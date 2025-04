Në nominim për finalisten e parë/ Rozana dhe Gerta komentojnë emocionet: Beteja mbaron më 19 prill

Rozana dhe Gerta janë dy banoret që sot janë përballë njëra-tjetrës, në një televotim që do të përcaktojë cila do të jetë finalistja e parë.

Në hapje të spektaklit, Rozana u shpreh se ka qenë një rrugëtim i gjatë, i mbushur me shumë emocione. Nga ana tjetër, Gerta u shpreh se do luftojë deri në fund pasi betja e saj mbaron më 19 prill.

Rozana: Jemi në ethe, ka qenë një rrugëtim i gjatë, shumë i bukur, me lot, me të qara, me të shara, me perplasje. Tani arrijmë afër fundit dhe rrethi ngushtohet…

Gerta: Emocionet i kam si çdo prime, ndoshta në momentin kur do përballem me përgjigjen si finalisten e parë… Si do që të jetë vendimi, do vijoj betejën time sepse ajo mbyllet më 19 prill.