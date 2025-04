Egli ka diskutuar me Gjestin për raportin e tyre.

Egli:

A ke pasur ndonjë ndjesi kur më ke puthur apo nuk ke ndjerë asgjë?

Gjesti:

Jo jo, është diçka që nuk e shpjegoj dot.

Egli:

Po të nxjerrë se sa kontradiktor je. Ti ke emocion kur më puth, por nëse më sheh më dikë tjetër?

Gjesti:

Më vjen inat, por shumë pak.

Egli:

Nuk dua të dëgjoj as pak, as shumë. Dua të dëgjoj definicionin. Nëse më sheh me dikë tjetër, jo këtu por jashtë.

Gjesti:

Inat më vjen nëse më bën filma.

Egli:

Nuk po flas për filma por nëse përfshihem me dikë tjetër, puthem dhe përqafohem.

Gjesti:

Inat do më vijë.

Egli:

A je xheloz nëse e sheh duke më puthur mua?