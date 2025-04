Derbi i Italisë, shpërthen dhuna në Romë, përplasje mes policisë dhe tifozëve

ITALI – Tension pak më shumë se 3 orë para fillimit të Lazio-Roma, derbi i kryeqytetit i vlefshëm për ndeshjen e 32-të të kampionatit të Serisë A. Në fakt, jashtë Olimpico-s, në Ponte Milvio ka pasur përplasje mes policisë dhe tifozëve të Lazios.

Policia ka kryer akuzat pas tentativës së tifozëve të Lacios për të detyruar bllokadë. Objekte të shumta, shishe dhe sende të tjera, u hodhën nga tifozët drejt forcave të rebelimit në shesh. Përveç përdorimit të topave të ujit, policia ka hedhur edhe bomba tymuese.

Tensionet u rritën kur një grup prej rreth 300 tifozësh të Romës u përpoqën të lëviznin nga Piazza Mancini drejt Ponte Milvio, një zonë e dedikuar për fluksin e tifozëve të Lazios, por u ndeshën me një linjë policie.

Rruga e kundërt u mor nga mbështetësit bardheblu dhe në atë moment policia filloi të sulmonte turmën, duke përdorur topa uji dhe duke hedhur bomba tymuese. Gjatë përleshjeve janë dëmtuar disa makina të parkuara, janë përmbysur kazanët e mbeturinave, si dhe mobiljet e jashtme të ambienteve të zonës.

Ky ishte vetëm një nga episodet që karakterizuan pasditen romake. Pikërisht pas drekës, një grup tifozësh të huaj dhe një grup mbështetësish të Romës për pak u përplasën në zonën e Via Pinturicchio, duke shkaktuar dëme në makina dhe semaforë në zonë, njëra prej të cilave u shkëput nga rruga.

Në Ponte Milvio, policia u desh të ndërhynte në orët e para të pasdites për të shpërndarë turmën pasi ishin ndezur disa fishekzjarre, ndërsa gjatë kontrolleve të para u sekuestruan disa shkopinj në zonat përreth stadiumit Olimpik.

Në mesin e janarit 2024, derbi i kryeqytetit u rikthye të luhej natën pas disa sezonesh, me të dyja grupet e tifozëve që kaluan një test pjekurie. Gjithsesi, policia kishte siguruar zonën përreth stadiumit që në ditët para ndeshjes dhe fatkeqësisht me këtë rast tensioni jashtë ambienteve të lojës kërkoi një ndërhyrje të policisë. U vendosën rreth 1500 oficerë, plus karabinierët, policinë financiare dhe policinë lokale. Portat e stadiumit janë të hapura nga ora 18:00.

