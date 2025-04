Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E mërkurë, 9 prill 2025

Lexo pasqyrën astrologjike për sot dhe zbulo çfarë të sjellin yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat për çdo shenjë të zodiakut.

Dashi

Yjet janë në një pozicion të favorshëm dhe krijojnë një atmosferë të përshtatshme për fillime të reja dhe vendime të rëndësishme. Dielli vazhdon të kalojë në shenjën tënde dhe të dhuron energji dhe gjallëri. Mërkuri, nga data 16 e këtij muaji, bëhet aleat dhe mbron zgjedhjet e tua, veçanërisht nëse ke çështje ligjore të pazgjidhura – për momentin je i mbrojtur. Është thelbësore të mos lësh asgjë pezull. Edhe pse qielli i tanishëm ofron shumë mundësi dhe stimuj, nga mesi i qershorit disa "mbrojtje" mund të zhduken. Prandaj, nëse përballesh me vendime të rëndësishme për një punë të re ose një detyrë të re, vepro tani me vendosmëri. Kjo është një periudhë e mirë për të takuar persona me të cilët mund të bashkëpunosh në projekte pune. Kërko aleanca strategjike që të favorizojnë në rrugëtimin tënd. Në dashuri, yjet janë të begata. Ka mundësi për zhvillime të rëndësishme si bashkëjetesa, martesë apo ardhja e një fëmije – sipas dëshirave personale. Edhe marrëdhëniet më të lehta e joformale mund të kenë vlerën e tyre, duke të ofruar momente gëzimi dhe pasioni.

Demi

Hëna ndodhet në një pozicion shumë të mirë, gjë që tregon se sot ke më shumë energji për të vepruar, sidomos në punë dhe në çështje financiare. Qielli aktual nxit rritjen e krenarisë profesionale. Kjo është një periudhë shumë e mirë për të bërë ndryshime, edhe pse Demi zakonisht i shmang transformimet e menjëhershme. Duhet të jesh realist dhe i vëmendshëm ndaj gjithçkaje që ndodh rreth teje. Nëse më parë ke marrë vendime të nxituara për biznesin apo një marrëveshje, tani është momenti për të reflektuar mirë para se të vazhdosh. Të shkosh kundër rrymës mund të jetë e dëmshme – është më mirë të analizosh opsionet me qasje pragmatike. Nëse ditët e fundit ke pranuar me përtesë një ndryshim në punë, mos u shqetëso: personi që të largoi do të kthehet sërish për të të kërkuar. Në dashuri, përballu me guxim. Ka rikuperim për ata që kanë kaluar një ndarje. Javët e ardhshme sjellin mundësi për lidhje të reja apo përforcim të atyre që nisën pas një ndarje. Dielli, Mërkuri dhe Marsi ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve të së kaluarës dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të qetë.

Binjakët

Sot duhet t’i kushtosh vëmendje të veçantë marrëdhënieve personale dhe profesionale. Tensioni është i lartë dhe prania e një Hëne në pozicion të pafavorshëm paralajmëron për përplasje me ambientin rrethues. Është e qartë se përvoja e fundit në punë nuk të ka sjellë kënaqësinë e pritur, ndihesh sikur përballesh me “mure gome” dhe pengesa të papritura. Sot është e rëndësishme të marrësh pak kohë për t’u çlodhur – përmirësimi i vërtetë fillon vetëm nga e shtuna. Gjatë kësaj dite, mbaj një qëndrim të qetë dhe përpiqu të jesh më fleksibël, sidomos nëse e ndien që ngjarjet po të vijnë kundër. Evito konfrontimet e drejtpërdrejta. Edhe në dashuri, edhe marrëdhëniet shumëvjeçare mund të kalojnë nëpër mosmarrëveshje dhe debate. Komunikimi konstruktiv do të jetë çelësi për të ruajtur harmoninë në lidhje.

Gaforrja

Një ditë reflektimi dhe mundësish, veçanërisht në fushën e punës. Qielli është interesant dhe të fton të shqyrtosh mundësitë për të avancuar dhe për të rinovuar projektet profesionale. Moment i mirë për ata që duan të bëjnë propozime ose të rinegociojnë marrëveshje ekzistuese – intuita është në anën tënde. Në dashuri, situata është më komplekse. Marsi solli sfida dhe rëndoi klimën emocionale në mars. Prilli, në anën tjetër, të jep mundësi për ringritje dhe për të rimarrë hovin në marrëdhënie. Është e rëndësishme të kuptosh çfarë dëshiron në të vërtetë – ndjenjat lëkunden mes lidhjeve të qëndrueshme dhe atyre kalimtare, ndaj duhet të sqarosh ndjenjat. Për Gaforret beqare ka shanse për takime interesante. Mbaj mendjen e hapur dhe përfito nga rastet që vijnë. E diela, ta them që tani, do të jetë një ditë shumë e favorshme, sidomos pasdite dhe mbrëmje – ideale për takime romantike.

