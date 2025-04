Horoskopi ditor nga Susan Miller për sot, e mërkurë, 2 prill 2025

Zona Ditore e Astrologjisë tek noa.al/ Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e mërkurë 2 prill 2025.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ke një mundësi të çmuar për të kuptuar thellë kush je dhe kush dëshiron të bëhesh. Neptuni ka filluar lëvizjen në shenjën tënde dhe të fton të zbulosh aspiratat më të thella, të lidhesh me thelbin tënd shpirtëror dhe të prezantohesh me sinqeritet para botës. Nëse ndjek këtë nxitje qiellore, mund të kthehesh në një figurë frymëzuese për të tjerët. Kujdes, megjithatë: Neptuni mund të mjegullojë perceptimin për veten dhe të sjellë pasiguri. Besoji instinktit dhe lejoje këtë ndikim të të ndriçojë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Nëse ndihesh sikur po komunikon drejtpërdrejt me universin, ndoshta je. Neptuni tani ndodhet në zonën më të fshehtë të hartës tënde astrologjike dhe zgjon intuitën. Është një periudhë e fuqishme për të eksploruar botën tënde të brendshme, për t’u shëruar emocionalisht, përmes terapisë, ëndrrave apo meditimit. Megjithatë, ndikimi i Neptunit mund të krijojë konfuzion emocional, veçanërisht rreth çështjeve të pazgjidhura. Mos lejo që kjo të të tërheqë poshtë. Praktikat që të stabilizojnë do të jenë thelbësore.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Në jetën tënde mund të hyjnë miq, mentorë apo projekte afatgjata. Me Neptunin që ka hyrë në shtëpinë tënde të shoqërisë, je i ftuar të lidhesh me njerëz që ndajnë idealet e tua dhe që të frymëzojnë. Përfshihu në organizata që nxisin kreativitetin dhe bashkëpunimin. Megjithatë, Neptuni mund të sjellë thashetheme apo iluzione në marrëdhënie – qëndro vigjilent. Nëse kërkon qartësi, do të gjesh përmbushje përmes përfshirjes në komunitet.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Pavarësisht arritjeve të deritanishme, po ndien nevojën të reflektosh mbi qëllimet e tua profesionale. Neptuni ka hyrë në sektorin e reputacionit dhe karrierës, duke të frymëzuar të ndjekësh një qëllim më të lartë. Mund të tërhiqesh nga fusha artistike, shëndetësore apo ndihmë ndaj të tjerëve. Ëndërro madhe, por bëj plane reale. Kombino vizionin me strategji të qarta për sukses të qëndrueshëm.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Je në një gjendje të lartë frymëzimi, por është e rëndësishme të qëndrosh i lidhur me realitetin. Neptuni tani ndodhet në sektorin tënd të filozofisë, arsimit të lartë dhe udhëtimeve. Është momenti ideal për të zgjeruar mendjen, për të eksploruar ide të reja shpirtërore apo për të nisur aventura kuptimplota. Kujdes nga ëndrrat e tepruara apo pritshmëritë jo realiste – sigurohu që çdo plan të jetë i realizueshëm.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Një kapitull i ri në jetën tuaj mund të fillojë tani, ndërsa Neptuni nis turneun e tij përmes sektorit tuaj të parave të përbashkëta, duke ju inkurajuar të rimendoni rreth reciprocitetit në marrëdhëniet tuaja. Sa domethënëse janë shkëmbimet tuaja me ata që ju rrethojnë? A janë kryesisht transaksionale? Edhe kështu, prisni më të mirën sa i përket bashkëpunimeve dhe partneriteteve tuaja, dhe kërkoni mënyra krijuese për të menaxhuar burimet tuaja. Kini kujdes, megjithatë, se energjia e Neptunit ndonjëherë mund të mjegullojë marrëveshjet, prandaj është thelbësore të qëndroni vigjilentë dhe praktikë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Marrëdhëniet