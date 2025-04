Prokuroria e Korçës përfundon hetimet për vrasjen e Egli Progës. Akuzon Denis Meçen për vrasje me dashje

KORÇË- Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e vrasjes së Egli Progës. Prokuroria akuzon Denis Meçen për kryerjen e veprës "vrasje me dashje". Ndërkohë ndaj 3 personave të tjerë, Voltan Shulku, Arian Manellari dhe Leonidha Guçe janë ngritur akuzat për “moskallëzim krimi” dhe “veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës”.

Vrasja e Egli Progës ka ndodhur më 10 gusht të 2024. Sipas dëshmive të mbledhura nga policia, Egli Proga ka shkuar tek lokali ku ka ndodhur ngjarja, për të pirë. Jashtë lokalit ka qenë autori me dy të tjerë edhe këta të pirë, ndërsa brenda lokalit ka qenë dhe një shtetas vetëm, edhe ai duke pirë.

Egli fillimisht është ulur me personin brenda duke pirë me të dhe në këtë moment ka nisur debati me tre personat që kanë qenë duke pire jashtë kur Meçe u afrua duke kërkuar një cigare. Autori është ngritur nga tavolina e tij dhe ka vajtur tek viktima për ta sqaruar se çfarë kishte dhe debati u acarua. Pas kësaj autori i ka kërkuar të dalë jashtë e të sqarohen dhe kur kanë dalë jashtë autori e ka shtyrë ose goditur viktimën i cili është rrëzuar.