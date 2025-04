Branko: 3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të bëjnë sytë katër – e premte 11 prill 2025

Qielli i së premtes flet me një gjuhë të thellë për ata që dinë ta dëgjojnë. Branko, me përvojën dhe intuitën e tij astrologjike, na sjell parashikime të mbushura me ndjeshmëri, pasion dhe transformim.

Disa shenja ndriçohen nga drita e fatit, të tjera duhet të ecin me kujdes, mes emocioneve të thella dhe sfidave të brendshme. Ja cilat janë ato:

3 shenjat më me fat – sipas Branko

1. Luani

Qielli i kësaj të premteje ju vendos në qendër të skenës. Keni karizëm, ide të qarta dhe energji për të çuar përpara projekte të mëdha. Në dashuri shkëlqeni. Edhe puna ju ndjek ritmin – dhe ju ecni si drejtues.

2. Ujori

Frymëzim dhe krijimtari pa kufij. Një ide mund të ndryshojë gjithçka. Kjo është dita juaj për të guxuar, për të sjellë risi dhe për të ndjekur dritën që ndriçon brenda jush. Në dashuri, befasoni me një gjest të çmendur romantik.

3. Peshorja

Qetësi dhe harmoni. Një ditë e mbushur me bukuri, qartësi mendore dhe zgjedhje elegante. Diplomacia ju ndihmon në punë, ndërsa në dashuri rikthehet ndjeshmëria dhe mirëkuptimi. Frymëzim përmes artit, natyrës dhe ndjenjave.

3 shenjat që duhet të kenë kujdes – sipas Branko

1. Akrepi

Dita sjell ndryshime të brendshme, transformime të heshtura por të fuqishme. Mund të dalin në sipërfaqe të vërteta të mohuara, sidomos në dashuri. Kujdes me emocionet e forta – është dita për reflektim, jo për veprim të nxituar.

2. Dashi

Marsi ju jep vrull, por rreziku është të bëheni të paduruar apo impulsivë. Kujdes me fjalët – një koment i nxituar mund të prishë një marrëdhënie. Dita kërkon më shumë dëgjim dhe më pak nxitim.

3. Peshqit

Ndjeshmëria është e thellë dhe intuitive, por mund t’ju bëjë të ndiheni të mbingarkuar emocionalisht. Ëndrrat dhe sinjalet janë të fuqishme – por mos u mbyllni shumë në botën tuaj. Duhet maturi dhe besim, jo dorëzim në ndjenja të mjegullta.

*** Në këtë ditë të mbështjellë me dritë dhe sfida të brendshme, kujto se çdo shenjë mbart një mesazh për rritje dhe vetëdije. Udhëzimet e Branko-s nuk janë vetëm parashikime, por ftesa për të dëgjuar veten, për të parë përtej të dukshmes dhe për të ndjekur rrugën që zemra të pëshpërit me zë të ulët. Qielli flet — dhe ne, çdo ditë, mësojmë ta kuptojmë pak më shumë. /noa.al

Horoskopi i Brankos për të premten, 11 prill 2025