Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e shtunë 12 prill 2025

Lexoni horoskopin e përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet: pasqyra astrologjike për çdo shenjë të zodiakut për ditën e shtunë, 12 prill 2025. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Sot jemi përballë një ndryshimi skene. Hëna në kundërshtim mund të sjellë ndonjë konflikt të vogël. Megjithatë, ti je duke kaluar një periudhë të favorshme për shenjën tënde dhe një “hënë e keqe” nuk do të jetë ajo që e ndryshon rrjedhën tënde. Kohët e fundit ke kaluar disa sfida. E di që kur fiksosh një objektiv, ke tendencën të mos pranosh lehtë mendimet e të tjerëve, duke u përpjekur të mbizotërosh në çdo bisedë. Tani mund të përballesh me njerëz që kundërshtojnë bindjet e tua, ose do të duhet të ushtrosh durim ndaj vetes. Mos u lodh sot. Kushto vëmendje sinjaleve që të dërgon trupi. Pak kujdes është i domosdoshëm, por kjo nuk do të thotë se projektet e mëdha janë në rrezik. Përkundrazi, qielli vazhdon të të favorizojë dhe mundësitë mbeten të hapura. Ka njerëz që duhet të shlyejnë një borxh të akumuluar ndër vite. Disa përballen me çështje burokratike që e komplikojnë edhe më shumë situatën, ndërsa të tjerë duhet të bëjnë një analizë të kujdesshme të financave, pasi javët e fundit kanë shpenzuar më shumë se sa kishin planifikuar.

Demi

Muaji që po kalon paraqet një periudhë mundësish për Demin, si në planin profesional ashtu edhe në atë personal. Është një fazë aktive për të zgjeruar horizontet dhe për të marrë në konsideratë perspektiva të reja, të ndryshme nga e kaluara. Ata që kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm që vitin e kaluar, janë gati të shohin frytet e përpjekjeve të tyre, me mundësi për të nënshkruar marrëveshje, kontrata, apo për të finalizuar blerje nëse planifikojnë të ndërrojnë shtëpi – iniciativa që mund të jenë shumë të leverdishme. Gjithashtu, parashikohet një periudhë e begatë për marrëdhëniet sentimentale. Ky muaj është i dobishëm për ata që dëshirojnë të rikuperojnë një histori dashurie nga e kaluara. Ofrohen më shumë se një mundësi për të zgjidhur probleme të mundshme dhe, për ata që kanë kaluar një ndarje, do të vijë një moment çlirimi emocional dhe një hapje e re ndaj dashurisë. Çiftet më të qëndrueshme po mendojnë për hapa të rëndësishëm si martesa ose bashkëjetesa gjatë verës. Mos i nënvlerëso shpresat dhe dëshirat që ndjen në zemër – ato do të të udhëheqin drejt zgjedhjeve me rëndësi dhe të kënaqshme. Shumë njerëz e shohin martesën si një festim romantik të bashkimit mes dy personave që duan të ndajnë jetën. Por shenja e Demit, që është praktike dhe pragmatike, e sheh gjithashtu edhe si një projekt afatgjatë dhe angazhohet vetëm nëse ndjen që përballë ka një partner me të cilin mund të ndërtojë një të ardhme të sigurt financiarisht apo emocionalisht të qëndrueshme.

Binjakët

Një ditë aktive, e karakterizuar nga një Hënë e favorshme që mund të sjellë përfitime, sidomos në fushën e punës. Është një moment i përshtatshëm për të provuar veten dhe për të eksperimentuar. Dëshira për të përballuar sfida do të rritet gjithnjë e më shumë, dhe mund të zbulosh mundësi të reja për rritje dhe zhvillim profesional. Megjithatë, duhet të theksohet se sfera sentimentale nuk duket të jetë po aq e favorizuar. Marrëdhëniet afatgjata përballen me tensione. Mund të shfaqen situata ankthi, veçanërisht nëse mes teje dhe partnerit ka pritshmëri apo kushte që nuk janë respektuar. Mund të ndihesh i zhgënjyer nëse ke përshtypjen që njëri nga ju po jep më shumë për të ruajtur ekuilibrin e lidhjes. Gjithashtu, xhelozia apo problemet me punën mund të ndikojnë negativisht në marrëdhënie, duke sjellë konflikte të reja. Prilli, pra, del të jetë një muaj sfidues për dashurinë – është thelbësore të ruash qetësinë dhe të komunikosh hapur me partnerin. Përpiqu të vendosesh në vendin e tjetrit. Të kuptuarit e emocioneve dhe motiveve të tij/saj ndihmon për të gjetur zgjidhje paqësore. Përballoji problemet drejtpërdrejt, por me delikatesë. Mos i lër tensionet të grumbullohen. Flit qartë për atë që të shqetëson.