Luani

Në marrëdhëniet e punës dhe në mbrojtjen e të drejtave të tua, është mirë të marrësh parasysh disa elementë kyç që mund të ndikojnë pozitivisht. Nevojitet vullnet dhe aftësi veprimi. Edhe pse je i lodhur nga aktivitetet intensive, sot Hëna është në shenjën tënde dhe të jep më shumë energji dhe vetëdije për nevojat e tua. Në punë mund të ketë gjithsesi probleme me kolegë ose bashkëpunëtorë. Disa tashmë janë përballur me vështirësi që në fillim të muajit. Mos u dekurajo. Karakteri yt luftarak të ndihmon të përballosh sfidat me vendosmëri dhe durim. Qielli sinjalizon një rikuperim. Nga data 16, do të kesh një rritje të njohurive dhe mundësive. Prilli në tërësi premton mençuri dhe pozitivitet më të madh. Mund të rivlerësosh marrëdhënie sociale dhe profesionale. Pas komplikimeve, qofshin ato personale, ligjore apo financiare, është normale që të kërkosh pak qetësi. Çelësi është të jesh i hapur ndaj mundësive të reja dhe të përqafosh ndryshimet me një qëndrim pozitiv.

Virgjëresha

Hëna në shenjën tënde është një ndihmë e madhe në një periudhë që kërkon akoma përpjekje dhe angazhim. Ky tranzit i saj është një mundësi për të rikuperuar energjinë personale dhe për të rifituar racionalitetin e nevojshëm për të vënë në rregull jetën. Kohët e fundit shumë gjëra që dikur ishin të parashikueshme kanë ndryshuar papritur. Kjo të ka detyruar të rivlerësosh pikëmbështetjet e tua, si në punë ashtu edhe në jetën e përditshme – veçanërisht për ata që kanë biznes të vetin. Qielli është një mundësi shumë e mirë për menaxherët, sipërmarrësit dhe punonjësit që duan të kuptojnë se në ç’drejtim po ecin profesionalisht. Në dashuri, ki kujdes nga "fjalët e tepërta". Nëse ndihesh i kritikuar për situata që nuk i ke krijuar vetë, mbaj qetësinë dhe mos lejo të dominohesh nga nervozizmi. Përkushtimi yt dhe gatishmëria ndaj të tjerëve nuk vlerësohen gjithmonë – dhe kjo mund të sjellë keqkuptime. Jo të gjithë mund ta kuptojnë vlerën e punës tënde – duhet ta pranosh këtë si fakt.

Peshorja

Brenda pak orësh, Hëna do të kalojë në shenjën tënde dhe do të sjellë me vete një sërë energjish dhe ndikimesh të rëndësishme. Kushto vëmendje dinamikave emocionale që po shfaqen tani, veçanërisht nëse ke kaluar së fundmi një krizë në dashuri ose je në distancë me partnerin. Tensioni është i lartë dhe mund të krijohen përplasje në marrëdhënie. Përballoje këtë ditë me optimizëm dhe pozitivitet. Nëse ndjen një valë melankolie, përpiqu të ruash një pamje të kthjellët drejt së ardhmes. Ky është një moment vendimtar për të rikuperuar tensionet, duke shmangur të përmbytesh nga emocionet negative. Kushto vëmendje të veçantë marrëdhënieve me shenjat e Dashit, Gaforres dhe Bricjapit – këto kërkojnë më shumë kujdes dhe ndjeshmëri. Ruaj një qëndrim të hapur dhe të gatshëm për të dëgjuar.

Akrepi

Yjet janë në anën tënde në këtë periudhë, dhe është thelbësore të japësh hapësirë për projekte të reja. Marsi ndodhet në një pozicion të favorshëm, gjë që do të thotë se nuk ke gabuar duke nisur një projekt apo një nismë kohët e fundit. Nëse diçka nuk po funksionon siç shpresoje, është koha për të bërë ndryshime dhe për të kërkuar zgjidhje. Kreativiteti yt mbetet një pikë e fortë. Nëse je i punësuar dhe po mendon të kërkosh një rritje page apo një ndryshim roli, këshillohet të veprosh deri në mesin e qershorit. Me vendosmërinë dhe sensin tënd praktik do të mund të arrish rezultate domethënëse. Gjysma e dytë e vitit përfaqëson një moment kyç. Në dashuri është i mundur një rikthim – mund të jetosh marrëdhënie "me kohë të pjesshme". Prania e një Hëne të favorshme sot dhe nesër të fton të reflektosh thellë mbi atë që dëshiron me të vërtetë.

