Atilla fejohet me Rovena Stefën? Dalin pamjet madhështore nga fejesa – Drenushës s’do t’i vi mirë hiç

Në një atmosferë që të lë pa frymë, e mbushur me elegancë dhe një ndjenjë misterioze pasioni, këngëtarja e njohur shqiptare Rovena Stefa dhe artisti turk Atilla Kardesh kanë shpërndarë një imazh që ka ndezur rrjetet sociale.

Fotografia, e realizuar përpara një zjarri të ndezur që pasqyron flakët e ngrohta të dimrit, por edhe intensitetin e lidhjes mes tyre, është më shumë se një pozë – është një deklaratë stili, force dhe ndjesie.

Rovena, e veshur me një fustan të zi elegant me dantellë, me dekolte të theksuar dhe që përqafon format e saj me finesë, përfaqëson një figurë të fortë femërore, sensuale dhe të vendosur.

Me flokët e valëzuar, buzët e kuqe dhe qëndrimin e sigurt, ajo dominon hapësirën vizuale me një prani që është njëkohësisht mbresëlënëse dhe delikate.

Në anën tjetër, Atilla Kardesh, i ulur në një kolltuk luksoz me ngjyrë të kuqe të thellë, veshur me kostum të zi dhe këmishë të bardhë, sjell një energji të heshtur por të fuqishme.

Me dorën në fytyrë dhe një vështrim të thellë, ai portretizon një figurë të mistershme dhe reflektuese. Të dy artistët, të vendosur përpara një ekrani gjigand me imazhin e një oxhaku të ndezur, krijojnë një kontrast të fuqishëm mes zjarrit dhe akullit, mes kontrollit dhe pasionit.

Kjo foto e re, e cila ka ngjallur spekulime të shumta për marrëdhënien mes dy artistëve, është më shumë se një bashkëpunim vizual – ajo përçon një histori.

A janë duke punuar në një projekt muzikor të përbashkët?

Apo kjo është thjesht një shprehje artistike e miqësisë dhe kimisë që ekziston mes tyre? Deri tani, as Rovena dhe as Atilla nuk kanë bërë komente zyrtare, duke lënë ndjekësit të spekulojnë dhe të presin me padurim çdo informacion të ri.

Një gjë është e sigurt: kjo foto nuk është vetëm një imazh, por një moment arti që flet me gjuhën e emocioneve, stilit dhe personalitetit të dy artistëve.

Me këtë paraqitje, ata tregojnë se kur bashkohen forcat e dy energjive krijuese, rezultati është gjithmonë mahnitës.

Mirëpo, fansat e tyre kanë aluduar se këto foto po duken si foto fejese. Megjithatë, dyshja ka bërë të ditur se bëhet fjalë thjeshtë për një bashkëpunim.