Gaforrja

Në këtë periudhë, Hëna – sunduesja e shenjës tënde – po ndikon ndjeshëm në dinamikat emocionale dhe relazionale. Paraqitet një situatë e rëndësishme, por e shoqëruar me të papritura. Është thelbësore të kushtosh vëmendje asaj që ndodh këto orë, pasi Hëna ndodhet në një pozicion kundërshtues. Kjo do të thotë që në fushën e dashurisë duhet të kërkosh transparencë. Kohët e fundit, shumë prej jush mund të kenë kaluar kriza të theksuara në marrëdhënie. Mund të ketë nga ata që kanë tentuar të harrojnë burimet e tensionit dhe të shpëtojnë lidhjen. Por terreni mbetet ende i rrëshqitshëm. Nuk është e këshillueshme të nxitosh në përfundime përfundimtare. Nëse ka vështirësi në çift, është më mirë të presësh deri nesër kur mund të kesh një këndvështrim të ri. Ndërkohë, Venusi vazhdon kalimin e tij shërues, duke sugjeruar se ka mundësi për shërim dhe përmirësim në marrëdhënie. Për më tepër, kalimi i Jupiterit në shenjë është i afërt dhe përfaqëson një potencial të madh për t’u shfrytëzuar. Është e rëndësishme të mos mbetesh pezull në këtë fazë të jetës – përgatitu për të mirëpritur ndryshimet dhe mundësitë që po vijnë.

Luani

Periudha aktuale është më e mirë për zhvillimin tënd profesional, pavarësisht vështirësive fizike që ke përjetuar së fundmi. Është interesante të vërehet që, veçanërisht në fillim të prillit, ke ndier një rënie, por tani yjet të ofrojnë një mbështetje të rëndësishme. Kjo do të thotë që edhe situatat më të ndërlikuara dhe të bezdisshme mund të përballohen dhe tejkalohen, falë kësaj gjendjeje të re force. Është normale që ndjen nevojën të rikthesh veten në lojë dhe të kompensosh kohën e humbur. Kjo vlen si për punën, ashtu edhe për dashurinë. Është e drejtë të reflektosh për çështje të rëndësishme si martesa apo bashkëjetesa. Nëse këto opsione nuk të interesojnë, përfito nga kjo energji e re që po shfaqet në qiellin tënd – ajo do të sjellë mundësi për rinovim dhe rritje. Mos e shty më tej: diskutimet që sot mund t’i përballosh me më shumë efektshmëri, mund të jenë vendimtare për të ardhmen tënde. Prandaj, ndërmerr nismën dhe mos hezito të zhvillosh biseda që mund të të çojnë në drejtime të reja, si në jetën personale ashtu edhe në atë profesionale.

Virgjëresha

Aktualisht po përballesh me një disonancë midis Venusit dhe Mërkurit, gjë që sjell tensione familjare dhe vështirësi të vogla ose të mëdha në marrëdhëniet romantike. Ky është një moment kur mund të reflektosh mbi të kaluarën tënde, sidomos nëse ke pasur eksperienca të komplikuara në dashuri. Arsyetimi tipik i shenjës tënde luan një rol kyç: para se të marrësh vendime drastike, është mirë të vlerësosh gjithçka me kujdes. Ata që nuk kanë marrë dashuri më parë, tani kanë dëshirë të rikuperojnë dhe të krijojnë njohje të reja. Miqësitë që krijohen gjatë kësaj periudhe do të jenë me rëndësi dhe do të zhvillohen më tej në maj, duke sjellë mundësi të reja dhe mbështetje emocionale. Për marrëdhëniet afatgjata, është thelbësore t’i kushtosh vëmendje tensioneve të përsëritura që mund të rishfaqen. “Betejat e zakonshme” mund të rikthehen – mirë është t’i përballosh me kujdes dhe me komunikim të hapur. Sa i përket punës, ka sinjale ndryshimi. Pas datës 20 prill priten lajme të rëndësishme: mund të shfaqen pika të reja referimi ose ndryshime në role. Këto transformime do të ndikojnë në jetën tënde. Përgatitu për të marrë informacione më të qarta dhe të detajuara në fund të muajit.

