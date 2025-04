Susan Miller: 3 shenja me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – Ja çfarë sjell dita e sotme për ty!

Dita e sotme, 2 prill 2025, vjen me ndikime të forta nga Neptuni – planeti i ëndrrave, intuitës dhe shpirtit.

Për disa shenja, kjo do të thotë frymëzim, dashuri dhe përparim, ndërsa për të tjera, mjegull, konfuzion dhe nevojë për kujdes.

Zbulo tani nëse je mes me fatëve… apo atyre që duhet të ecin me kujdes sot!

Këtu janë 3 shenjat më me fat sipas ndikimit aktual të Neptunit:

1. Shigjetari – Dashuria, krijimtaria dhe romanca janë në qendër. Ka gjasa për lidhje të reja magjike dhe përjetime emocionuese që i japin ngjyrë jetës tënde. Nëse ndjek pasionin dhe qëndron me këmbë në tokë, mund të kesh një javë të paharrueshme.

2. Dashi – Ke një mundësi të rrallë për rritje personale dhe shpirtërore. Mund të ndriçosh të tjerët me shembullin tënd dhe të ndërtosh një identitet të ri më të përmbushur. Je në qendër të vëmendjes dhe mund të udhëheqësh me frymëzim.

3. Ujori – Frymëzimi intelektual është i fuqishëm. Do të ndjesh thellësisht emocionet dhe do t’i shprehësh me stil, qoftë në biseda, art apo shkrim. Një kohë shumë e mirë për të ndërtuar lidhje më të thella dhe për të komunikuar me ndikim.

Këtu janë 3 shenjat që duhet të jenë më të kujdesshme këtë periudhë për shkak të ndikimit të mjegullt të Neptunit:

1. Virgjëresha – Ka rrezik për paqartësi në marrëdhënie financiare dhe personale. Mund të mashtrohesh ose të mos shohësh qartë qëllimet e të tjerëve. Është thelbësore të mos marrësh vendime të rëndësishme pa prova të forta dhe të shmangësh idealizimin e tepruar në bashkëpunime.

2. Peshorja – Marrëdhëniet e ngushta mund të ndriçohen me emocion, por edhe të turbullohen nga iluzione. Mund të mos kuptosh saktësisht motivet e partnerit apo të krijosh pritshmëri të pabaza. Ki kujdes me marrëveshjet e reja dhe vendimet në çift.

3. Akrepi – Përpjekja për t’i ndihmuar të tjerët mund të të lodhë tej mase. Ndikimi i Neptunit në sektorin e mirëqenies mund të sjellë stres trupor apo mendësor. Mos e tepro me sakrifica – kujdesu për shëndetin dhe vendos kufij të qartë që të ruash ekuilibrin. /noa.al

Horoskopi ditor nga Susan Miller për sot, e mërkurë, 2 prill 2025