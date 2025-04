Shoqja e studentes shqiptare zbulon mesazhet: Mark më shkruante me telefonin e Ilarias! E njihte aq mirë, sa dinte se çfarë të shkruante

ITALI- Shoqja e ngushtë e Ilaria Sulës, Maria Sofia Lombardo në një intervistë ka rrëfyer takimin e zhvilluar me 23-vjeçarin Mark Antony Samson pak kohë pasi filipinasi kishte vrarë shqiptaren dhe hodhi trupin e e saj e hodhi në pyll brenda një valixheje. Shoqja e 22-vjeçares shqiptare u shpreh se një orë pasi hodhi trupin e Ilarias, Samson i foli asaj për problemet që po haste me ish të dashurën e tij. Ajo theksoi se me Ilaria ishin si motra dhe se jetonin bashkë.

“Ilaria ishte shoqja ime më e mirë. Ai copa e m***, se kështu duhet të quhet, më shkruante se donte të më takonte, një orë pasi hodhi trupin e saj. U ulëm të hanim dhe më tregoi për ulje-ngritjet që kishte me Ilarian. Jam e shkatërruar. Ishim praktikisht motra, sepse jetonim bashkë”, tha Maria.

Më tej ajo ka treguar mesazhet që ka marrë në telefon nga Samson i cili shkruante sikur të ishte Ilaria. I riu kishte shkruajtur nga telefoni i shqiptares dhe i tregonte shoqes së saj se ka shkruar afër Napolit për tu takuar me një djalë që nuk e njihte më parë. Sipas saj mesazhet që shkruan 23-vjeçari dukeshin si të ishte Ilaria pasi ai e dinte njihte mirë ish të dashurën dhe mesazhet që ajo dërgonte.

“Nga telefoni i Ilarias, Samsoni më kishte shkruar se kishte shkuar të takonte një djalë që nuk e kishte parë kurrë më përpara, i cili ishte jashtë qytetit, afër Napolit dhe se nuk donte të më dërgonte vendndodhjen e saj edhe pse e kisha pyetur tre-katër herë gjatë gjithë bisedës. Vërtet dukej se Ilaria shkruante sepse na njihte aq mirë, sa dinte dhe çfarë mesazhesh të dërgonte”, u shpreh shoqja e viktimës.