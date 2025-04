Horoskopi javor nga Paolo Fox për 7 deri 13 prill 2025, për të 12 shenjat zodiakale

Miq të yjeve, mirë se vini në horoskopin javor, një udhëtim mes planeteve, ëndrrave dhe vibrimeve të universit.

Nga 7 deri më 13 prill 2025, çdo shenjë zodiaku do të marrë një frymëzim kozmik të veçantë: disa do të gjejnë energji të reja, të tjerët do të përballen me ndonjë re të vogël kalimtare.

Mos harroni: çdo javë është një faqe e bardhë, dhe ju keni lapsin në dorë. Lexoni Paolo Fox në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Horoskopi i javës ju sheh më në fund në qendër të jetës suaj. Marsi ju jep shtytjen, si një shkëndijë që ndez motorin. Kjo është një javë ku dashuria mund të sjellë emocione të reja, sidomos nëse keni mbyllur një histori së fundmi: një takim i papritur mund t’i përziejë letrat. Në punë, jeni energjikë, edhe pse pak impulsivë: kujdes nga përplasjet me kolegët apo eprorët, veçanërisht të mërkurën. Shëndeti po përmirësohet, por shmangni përpjekjet e panevojshme. Një ditë pozitive do të jetë e shtuna – perfekte për pushim ose planifikime. Këshilla e yjeve? Ndiqni zemrën, por mos harroni mendjen.

Demi (21 prill – 20 maj)

