Programi ekonomik i socialistëve dhe demokratëve në syrin kritik të ekspertëve

Programet ekonomike të PD dhe PS në fokus: Çfarë thonë ekspertët Çoçoli dhe Muço

Programet ekonomike të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste kanë hyrë në qendër të debatit publik dhe ekspertëve të ekonomisë, të cilët evidentojnë si ngjashmëri ashtu edhe dallime të theksuara midis tyre.

Ekspertët Fatos Çoçoli dhe Klodian Muço vënë në dukje se të dy partitë kanë pika të përbashkëta, si për shembull paketat sociale, nismat për emigrantët që duan të investojnë në vendlindje dhe krijimin e një banke zhvillimi.

“Pensioni minimal prej 200 eurosh është përmendur nga të dyja partitë. Gjithashtu, të dyja flasin për një pagë mesatare mbi 1.200 euro,” shprehet ekonomisti Klodian Muço, duke theksuar se ka një vizion të përbashkët për përmirësimin e kushteve të jetesës.

Ndërkohë, Fatos Çoçoli thekson se “programet takohen më së shumti te ndihma për shtresat më të varfra dhe më pak të mbrojtura të shoqërisë.”

Por ndarjet kryesore vërehen në qasjen ndaj sistemit fiskal dhe realizueshmërinë e premtimeve. PD propozon rikthimin e taksës së sheshtë, ndërsa PS mbron sistemin progresiv të taksimit. Pikërisht këtu nisin edhe rezervat e ekspertëve.

Sipas Klodian Muços, “programi i PD-së është hartuar prej më shumë se një viti dhe është relativisht i realizueshëm.” Por për premtimin e PS-së për rritjen e pensionit mesatar në 400 euro, ai tregohet skeptik: “Nga 186 në 400 euro për rreth 722 mijë pensionistë, kërkon një buxhet shumë të madh që nuk dihet si do të mbulohet.”

Nga ana tjetër, Çoçoli e konsideron programin e PD-së më shumë si një listë dëshirash. “Zgjedhja për taksën e sheshtë nuk është realiste. Ka pak gjasa që kjo taksë të sigurojë të ardhurat e nevojshme për përmbushjen e premtimeve.”

Të dy ekspertët bien dakord në një pikë kyçe: çfarëdo force politike që do të vijë në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit, do të përballet me sfidën e madhe të informalitetit ekonomik. Ky fenomen jo vetëm që minon sistemin fiskal, por rrezikon edhe vetë zbatimin e çdo programi ekonomik.