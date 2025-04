Horoskopi ditor nga Susan Miller – E mërkurë, 9 prill 2025

Miq të yjeve, kjo e mërkurë sjell një frymë të re reflektimi, frymëzimi dhe zgjedhjesh personale.

Susan Miller na udhëheq sot përmes udhëve të yjeve, duke na ndriçuar me këshilla të dobishme për dashurinë, karrierën, financat dhe rritjen shpirtërore.

Qielli i datës 9 prill 2025 është i pasur me ndikime të fuqishme nga Plutoni dhe Neptuni – planetë që na ftojnë të zgjojmë potencialin tonë të fshehur, të besojmë në ndjeshmëri dhe të ndjekim instinktin.

Zbuloni më poshtë se çfarë ju rezervon fati sot, sipas shenjës suaj të horoskopit.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Nuk ka pasur kurrë një moment më të përshtatshëm për të hartuar një listë të qëllimeve tuaja jetësore sesa tani. Plutoni, planeti i fokusuar në objektiva afatgjata, po udhëton përmes shenjës së Ujorit – që lidhet me aspiratat dhe të ardhmen. Ulu në tryezën e kuzhinës dhe mendo thellë për ambiciet e tua. Bëj vetes pyetje të thella, si: çfarë trashëgimie do të doje të lije pas? Nuk ke pse ta përfundosh listën menjëherë, sepse ajo me siguri do të ndryshojë gjatë jetës, por kurrë nuk është herët për të nisur.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Imagjinata jote mund të të çojë kudo tani, ndaj ndiq frymëzimin, sado i papritur të jetë. Çdo ide krijuese që të vjen ndër mend mund të bëhet baza e projektit tënd të ardhshëm të madh. Nëse ke vështirësi për t’i kthyer këto ide në realitet, mos u shqetëso – energjia e Dashit po mbështet Neptunin artistik dhe kjo mund të të japë më shumë forcë për t’i realizuar. Neptuni është planet me lëvizje të ngadaltë, ndaj nuk ka nevojë të nxitohesh – gjithçka do të vijë me kohën e vet.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Nëse së fundmi ke krijuar një vepër arti të bukur, është koha ta tregosh. Mund të kesh bërë një kuti bizhuterish prej druri të punuar me dorë, ose një mural mbresëlënës që do të doje ta shihnin të tjerët. Posto fotografi të punës tënde në rrjetet sociale ose në blogun personal. Me Neptunin që kalon në shtëpinë tënde të famës, mund të marrësh vëmendje nga ndonjë artist i njohur. Madje mund të fitosh një numër të madh ndjekësish gjithashtu.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Beso instinktet e tua kur bëhet fjalë për financat. Qoftë që je duke u marrë me aksione, investime, kredi, taksa apo çështje të tjera, ti e di cilin drejtim duhet të ndjekësh. Kjo falë Plutonit intuitiv, që po kalon në shenjën e zgjuar të Ujorit. Sidoqoftë, mund të jetë e dobishme të konsultohesh me këshilltarin tënd financiar përpara se të marrësh ndonjë vendim – ai ose ajo mund të ketë këshilla të vlefshme për ty. Plutoni është eksperti financiar që të ndihmon të peshohesh me kujdes.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Si një Luan që dashuron kënaqësitë e jetës, ti admiron aventurat me miqtë më të ngushtë. Me Neptunin – mbreti i deteve – që po udhëton përmes shtëpisë tënde të nëntë, ajo e udhëtimeve të largëta, është momenti ideal për të organizuar një udhëtim jashtë vendit. Kur të planifikoni arratisjen, pyeti miqtë nëse kanë ndonjë vend specifik që do të donin të vizitonin. Ose ndoshta mund ta kthesh këtë në një aventurë familjare. Cilado qoftë zgjedhja, ka gjasa të kënaqesh dhe të krijosh kujtime të paharrueshme.