Shigjetari

Në këtë periudhë, me Jupiterin ende në kundërshtim, idetë për punën janë të paqarta. Ka gjasa që të jesh i vetëdijshëm se duhet të rishqyrtosh rolin tënd brenda tre muajve – një cikël shqetësimi ka nisur prej kohësh. Kjo ndjenjë pasigurie është përforcuar në mënyrë të ndjeshme që nga fundi i shkurtit. Megjithatë, nuk duhet të neglizhosh tranzitet pozitive që po afrohen. Nga data 16 prill, Mërkuri kthehet në pozicion të favorshëm dhe do të sjellë një përmirësim të ndjeshëm në aftësinë tënde për të shprehur veten dhe për të përballuar sfidat e përditshme. Gjysma e dytë e prillit do të nxjerrë në pah aftësitë e tua dhe do të të ofrojë mundësi për rritje dhe sukses. Ditët në vijim kërkojnë që të jesh i vëmendshëm ndaj gjendjes tënde emocionale. Mos u lodh së tepërmi dhe mbi të gjitha, shmang polemikat në dashuri. Prilli do të jetë një muaj i vështirë për çiftet që kanë kaluar krizë më parë.

Bricjapi

Yjet tregojnë se kjo është një periudhë ideale për të përballuar çështjet personale dhe profesionale. Hëna është në një pozicion të favorshëm sot dhe nesër, duke ofruar mundësi për përmirësimin e marrëdhënieve. Nëse ke hasur vështirësi në dashuri apo në ndërveprimet me të tjerët, është e domosdoshme të flasësh qartë dhe drejtpërdrejt. Edhe pse ndihesh i ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshme, është e rëndësishme të pranosh që jo të gjitha situatat në punë apo miqësitë janë për ty. Kjo periudhë ofron një zgjidhje të përkohshme për problemet, por nuk ka garanci se lidhjet në krizë do të shërohen përfundimisht. Megjithatë, mos harro që arritjet e tua profesionale deri tani janë të qëndrueshme dhe askush nuk mund t’i mohojë. Për këtë arsye, përballoje çdo situatë me realizëm dhe vendosmëri. E ardhmja sjell ndryshime në bashkëpunimet e tua.

Ujori

Qielli aktual favorizon mundësi për rritje personale dhe rigjenerim. Midis të premtes dhe të dielës parashikohet një qiell stimulues, që të shtyn të rizbulosh kënaqësinë ndaj bukurisë dhe mirëqenies. Ky është një moment ideal për Ujorët që dëshirojnë të ndryshojnë stilin apo mënyrën e jetesës. Dëshira për të ndjerë ndryshim, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë, është shumë e fortë. Aftësia jote për të ndryshuar është një tipar i lindur – do ta shprehësh origjinalitetin tënd në forma të ndryshme. Do të duhet të marrësh vendime të rëndësishme deri në qershor. Një hezitim i lehtë është i kuptueshëm… por, me afrimin e pjesës së dytë të prillit, gjithçka do të bëhet më e lehtë për t’u përballuar. Hëna do të jetë e favorshme në fundjavë dhe, ta them që tani, do të rizgjojë ndjenjat e fjetura dhe do të krijojë mundësi për më të guximshmit.

Peshqit

Në këto orë duhet të përballosh apatinë dhe nervozizmin, sepse mund të rikthehet një ndjesi e lehtë melankolie. Është thelbësore të kujdesesh për ndjenjat – ekziston rreziku i përplasjeve dhe konflikteve me të tjerët. Ndjenja e shtyrjes për të kundërshtuar idetë e të tjerëve mund të sjellë tensione, veçanërisht në familje dhe në punë. Duhet përmendur se tranzitet planetare, në veçanti ai i Venusit, nxjerrin në pah anën tënde pozitive, por edhe atë më instinktive. Mund të të duket sikur dikush po përpiqet të përfitojë nga mirëbesimi yt. Nëse lejon që provokimet dhe kritikat të të ndikojnë, do të reagosh në mënyrë impulsive dhe do të ndihesh i keqkuptuar. Fundjava do të sjellë një moment të favorshëm për të rishikuar planet dhe marrëveshjet – bëhu gati për të ndjekur intuitat e mira. /noa.al