Kim Kardashian me bikini mikroskopike – Foto të reja hot para pasqyrës

Kim Kardashian vazhdon të provokojë me paraqitjet e saj në rrjetet sociale. Këtë herë, ajo postoi disa foto të reja në Instagram, ku shfaqet me një bikini tepër të vogël, para pasqyrës.

Ylli 44-vjeçar është fotografuar me një bikini ngjyrë gri të markës Rick Owens, të kombinuar me një sarong që mbështjell belin, duke theksuar format e saj.

Me flokët e lëshuara në onde të buta dhe një unazë të madhe argjendi, gjithashtu të markës Rick Owens, Kim shfaq një stil të përzier mes minimalizmit dhe sensualitetit. Fotot janë realizuar para pasqyrës, duke nxjerrë në pah trupin e saj të tonifikuar.

Në komente nuk munguan reagimet, ndër to edhe një nga Paris Hilton, e cila komentoi me një emoji me sy zemre.

Postimi i Kim-it përkon me promovimin e koleksionit të saj të ri të rrobave të banjës, i cili u lançua në fillim të marsit. Nuk është hera e parë që ajo pozon në mënyrë kaq provokuese: më parë ka realizuar foto të ngjashme në Bahamas dhe vende të tjera tropikale.

Pavarësisht momenteve të guximshme, Kim shfaqet herë pas here edhe me veshje më të thjeshta, si së fundmi në një dyqan akulloresh në Calabasas, ku ishte veshur me jelek leshi Maison Margiela dhe pantallona lëkure.

Kim Kardashian mbetet një figurë shumë e ndjekur dhe e komentuar në rrjetet sociale, ku ndan vazhdimisht momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. /noa.al