Të ëmbël Demi, horoskopi javor flet për introspeksion. Qielli ju shtyn të bëni rend brenda dhe jashtë vetes. Në dashuri, keni nevojë për siguri: kush është në çift kërkon stabilitet, por kujdes mos bëheni shumë të ngurtë. Beqarët? Kanë dëshirë për dashuri, por nuk dinë ku ta nisin. Në punë, Mërkuri ju bën strategjikë: është momenti për të kërkuar më shumë ose për të planifikuar projekte. E marta është dita më delikate: shmangni debatet e kota. Shëndeti është në përmirësim, por kujdes fytit, pika juaj e dobët. Një shëtitje në natyrë mund t’ju rikthejë ekuilibrin.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakët e mi të dashur, kjo është një javë rilindjeje! Horoskopi ju sheh më në fund duke rigjetur entuziazmin e humbur. Ditët kalojnë shpejt, plot takime, telefonata, mendime dhe ëndrra për t’u realizuar. Dashuria është në fermentim: kush është beqar mund të ndjehet i tërhequr nga dikush që jeton larg ose ka një shpirt shumë të ndryshëm. Puna është dinamike: raste që vijnë në moment të fundit, mos i humbni. Shëndeti kërkon kujdes, veçanërisht të mërkurën dhe të enjten: tensione të vogla mund t’ju lodhin. Dita juaj pozitive? E diela – ideale për ata që duan të udhëtojnë apo të shkruajnë. Fluturoni lart, por mbani një këmbë në tokë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Të dashur Gaforre, horoskopi javor ju sjell një shpresë të re në ndjenja. Yjet mbrojnë marrëdhëniet e sinqerta, por rrëzojnë ato të ndërtuara mbi iluzione. Kush është në çift, mund të rizbulojë vlerën e dialogut, ndërsa beqarët fillojnë të hapin zemrën. Në punë, jeni ende në pritje të përgjigjeve, por mos u dekurajoni. E enjtja është dita më e vështirë: Hëna në pozicion të keq ju bën më emocionalë se zakonisht – shmangni përplasjet. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mund të keni probleme me gjumin. Një ëndërr nate do t’ju japë një përgjigje që e prisnit prej kohësh. Dëgjojeni.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luanë madhështorë, horoskopi i javës thotë se jeni gati të rugërisni sërish! Dashuria rifillon të shkëlqejë: pasione të papritura dhe deklarata surprizë janë pas derës. Çiftet e qëndrueshme forcojnë lidhjen, ndërsa zemrat e vetmuara ndihen më të sigurta. Puna po shkon mirë, por kujdes nga nxitimi: suksesi vjen kur ndërtoni me durim. Dita më pozitive? E hëna – do ta nisni javën me shpirt luftarak. Shëndeti është i mirë, por kujdes ushqimin. Keni nevojë për lehtësi, edhe në stomak! Ju shoh të shkëlqeni, por mbani mend: edhe Diellit i duhen pushime për t’u rimbushur.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha të sakta, horoskopi javor ju fton të lini kontrollin mënjanë. Në dashuri, shumë analiza vrasin spontanitetin: nëse ndiheni të hutuar, ndoshta zemra ju flet. Në punë, gjërat po lëvizin, por jo si do të dëshironit: prisni edhe pak. E marta do të jetë dita juaj më e mirë, me lajme të mira që vijnë. Shëndeti është i mirë, por kujdes me nervat: pak yoga ose meditim mund të bëjnë mrekulli. Kjo javë është si një libër – plot me gjurmë. Varet nga ju ta interpretoni me mendjen tuaj të mprehtë dhe të ndjeshme.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Të dashur Peshore, kjo javë sjell ndryshime. Venusi ju shtyn të mendoni për dashurinë: kush e meriton vërtet zemrën tuaj? Çiftet që nuk janë të qëndrueshme do të testohen, ndërsa lidhjet e forta do të forcohen edhe më shumë. Beqarët kanë nevojë për kohë për të kuptuar çfarë duan. Në punë, Saturni kërkon përkushtim dhe seriozitet: pa justifikime, vetëm veprim. E mërkura është dita më e ndërlikuar – shmangni nënshkrimet apo vendimet e nxituara. Shëndeti është mesatar, por kujdesuni për shpinën. Këtë javë, çdo hap duhet bërë me kujdes dhe vendosmëri. Mos harroni: ekuilibri nuk është qëndrueshmëri, por lëvizje e pandërprerë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Të fuqishëm dhe të thellë si gjithmonë, të dashur Akrepë. Këtë javë dashuria mund t’ju befasojë, sidomos nëse e lini veten të lirë: një mesazh, një takim apo një kujtim mund të rizgjojë ndjenja të forta. Në punë jeni të ngarkuar me energji dhe gati për të përballuar çdo sfidë, por kujdes: jo të gjithë janë aleatë. E premtja është dita juaj më e mirë, me një intuitë të fortë që mund t’ju hapë dyer të reja. Shëndeti është shumë i mirë, por mos harroni të krijoni edhe momente qetësie. Këtë javë jeni magjepsës – përdorni këtë forcë me mençuri.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Të dashur Shigjetarë, java juaj nis me entuziazëm dhe dëshirë për aventura. Yjet flasin për takime të reja, udhëtime fizike dhe mendore, si edhe një nevojë të madhe për liri. Në dashuri, ata që janë në çift ndjejnë dëshirën për më shumë qetësi dhe argëtim, ndërsa beqarët janë tërheqës dhe të paparashikueshëm. Në punë, kujdes me shpenzimet: një projekt ju entuziazmon, por duhet vlerësuar me kujdes. E enjtja është dita më pozitive për ju – ideale për të nisur diçka të re. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen. Java është si një shigjetë: zgjidhni me kujdes drejtimin dhe godisni zemrën e dëshirave tuaja.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Të qëndrueshëm dhe të vendosur si gjithmonë, të dashur Bricjapë. Kjo javë ju fton të lini pak veten të lirë. Jo gjithçka mund të kontrollohet. Në dashuri, jeni në një periudhë reflektimi: ndoshta ndiheni të lënë pas dore, ose ndoshta jeni ju që po shmangni ndjenjat. Puna është intensive, por rezultatet do jenë të kënaqshme: Marsi ju jep shtytje. E hëna është dita më e vështirë – tensione familjare apo probleme burokratike mund të dalin në pah. Kujdesuni për shëndetin: pushoni më shumë. Këtë javë jeni si një mal – të fortë, por që kërkon rreze dielli. Mos kini frikë të tregoni brishtësinë tuaj – aty qëndron forca juaj më e madhe.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Të lirë dhe vizionarë, të dashur Ujorë. Kjo javë flet për shpikje dhe ndjesi të thella. Dashuria është një mister që kërkon të zbulohet: takime të pazakonta por intriguese, marrëdhënie që duken sikur vijnë nga një jetë tjetër. Në punë, çdo ide mund të ndryshojë rrjedhën. E mërkura është dita më e mirë për ju – mund të merrni një propozim origjinal. Shëndeti është i mirë, por nervat mund të jenë të tendosur: merrni frymë thellë dhe lehtësoni ritmin. Java është një udhëtim mes yjeve dhe shpikjeve tuaja. Nëse shpirti ju thotë të ndryshoni drejtim, mos u trembni – jeni këtu për të udhëhequr, jo për të ndjekur.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Të ëmbël dhe ëndërrimtarë, të dashur Peshq. Kjo javë flet për dashuri që shëron, transformon dhe ngjall shpresë. Ndjenjat janë të forta: ata që kanë vuajtur tani mund të gjejnë qetësi, ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që ndez dritën në shpirt. Në punë, jeni në një fazë krijuese: ndiqni frymëzimin, por mos lini pas dore detajet. E premtja është dita më sfiduese – mund të ndiheni të hutuar ose emocionalisht të ngarkuar. Shëndeti është i mirë, por përmirësohet me më shumë gjumë. Mbani një ditar ëndrrash – mund të zbuloni mesazhe të rëndësishme. Këtë javë, jeni poezia e zodiakut. Bota ka nevojë për fjalët tuaja të buta. /noa.al