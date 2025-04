Tiranë/ Kanosi me armë zjarri një 46-vjeçar, procedohet penalisht autori

Një 37-vjeçar është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale “Kanosja”.

Sipas policisë dyshohet se ka kanosur një 46-vjeçar me armë zjarri të cilën e posedonte pa leje.

Lidhur me rastin është sekuestruar edhe arma e zjarrit në cilësinë e provës materiale.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4 referuan materialet në Prokurori, për shtetasin 37 vjeç, pasi dyshohet se ka kanosur një 46-vjeçar, me armën e zjarrit të cilën e posedonte me leje. Për këtë rast, pas konsultimit me prokurorin, u vendos procedimi në gjendje të lirë i 37-vjeçarit, për veprën penale “Kanosja”. Gjithashtu, arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, thuhet në njoftimin e policisë.