, por sot të dhuron edhe një çast ëmbëlsie. Horoskopi i Branko-s të nxit të bësh rregull – në mendime, në shtëpi, në projekte. Në punë, një çështje e vjetër më në fund mund të gjejë zgjidhje. Në dashuri, shmang debatet e panevojshme – një buzëqeshje vlen më shumë se mijëra fjalë. Nëse je beqar, tërheqja jote e heshtur mund të të sjellë vëmendjen e dikujt që të vëzhgon prej kohësh. Shkruaj një mendim në letër para se të nisësh ditën – do të të ndihmojë të kristalizosh dëshirat. Mbaje me vete një gur diaspri të kuq për të forcuar shpirtin.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

🏺 – I dashur Ujor, sot yjet të nxisin të dalësh nga skemat. Urani, planeti yt udhëheqës, të shtyn drejt ideve revolucionare. Horoskopi i Branko-s të sheh kreativ, i frymëzuar, ndoshta pak ekscentrik. Në punë, mund të gjesh zgjidhje origjinale për probleme të vjetra. Në dashuri, kërko sinqeritet dhe lehtësi – kush të do, duhet të respektojë lirinë tënde. Beqarët mund të takojnë dikë ndryshe, përmes artit ose teknologjisë. Branko të sugjeron të ndezësh një qiri blu – nxit komunikimin e brendshëm. Mbaje me vete një lapis lazuli – guri i profetëve të lashtë. Ti nuk je bërë për të ndjekur rrjedhën, por për të krijuar shtegun tënd në qiell.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

🐟 – Peshq të ndjeshëm, sot qielli ngjyroset me ëndrra dhe intuita. Neptuni, frymëzuesi yt qiellor, të shoqëron në një udhëtim mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme. Horoskopi i Branko-s të gjen të përfshirë në ndjenja të thella – ndoshta pak të hutuar, por shumë të lidhur me zemrat e të tjerëve. Në punë, beso te frymëzimi: një ide kreative mund të pranohet me entuziazëm. Në dashuri, lidhjet janë të holla e poetike – çiftet përjetojnë një afërsi të thellë, beqarët mund të takojnë një dashuri të kaluar. Branko të fton të ëndërrosh me sy hapur dhe të shënosh çdo ndjesi në një ditar. Mbaje pranë një gur hënor – forcon intuitën dhe mbron nga trazimet. Dëgjo heshtjen e zemrës: aty jetojnë të gjitha përgjigjet. /noa.al