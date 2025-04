Gjeologët zbulojnë “depozitimin më të madh të litiumit në botë” me vlerë 413 miliardë euro

Një krater i madh dhe shumë i lashtë në Shtetet e Bashkuara perëndimore mund të jetë shtëpia e një prej zbulimeve minerale më të rëndësishme të shekullit.

Botuar në revistën “Science Advances”, studiuesit kanë identifikuar një formacion gjeologjik nën këtë rajon që mund të riformësojë në mënyrë dramatike peizazhin global për teknologjinë e energjisë së pastër.

Trashëgimia e një supervullkani kthehet në një fabrikë burimesh minerale

Mc Dermitt Caldera 45 me 35 km u formua 16.4 milionë vjet më parë pas një shpërthimi katastrofik vullkanik. Me kalimin e kohës, një liqen u zhvillua brenda kalderës, duke grumbulluar shtresa të trasha hiri vullkanik dhe sedimente të pasura me minerale.

Këto kushte krijuan minerale argjile që përmbajnë litium, duke përfshirë smectitin dhe, në mënyrë unike, ilitin. Ajo që e dallon këtë zonë nga depozitat e tjera të argjilës së litiumit është përqendrimi i jashtëzakonshëm i litiumit që gjendet në shtresën ilite në Thacker Pass.

Mostrat e shpimit kanë zbuluar përqendrime të litiumit deri në 2.4 për qind ndaj peshës, shumë mbi mesataren globale për këtë lloj depozite, e cila zakonisht bie nën 0.4 për qind ndaj peshës.

Gjeologët e lidhin këtë pasurim ekstrem me një proces të rrallë me dy hapa. Së pari, xhami vullkanik i pasur me litium u la nga ujërat alkaline të liqenit, duke formuar argjila smectite magneziane.

Më vonë, gjatë një ringjalljeje magmatike rreth 16.3 milionë vjet më parë, lëngjet hidrotermale të pasura me kalium, fluor, rubidium dhe cezium i shndërruan këto argjila në ilite. Këto lëngje udhëtuan përmes thyerjeve dhe shtresave poroze të sedimentit, duke shkaktuar transformimin e mineraleve dhe përqendrimin e niveleve të litiumit në proces.

Gjetjet nga analizat e avancuara gjeokimike

Një ekip studiuesish nga Universiteti i Kolumbisë dhe Korporata e Lithium Americas përdorën teknika të ndjeshme të mikrosondës jonike për të analizuar mostrat ilite. Rezultatet treguan përqendrimet e litiumit që varionin nga 1.3 në 2.4 për qind ndaj peshës, me një mesatare prej 1.8 për qind.

Analiza gjeti korrelacione të forta elementare me borin, rubidiumin dhe ceziumin, duke mbështetur teorinë se këto përqendrime të larta rezultuan nga ndryshimi hidrotermik i fokusuar. Minerali përgjegjës, teinoliti, është një variant i ilitit i pasur me litium që formohet në kushte të temperaturës së lartë në mjedise të specializuara kimike.

Depozita të ngjashme në Clayton Valley dhe Rhyolite Ridge, Nevada, përmbajnë midis 2,410 dhe 2,780 pjesë për milion litium. Në të kundërt, iliti në Thacker Pass është mesatarisht mbi 12,000 ppm, me disa mostra që kalojnë 18,000 – duke i bërë argjilat më të pasura me litium të gjetura deri më tani.

Ky pasurim është i kufizuar në kalderën jugore – pjesa veriore nuk i ka këto përqendrime të larta, me mostrat e litiumit që zakonisht mbeten nën 3,500 ppm.

Sipas vlerësimeve, kaldera McDermitt mund të përmbajë deri në 120 milionë tonë metrikë litium. Vlera e mundshme e kësaj depozite llogaritet në 413 miliardë euro. Nëse zhvillohet plotësisht, ai mund të zvogëlojë ndjeshëm mbështetjen e SHBA-së në litiumin e importuar dhe të ndihmojë në uljen e kostos së automjeteve elektrike dhe teknologjive të tjera të energjisë së rinovueshme.

Zbulimi mund të tejkalojë edhe Salar de Uyuni të Bolivisë, që më parë mendohej të ishte burimi më i madh në botë i litiumit.

Megjithëse një vendim i gjykatës federale favorizoi interesat e minierave, shkencëtarët mjedisorë paralajmërojnë se minierat e litiumit, edhe pa pellgjet e mbeturinave tipike të minierave të shëllirës, ​​mund të shkaktojnë degradim të tokës, ndotje me metale të rënda dhe tendosje në burimet ujore.

Pavarësisht polemikave, zbulimi në Thacker Pass paraqet një mundësi unike për SHBA-në për të krijuar një furnizim të brendshëm të këtij burimi jetik. Ndërsa kërkesa për litium rritet në qiell – parashikohet të rritet tetëfish deri në vitin 2040 – zgjedhjet e bëra këtu mund të formësojnë të ardhmen e energjisë së pastër në mbarë botën. /TCH/