Rama shpall pasardhësen e tij: Kryeministre do të jetë një grua socialiste!

Edi Rama: Në vitin 2030 Shqipëria do të ketë gruan e saj të parë kryeministre – dhe ajo do të jetë socialiste

Tiranë, 11 prill 2025 – Gjatë një takimi të zhvilluar me gratë dhe vajzat socialiste në kuadër të nisjes zyrtare të fushatës për zgjedhjet e 11 majit, kryeministri Edi Rama ka bërë një deklaratë të fortë për të ardhmen e lidershipit politik në vend. Ai u shpreh i bindur se Shqipëria do të ketë gruan e saj të parë në krye të qeverisë brenda kësaj dekade – dhe se ajo do të vijë nga radhët e Partisë Socialiste.

“Sot, Kuvendi i Shqipërisë drejtohet nga një grua socialiste, e cila zëvendësoi një tjetër grua socialiste, jam i bindur që nuk është aq e largët dita, sa mund të dukej deri dje kur Shqipëria do të ketë edhe gruan e parë kryeministre dhe as nuk e diskutoj fare që do jetë socialiste,” – deklaroi Rama mes duartrokitjeve të të pranishmeve në sallë.

Ai më pas përforcoi: "Mbajeni mend sot këtë fjalë dhe në 2030, me ndihmën e Zotit do shikohemi përsëri se do vijmë të mbështesim kryeministren grua. Do fillojnë të gjithë tani ku, ku, do shikohemi përsëri në 2030 falë… (ja, keni parë, a mund të imagjinoni të shkoni në një takim të madh dhe një grua të fërshëllejë?)

Kjo deklaratë vjen si kulm i një fjalimi të gjatë dhe emocional, ku Rama vlerësoi përparimin e pjesëmarrjes së grave në jetën politike, vendimmarrëse dhe publike në Shqipëri. Ai vuri në dukje se pjesëmarrja e grave në qeveri, administratë, këshilla bashkiakë dhe sipërmarrje ka shënuar rritje historike gjatë mandateve të Partisë Socialiste.

Rama përmendi se sot:

52% e listës së deputetëve të PS janë gra dhe vajza,

1/3 e drejtuesve politikë të partisë janë gra,

Shqipëria renditet ndër pesë vendet e para në botë për pjesëmarrjen e grave në qeveri sipas Kombeve të Bashkuara,

50% e këshillave bashkiakë përbëhen nga gra,

dhe se 38447 gra janë anëtare të PS-së, me objektivin për t’i çuar në 50 mijë.

Deklarata e Ramës për një grua socialiste në krye të qeverisë është edhe një sinjal politik për drejtimin e partisë në të ardhmen dhe për ndërtimin e një Shqipërie më të barabartë gjinore në nivelin më të lartë të qeverisjes.