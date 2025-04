Gjesti ‘akuzon’ Loredanën se e ka puthur

Loredana ka debatuar me Gjestin. Banorja i ka shprehur atij se:

Sa herë që afrohet një vajzë dhe të puth në faqe ti e merr për ngacmim seksual.

Gjesti:

Shpifje, asnjëherë se kam thënë, kurrë.

Loredana:

Ti e çon ashtu. Pas suitës ku isha me Jozin më the që erdha të të puth ty, çfarë do me thënë më këtë ti?

Gjesti:

Pse e keqkupton ti, po them atë që bëre. Vet po e bëni të madhe. Vet i bëni situatat.