Peshorja

Sot, me Hënën që ndikon drejtpërdrejt në shenjën tënde, rikthehet një ndjenjë e mirë force dhe stabiliteti. Është një moment ku përballesh me sfidat e përditshme me qetësi të rifituar. Pozicioni i Hënës të nxit të reflektosh mbi mospërputhjet në jetën tënde dhe të ndihmon të gjesh fillin e humbur të situatave të ndërlikuara. Për më tepër, prania e Jupiterit në një aspekt më pak kritik sugjeron një periudhë zhbllokimi. Kjo do të thotë se mund të ndjesh gjithnjë e më shumë dëshirën për të braktisur rrugët e vështira të së kaluarës dhe për të zgjedhur shtigje më të qarta dhe më pozitive. Rishqyrto zgjedhjet dhe orientoje veten drejt objektivave që të sjellin më shumë kënaqësi. Marsi do të jetë protagonist në javët në vijim, duke treguar një periudhë lodhjeje fizike dhe njëfarë shqetësimi të brendshëm. Është e mundur që ti ose njerëz pranë teje po kaloni momente pasigurie. Megjithatë, është e rëndësishme të ruash shpresën – nëse je beqar, mund të njohësh dikë tërheqës që të ringjall shpirtin. Përfito nga kjo fazë e favorshme hënore për të reflektuar dhe për të marrë vendime. Kjo kombinim i elementeve astrale mund të të ofrojë çelësin për të përballuar sfidat me vendosmëri dhe optimizëm të rifreskuar.

Akrepi

Ajo që mendon sot, mund ta realizosh nesër. Së shpejti Hëna do të jetë në shenjën tënde dhe ky përputhje astrale mund të sjellë një ngjarje të papritur – ndoshta edhe një dashuri me shikim të parë. Venusi dhe Mërkuri janë aktivë dhe ndikojnë veçanërisht te ata që ndihen të gatshëm për të dashuruar. Një temë qendrore e kësaj dite është rikthimi në të kaluarën. Shpesh harrojmë persona apo situata me kalimin e kohës, por jeta ka një mënyrë befasuese për të sjellë përsëri në sipërfaqe kujtime dhe fytyra të njohura. Kjo mund të ndodhë papritur, duke na përballur me atë që kemi qenë – kujtimet tona nuk shuhen kurrë. Është e domosdoshme që ky kthim pas të jetë pozitiv dhe jo i lidhur me melankolinë. Në planin sentimental, Venusi është në pozicion shumë të favorshëm, gjë që e bën më të lehtë thellimin e lidhjeve ekzistuese apo hapjen ndaj përvojave të reja emocionale. Në aspektin profesional shënohet një përparim, por nuk mungojnë sfidat. Është një gjendje e veçantë që kërkon guxim dhe përballje me situata që për momentin mund të mos duken plotësisht të kënaqshme.

Shigjetari

Situata aktuale sugjeron që, pavarësisht disa shenjave të hapjes apo lirshmërisë në shprehjen e ndjenjave, ekzistojnë elementë tensioni dhe mosmarrëveshjeje që nuk mund të injorohen. Është e rëndësishme të i kushtosh vëmendje marrëdhënieve, veçanërisht atyre të fundit, sepse po ndikohen nga një lloj “lufte emocionale” që krijon pakënaqësi dhe përplasje të brendshme. Me Jupiterin në kundërshtim – një ndikim i ndjeshëm që u ndje fort edhe në fund të shkurtit – shumë kanë ndier nevojën për të ndalur ritmin dhe për të reflektuar, apo për t’u kujdesur më shumë për veten. Kjo periudhë introspektive është thelbësore, dhe rikuperimi është i mundshëm në gjysmën e dytë të muajit. Kujdes me dinamikat familjare dhe sentimentale – ato mund të vazhdojnë të jenë nën stres dhe presion. Ka mundësi që po angazhohesh në aktivitete që kërkojnë ndryshime ose që thjesht nuk të pëlqejnë. Nesër dhe pasnesër janë ditë të përshtatshme për reflektime të thella rreth planeve dhe projekteve të tua. Merr kohën e duhur për të vlerësuar atë që dëshiron vërtet dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm.