e ngushta mund të ndriçohen me një dritë të veçantë tani që Neptuni ka hyrë në shenjën përballë, Dashin, dhe po ndikon në shtëpinë e partneriteteve. Ky tranzit hap një kapitull transformues që frymëzon lidhje romantike, shpirtërore dhe krijuese, ku dhembshuria dhe idealizmi lulëzojnë. Prano praninë e atyre që të ngrejnë shpirtin. Kujdes, sepse ndikimi i Neptunit mund të turbullojë kufijtë ose të krijojë iluzione – ndaj është thelbësore të dallosh mes fantazisë dhe realitetit. Komuniko hapur dhe beso në intuitën tënde për të ndërtuar lidhje të vërteta. Nëse lundron me vetëdije, kjo periudhë mund të sjellë rritje të thellë personale.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Mund të ndihesh i frymëzuar për t’i dhënë më shumë kuptim përditshmërisë, dhe ndihma ndaj të tjerëve mund të jetë veçanërisht përmbushëse tani që Neptuni ka nisur udhëtimin në Dashin, duke ndriçuar sektorin e mirëqenies. Megjithatë, ndikimi i Neptunit mund të çojë në mbingarkesë dhe keqkuptime shëndetësore, ndaj është e rëndësishme t’i kushtosh vëmendje nevojave të trupit tënd. Merr në konsideratë qasjet alternative ndaj mirëqenies dhe mos harro se trupi yt ka nevojë për pushim dhe ekuilibër – edhe kur ti ke dëshirë të ndryshosh botën.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Dashuria është në ajër! Me Neptunin që ka filluar së fundmi udhëtimin në Dashin, ai ndikon në shtëpinë tënde të romancës dhe argëtimit, duke sjellë një cilësi magjike në jetën tënde. Do të ndjesh më shumë dëshirë për t’u angazhuar në hobi krijues, art dhe për të përjetuar ndjenja dashurie në mënyrë më të thellë. Nëse je beqar, mund të takosh dikë vërtet të veçantë. Kujdes vetëm nga iluzionet ose pritshmëritë joreale që mund të krijohen nga ndikimi i Neptunit – dashuro për atë që janë njerëzit në të vërtetë.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, pasi Neptuni ka hyrë në shenjën e Dashit dhe ndikon në shtëpinë e familjes dhe jetës shtëpiake. Ky tranzit sjell një butësi në marrëdhëniet familjare dhe të inkurajon të rikonceptosh jetën në shtëpi. Nëse e ktheni shtëpinë në një vend ngrohtësie emocionale, lidhjet me të dashurit tuaj mund të bëhen më të dhembshura dhe mirëkuptuese. Kujdes me idealizimin e tepërt, pasi realiteti mund të mos përputhet gjithmonë me ëndrrat. Komunikimi i qartë është çelësi për të shijuar paqen që ofron kjo fazë.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Si Ujor, zakonisht je intuitiv, por tani mund të bëhesh edhe më krijues. Me Neptunin që ka hyrë në Dash dhe në shtëpinë tënde të komunikimit, do të kuptosh të tjerët edhe para se të flasin. Do të gjesh mënyra të frymëzuara për t’u shprehur, gjë që i bën idetë dhe argumentet e tua më të fuqishme. Ky tranzit mund të të nxisë të shkruash, të flasësh në publik apo të ndjekësh rrugë artistike. Mund të ndjesh gjithashtu nevojën për biseda më të thella dhe më të ndjeshme, por ki kujdes nga keqkuptimet ose mesazhet e paqarta.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Një cikël i ri financiar mund të fillojë për ty. Me Neptunin që sapo ka hyrë në Dash dhe ndriçon shtëpinë e të ardhurave, mund të frymëzohesh të mendosh në mënyrë krijuese për mënyrën si fiton para. Do të dëshirosh të përputhësh punën me vlerat e tua dhe do të rishikosh mundësitë financiare jo vetëm për fitimin, por për mënyrën se si ato të bëjnë të ndihesh. Megjithatë, Neptuni mund të nxisë shpenzime të pamenduara, prandaj kontrollo detajet financiare dhe përqendrohu te planifikimi praktik për të kaluar këtë periudhë me sukses. /noa.al