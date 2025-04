Horoskopi ditor nga Paolo Fox, e enjte 10 prill 2025

Të dashur miq të yjeve, mirë se erdhët në horoskopin e së enjtes, 10 prill 2025. Unë jam Paolo Fox, astrolog me përvojë mbi katër dekada në leximin e energjive qiellore.

Qielli hapet drejt intuitave të reja dhe Venusi në shenjën e Binjakëve sjell shkëndija në zemër dhe mendje.

Le t’i dëgjojmë pëshpëritjet e yjeve përmes këtij horoskopi të përditshëm, të mbushur me vibrime të lashta dhe zbulesa të fuqishme.

Dashi – ♈ – (21 Mars – 20 Prill)

Një e enjte që pulson me zjarr të brendshëm. Dashi ndjen thirrjen për veprim, por yjet të këshillojnë: zgjidh me kujdes betejat që ia vlen të luftohen. Hëna është në disonancë dhe mund të sjellë tensione në marrëdhënie, sidomos në punë. Ruaj qetësinë – pasditja sjell mbështetjen e Marsit dhe forcën për të zgjidhur gjithçka. Në dashuri ka dritë-hije, por është e mundur një bisedë e thellë. Përdor zemrën, jo vetëm mendjen. Sa i përket shëndetit, një lodhje e lehtë mund të të ngadalësojë: dëgjo trupin tënd. Mos harro: çdo pengesë është një mësim i maskuar.

Demi – ♉ – (21 Prill – 20 Maj)

Qetësia që aq shumë e do sot mund të tundet pak, por është vetëm një iluzion i përkohshëm. Kartat flasin për transformime të nevojshme. Dielli është në aspekt të mirë dhe të ndihmon të konkretizosh një projekt të rëndësishëm. Mos nënvlerëso bashkëpunimet e reja – një takim mund të jetë më i rëndësishëm nga ç’mendon. Në dashuri, zemrat e lira kërkojnë rrënjë. Lidhjet ekzistuese mund të forcohen me gjeste të vogla. Kujdes ushqimin – trupi yt kërkon ushqim të vërtetë. Yjet janë të qartë: kjo është dita për të parë brenda vetes.

Binjakët – ♊ – (21 Maj – 21 Qershor)

Hëna dhe Venusi përqafohen në shenjën tënde dhe shpirti yt fluturon lart. Kjo e enjte është një bekim për komunikim, shkrim dhe dashuri. Nëse ke një ide, shprehe – do të mirëpritet me entuziazëm. Puna lëviz me ritëm të shpejtë, por ti di si të mbash hapin. Në dashuri, rikthehen fjalët e ëmbla dhe lehtësia që ngroh zemrën. Beqarë? Një takim i rastësishëm mund të kthehet në poezi. Kujdes vetëm me tensionin nervor – mendja vrapon shpejt, por trupi ka nevojë për ritëm dhe frymëmarrje.

Gaforrja – ♋ – (22 Qershor – 22 Korrik)

Sot ndjenjat rrjedhin si një lumë i furishëm. Hëna të vështron nga larg dhe ti përjeton gjithçka më intensivisht. Është koha e duhur për të lënë pas mllefet dhe për t’u hapur ndaj faljes. Në punë, një zgjedhje e mençur mund të të çojë larg, por mos u nxit. Në dashuri, zemrat e ndjeshme gjejnë ngushëllim në dialog, ndërsa lidhjet e brishta kërkojnë qartësi. Besoji qiellit frikërat e tua – nuk je vetëm në këtë udhëtim. Moment shumë i mirë për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm përmes meditimit apo muzikës.

Luani – ♌ – (23 Korrik – 22 Gusht)

Rënkimi yt dëgjohet, por yjet të këshillojnë të menaxhosh energjinë me kujdes. Mërkuri favorizon dialogun dhe marrëveshjet, por vetëm nëse lë hapësirë për të dëgjuar. Në punë, dikush mund të të vërë në provë – qëndro krenar, por i hapur. Në dashuri, keqkuptime të vogla zgjidhen me një buzëqeshje. Je vetëm? Shiko mirë përreth – një dashuri e vjetër mund të trokasë sërish. Kujdes shtyllën kurrizore apo qëndrimin: trupi pasqyron peshat shpirtërore. Ji mbretëror, por i përulur.