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Në javët e ardhshme mund të ketë paqartësi në lidhje me situatën tënde financiare, për shkak të ndikimit të Neptunit, që po krijon një mjegull të dendur mbi shtëpinë e financave të përbashkëta. Do të ishte mirë të shmangësh tregun e aksioneve për momentin, sepse mund të të shpëtojë ndonjë detaj i rëndësishëm gjatë një investimi. Nëse ka ndonjë aksion që të duket se ka potencial fitimi, këshillohu me këshilltarin tënd financiar përpara se të veprosh.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Vazhdo të ndjekësh talentin tënd të veçantë, edhe nëse ende nuk je vënë re. Me Plutonin këmbëngulës që po fuqizon shtëpinë tënde të pestë – atë të krijimtarisë dhe individualitetit – ka gjasa që të fitosh një forcë të brendshme të thellë dhe një dëshirë të madhe për të arritur madhështinë. Me fjalë të tjera, ti ke gjithçka që duhet për të pasur sukses në fushën artistike që ke zgjedhur. Mjafton të vazhdosh të japësh më të mirën tënde me 100% përkushtim, dhe të tjerët do ta vënë re – koha jote do të vijë. Ji i duruar.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Nëse ke kohë që po mendon të rinovosh shtëpinë, ky mund të jetë momenti i duhur për të nisur dhe për ta çuar deri në fund. Plutoni transformues ndodhet në mënyrë të qëndrueshme në shtëpinë tënde të katërt – atë të shtëpisë dhe familjes – ku do të qëndrojë për një kohë të gjatë. Ai të jep forcën dhe vendosmërinë për të realizuar qëllimet që ke për përmirësimin e ambientit ku jeton. Cilido qoftë ndryshimi që dëshiron të sjellësh në hapësirën tënde, ka gjasa që do të gjesh mënyrën për ta bërë realitet – falë natyrës këmbëngulëse të Plutonit.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Romanca ka gjasa të të gjejë shumë shpejt, nëse je në kërkim të një lidhjeje. Madje, kësaj here mund të dashurohesh me gjithë shpirt – tani që Neptuni, planeti i dashurisë pa kushte, po thellohet në sektorin tënd të ndjenjave dhe romancës. Nëse takon dikë që të pëlqen vërtet dhe dëshiron ta njohësh më mirë, mos hezito ta fton në një takim të rastësishëm. Sidoqoftë, nuk ke pse të nxitohesh në një lidhje – merr kohën e duhur për të kuptuar nëse kjo është personi i duhur për ty.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Si një Bricjap punëtor, ti kalon shumë kohë në zyrë. Megjithatë, tani mund të kesh një mundësi të mrekullueshme për të kaluar më shumë kohë me njerëzit që ke më për zemër. Neptuni do të qëndrojë për një periudhë të gjatë në shtëpinë tënde të katërt – atë të familjes dhe të dashurve. Përdore këtë rast për të kontaktuar me të afërm që nuk i ke parë apo dëgjuar prej kohësh. Mund t’i marrësh në telefon për të pyetur si janë, ose më mirë akoma – organizo një mbledhje familjare që të mblidhni të gjithë nën një çati.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Tani ke në dorë kontrollin e jetës tënde, ndaj shfrytëzo çdo mundësi që të jepet. Për shembull, nëse përballesh me një rast të madh në karrierë, mos rri duarkryq – dil përpara dhe bëje praninë tënde të ndihet. Mos prit që gjërat e mira të ndodhin vetë – ti duhet të dalësh dhe t’i kërkosh. Ka shumë mundësi që do të zbulosh diçka të mrekullueshme, për sa kohë që je i gatshëm të punosh fort. E gjithë kjo falë Plutonit të fuqishëm, që po thellohet gjithnjë e më shumë në shenjën tënde.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Mund të ndihesh i shtyrë për të bërë një shëtitje në dyqane në kërkim të dekorit të ri për shtëpinë, ndërsa Neptuni endet nëpër shtëpinë tënde të pasurive materiale. Meqenëse Neptuni adhuron gjithçka që ka të bëjë me artin, mund të ndihesh i tërhequr nga objekte kreative, si llampa dekorative, vazo apo piktura peizazhi. Nëse gjen një apo dy sende që të pëlqejnë, mos hezito t’i blesh. E meriton të kesh një shtëpi të bukur – ndaj investo pak në të. /noa.al