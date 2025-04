Rrëfimi tronditës i mikut të vrasësit të Ilarias: ‘Kaluam natën me dy turiste polake. Ai filloi të qeshte. Nuk e linte makinën vetëm, trupi mund të ishte brenda!’

Vrasja e studentes shqiptare Ilaria Sulës vijon të tronditë opinionin publik në Itali. Hetimet për ngjarjen makabre, ku ajo u vra nga ish-i dashuri i saj, Mark Antony Samson, po zbulojnë çdo ditë detaje të reja.

Një nga dëshmitarët më të fundit është Maher Abouzeid, një i ri me origjinë egjiptiane dhe filipinase, mik i ngushtë i autorit. Në dëshminë e dhënë për mediat italiane, ai ka rrëfyer sjelljen e Samson menjëherë pas krimit.

“Natën pas ngjarjes, u takuam. Duart i kishte të enjtura. Kur e pyeta çfarë kishte ndodhur, më tha se ishte përleshur me dy djem para shtëpisë së Ilarias. Por kjo ishte vetëm fillimi i gënjeshtrave,” tha Maher.

Ai shtoi se Mark Samson fillimisht ishte i shqetësuar dhe i ankthshëm, por më pas sjellja e tij ndryshoi tërësisht.

“Filloi të qeshte, të këndonte dhe bënte shaka. U njohëm me dy turiste polake dhe qëndruam me to deri në orën tre të mëngjesit. Ato madje na ftuan dhe në shtëpinë e tyre për të vazhduar mbrëmjen. Nuk e kisha asnjë ide që Ilaria ishte e vdekur në atë kohë,” tha miku i Samson.

Ai rrëfeu edhe një detaj që ka tronditur hetuesit: Mark kishte frikë të linte makinën e tij vetëm, nga frika se trupi i pajetë i Ilarias mund të gjendej aty brenda.

“Kur i thashë të flinte te unë sepse ishte vonë, ai nuk pranoi. Ishte shumë i shqetësuar për makinën. Tani kuptoj pse,” përfundoi Abouzeid.

Autoritetet italiane vijojnë hetimet për këtë ngjarje të rëndë, e cila ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e grave dhe reagimin institucional ndaj rasteve të dhunës në marrëdhënie.