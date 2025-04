Paolo Fox: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të tregojnë kujdes për sot 12 prill

Pasqyra astrologjike e Paolo Fox për këtë të shtunë sjellin një ndarje të qartë mes atyre që ndodhen nën dritën e mirë të yjeve dhe atyre që duhet të ecin me kujdes.

Disa shenja po përjetojnë rritje emocionale, përparime profesionale dhe momente dashurie, ndërsa të tjera përballen me tensione të brendshme, vendime të vështira apo rikthim të pasigurive të vjetra. Ja cilat janë ato:

3 Shenjat më me fat të ditës

1. Demi

Energjia e këtij muaji është në anën tënde. Është një moment i artë për të hedhur hapa të rëndësishëm si nënshkrimi i kontratave, blerja e shtëpive ose rimëkëmbja e një historie dashurie. Dashuria rritet për beqarët dhe çiftet planifikojnë bashkëjetesa apo martesa. Prakticiteti yt të ndihmon të bësh zgjedhje të qëndrueshme dhe të sigurta për të ardhmen.

2. Ujori

Me Hënën dhe Jupiterin në krah, dita sjell emocione të reja, ide kreative dhe hapje në dashuri. Është koha të dalesh nga rutina, të zhvillosh projekte origjinale dhe të shfrytëzosh çfarë të ofron universi. Mos qëndro brenda, sepse fati kërkon lëvizje dhe përfshirje. Kujdes vetëm me lodhjen fizike – energjia është e lartë, por duhet menaxhuar me mençuri.

3. Peshqit

Merkuri, Venusi dhe Marsi janë aleatë të fuqishëm sot. Është koha për të çuar përpara çdo projekt që ke menduar, për të kaluar kufijtë e frikës dhe për të nisur diçka të re. Në dashuri je më i hapur, më intuitiv dhe gati të realizosh ëndrrat. Vetëm ata që janë të lidhur me të kaluarën mund të ndihen të penguar – për të tjerët, qielli është i hapur.

—

3 Shenjat që duhet të bëjnë kujdes

1. Dashi

Hëna në kundërshtim sjell tensione, lodhje dhe përplasje. Kujdes me shpenzimet, energjinë dhe marrëdhëniet me të tjerët. Edhe pse je në një fazë të përgjithshme të mirë, sot kërkohet durim dhe vetëkontroll. Mos i shter forcat në beteja të kota.

2. Virgjëresha

Me disonancën mes Mërkurit dhe Venusit, ka tensione në marrëdhënie dhe dyshime të thella emocionale. Kujdes me rikthimet e të kaluarës dhe konfliktet e vjetra që rishfaqen. Në punë, lajmet do vijnë vetëm pas datës 20 – deri atëherë, reflekto dhe mos ndërmerr vendime të nxituara.

3. Shigjetari

Tensionet e Jupiterit në kundërshtim sjellin lodhje dhe pakënaqësi në marrëdhënie, sidomos në ato të reja. Ndihesh sikur diçka nuk është në vendin e vet dhe mendja kërkon qartësi. Është një ditë më introspektive – mos i nënvlerëso sinjalet e brendshme dhe merr kohë për t’u qetësuar. /noa.al

Horoskopi i plotë i Paolo Fox për ditën e sotme, e shtunë 12 prill 2025