Bricjapi

Kjo ditë karakterizohet nga një ndjenjë hutimi dhe tensioni. Është normale të ndihesh i mbingarkuar, sidomos kur të tjerët rreth teje duket se kërkojnë më shumë sesa je i gatshëm të ofrosh. Ky gjendje vjen edhe nga përsëritja e situatave të njëjta si dje, duke krijuar një lloj “loop”-i frustrues. Në këto rrethana, qasja jote do të varet nga qëllimet që ke. Nëse dëshiron të largosh njerëz të pakëndshëm nga jeta jote, sot është dita e duhur për të folur hapur. Të shprehesh lirshëm mund të të ndihmojë të lirohesh nga ngarkesa emocionale dhe të sqarosh qëndrimin tënd. Megjithatë, nëse dëshiron të mbash një qasje më diplomatike, shfrytëzoje këtë ditë si një provë: do të kuptosh kush qëndron realisht pranë teje. Yjet janë në anën tënde, sidomos në fushën e dashurisë. Pjesa e dytë e stinës sjell një atmosferë të ndryshme nga fillimi i saj – ka më shumë mundësi për marrëveshje dhe gjetje kompromisesh. Kjo mund të të çojë në një situatë më të qetë, ku tensionet aktuale zbuten dhe zgjidhen me harmoni.

Ujori

Lajme pozitive prej një Hëne në pozicion të favorshëm. Jupiteri – një planet me ndikim të madh – ndikon në fushën e dashurisë dhe ofron mundësi për t’u kapur. Kërko mundësi të reja – ai që izolohet në shtëpi do ta ketë të vështirë të arrijë rezultate dhe mund të zhgënjehet. Fatmirësisht, Ujori është një shenjë e njohur për dëshirën për t’u përfshirë. Ke në dorë armë fituese si talenti, përvoja dhe mbi të gjitha origjinaliteti. Duke zhvilluar projekte inovative dhe duke i dhënë hapësirë emocioneve të reja, mund të arrish rezultate të rëndësishme. Ky qiell lejon emocione të sinqerta, megjithëse duhet pasur parasysh se mund të ketë ndonjë problem të vogël për shkak të lodhjes së akumuluar. Më mirë të mos e teprosh. Për mbrëmjen e sotme këshillohet të mos qëndrosh zgjuar deri vonë, sepse dy ditët në vijim mund të jenë pak më të lodhshme. Përgatitu për të përballuar sfidat me vendosmëri dhe kreativitet.

Peshqit

Kjo periudhë, me Mërkurin, Venusin dhe Marsin që janë aktivë për shenjën tënde, është e favorshme për të ecur përpara me më shumë vendosmëri. Këta tranzite sugjerojnë një moment të përshtatshëm për të vlerësuar projekte dhe iniciativa. Po vijnë momente që mund të jenë të ndërlikuara vetëm për ata që mbajnë mbi vete peshën e së kaluarës. Frika për të lënë pas siguri të rreme mund të jetë një pengesë për përparimin dhe risitë. Më e mira që mund të bësh është të kthesh faqe, duke mos lejuar që ankthi i përjetuar dikur të pengojë ecjen përpara drejt mundësive të reja. Dy ditët e ardhshme, të karakterizuara nga një ndikim i mirë planetar, ofrojnë një energji intriguese dhe nxitëse. Është një ftesë e qartë për ata që kanë një projekt në mendje: mos lejoni që frika t’ju ndalojë. Ata që ndihen gati për të nisur rrugë të reja duhet ta bëjnë këtë pa hezitim. Venusi në shenjë është gati të mbështesë përpjekjet dhe të ndihmojë në realizimin e ëndrrave. /noa.al