Virgjëresha – ♍ – (23 Gusht – 22 Shtator)

Saktësia që të karakterizon do të të ndihmojë sot për të vënë rregull në mes të kaosit. Marsi të mbështet në vendime praktike, por është intuita që bën diferencën. Në punë, ndjek sinjalet – një ofertë e papritur mund të hapë horizonte të reja. Në dashuri, mos u bëj tepër kritik – përsosmëria nuk është dashuri, është kontroll. Zemrat e lira duhet të lejojnë veten të befasohen. Ditë e favorshme për të nisur një rutinë të re për shëndetin dhe mirëqenien.

Peshorja – ♎ – (23 Shtator – 22 Tetor)

Harmonia është ylli yt udhëheqës dhe sot shkëlqen lart në qiell. Venusi të mbron dhe sjell lehtësi në ndjenja. Ditë shumë e mirë për të zgjidhur çështje të pazgjidhura – qofshin emocionale apo financiare. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë paqe. Në punë, ke ide brilante, por kujdes nga shpërqendrimet. Në dashuri, zemra buzëqesh: ata që janë në lidhje mund ta jetojnë me më shumë intensitet. Beqarët ndihen më të sigurt dhe të gatshëm të rrezikojnë. Mbrëmje ideale për një shëtitje nën yje.

Akrepi – ♏ – (23 Tetor – 22 Nëntor)

Yjet ndezin ndjeshmërinë tënde të gjashtë: ndjen atë që të tjerët nuk e thonë. E enjtja sjell thellësi dhe zbulime. Një e vërtetë mund të dalë në dritë – në punë ose në marrëdhënie. Hëna të këshillon introspeksion dhe heshtje para se të veprosh. Në dashuri emocionet janë të forta, por ruaj veten nga xhelozia. Beqarët tërheqin si magnet, por duhet të dallojnë pasionin nga interesi i vërtetë. Kujdesu për pushimin – ëndrrat kanë mesazhe për ty.

Shigjetari – ♐ – (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Shpirti yt i lirë sot kërkon të fluturojë. Yjet flasin për udhëtime – edhe brenda vetes. Dëshiron të largohesh nga rutina, por detyrimet të thërrasin. Në punë, ka zhvillime interesante. Në dashuri, ironia shpëton marrëdhëniet: përdore buzëqeshjen për të zbutur tensionet. Kush është vetëm mund të përjetojë një takim të papritur dhe magjepsës. Kujdes nga shpërqendrimet – një gabim i vogël mund të kushtojë. Energjia po rikthehet, por kërkohet disiplinë. Qielli të favorizon – mjafton të besosh.

Bricjapi – ♑ – (22 Dhjetor – 20 Janar)

Majat janë afër, por mos e humb nga sytë rrugën. Saturni të udhëheq me mençuri dhe sot mund të bësh qartësi në një projekt ambicioz. Në punë, përgjegjësitë peshojnë, por ti je i fortë. Në dashuri, mund të ketë tensione – vetëm nëse kërkon shumë nga vetja dhe nga të tjerët. Lëri ndjenjat të rrjedhin lirshëm. Shëndeti përmirësohet nëse ndalon së shtyeri kontrollin mjekësor. Kjo e enjte është për të vënë rregull dhe për t’u përqendruar sërish tek vetja.

Ujori – ♒ – (21 Janar – 19 Shkurt)

Qielli të dhuron ide gjeniale dhe dëshirë për ndryshim. Por kujdes: jo gjithçka mund të përmbyset për një ditë. Në punë, zgjidh me kujdes ku ia vlen të investosh kohë dhe energji. Në dashuri, rikthehet dëshira për ndarje dhe afri: çiftet mund të planifikojnë diçka të veçantë. Beqarët tërheqin shpirtra të afërt. Kujdes frymëmarrjen dhe mendjen – nevojitet ekuilibër mes qiellit dhe tokës. Ndiq intuitën, por mos harro logjikën.

Peshqit – ♓ – (20 Shkurt – 20 Mars)

Ëndrrat trokasin në derën tënde dhe sot je gati t'i dëgjosh. Hëna të mbështjell me dritën e saj dhe të fton të shikosh përtej pamjes së jashtme. Në punë, një intuitë e dobishme vjen në kohën e duhur. Në dashuri, hapen dritare ëmbëlsie: zemrat në kërkim ndiejnë valë të reja. Çiftet rizbulojnë bukurinë e heshtjes së ndarë bashkë. Është momenti i përkryer për të shkruar, medituar, krijuar. Kartat flasin për rinovim: dëgjo zërin tënd të brendshëm.