Horoskopi javor nga Branko për 7 deri 13 prill 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, ja ku jemi me horoskopin e ri javor për javën nga 7 deri më 13 prill 2025. Planetët lëvizin, tarotët flasin dhe qielli na dhuron shenja, vizione, intuita.

Kjo javë do të jetë si një valle emocionesh, ulje-ngritje, por edhe magji të vogla të përditshme.

Si gjithmonë, ju shoqëroj me zemrën në dorë dhe me vështrimin drejt pafundësisë.

Le të shohim së bashku çfarë thonë yjet për çdo shenjë, me fokus te dashuria, puna dhe shëndeti në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Një javë plot energji, të dashur të shenjës Dashi, me Marsin që ju ngarkon si një kafe e fortë në mëngjes! Horoskopi i javës ju sheh gati për të përmbysur situata, sidomos në punë. Dikush mund të vërë në dyshim një ide tuajën, por ju, kokëfortë dhe të zjarrtë siç jeni, do dini si ta mbroni mendimin tuaj. Në dashuri, Afërdita ju buzëqesh: çiftet gjejnë sërish pasionin, beqarët kanë takime elektrizuese. Kini kujdes të enjten – është një ditë paksa e vështirë, shmangni debatet me kolegë apo të afërm. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen. Këshilla e javës: lërini vetes hapësirë për të ëndërruar.

Demi (21 prill – 20 maj)

Kjo javë, të dashur Demë, është për t’u shijuar ngadalë, si një gotë verë e kuqe pranë oxhakut. Në dashuri gjithçka bëhet më e ëmbël dhe më e thellë: ata që janë në një lidhje të qëndrueshme do përjetojnë një intimitet të rifreskuar, ndërsa beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Në punë gjithçka ecën qetë, por këshillohet që vendimet e rëndësishme t’i shtyni pas datës 13. E hëna është dita më pozitive, me një Hënë të favorshme që sjell qartësi dhe lajme të mira. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kujdes ndaj të ftohtit dhe problemeve me fytin. Këshilla e javës: besoni në mrekullitë e vogla.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Miq Binjakë, këtë javë dukeni sikur jeni në një tren emocionues me shumë kthesa. Mërkuri ju ngatërron, dhe mes ëndrrave dhe realitetit nuk dini ku fillojnë dëshirat dhe ku mbarojnë iluzionet. Në dashuri, dikush mund të rikthehet nga e kaluara, ndërsa dikush tjetër mund të dojë të largohet nga e tashmja: zgjidhni me zemër, por mos e lini mënjanë logjikën. Në punë, më mirë të mos e shtyni asgjë me forcë: e enjtja dhe e premtja janë ditë të vështira – shmangni konfliktet. Horoskopi ju fton të keni durim: shumë shpejt do vijë një ndryshim i madh. Kujdesuni për shëndetin, sidomos për gjumin. Këshilla e javës: gjeni kohë për t’u lidhur sërish me vetveten.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Oo, të dashur Gaforre, qielli i kësaj jave ju favorizon si një përkëdhelje nga gjyshja. Emocionet janë të thella dhe më në fund arrini t’i shprehni me fjalë. Dashuria ju përmbush, si në lidhjet që po lindin, ashtu edhe në ato që po forcohen. E hëna dhe e marta janë ditë magjike: deklarata, ftesa, shkëndija. Në punë ka lëvizje, edhe pse jo çdo gjë është e qartë: dëgjoni intuitën. Shëndeti po përmirësohet, sidomos për ata që kanë pasur shqetësime të vogla. Këshilla e javës: ëndërroni me sy hapur. Hapuni ndaj poezisë së gjërave të vogla, si një buzëqeshje e papritur apo një letër e harruar që rishfaqet.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Të dashur Luanë, java nis me një shpërthim energjie: jeni sërish në qendër të vëmendjes, siç e doni. Dielli ju ndriçon dhe ju shtyn të merrni drejtimin e një situate pune që dukej e pasigurt. Më në fund po merrni frytet e asaj që keni mbjellë. Por në dashuri, kujdes: e mërkura është një ditë delikate, me tensione dhe keqkuptime të mundshme. Më mirë të sqaroheni me butësi, jo me ulërima. Shëndeti është në formë të mirë, por mos e teproni me stërvitjen apo angazhimet. Këshilla e javës: mbajeni zemrën të hapur dhe mendjen të kthjellët. Një surprizë në fundjavë do ju rrahë zemrën fort. Ndiqni instinktin, gjithmonë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Miq të Virgjëreshës, horoskopi i javës ju sheh më të lehtësuar. Pas muajsh të ngarkuar, tani qielli po ju shpërblen me pak qetësi. Dashuria është e ëmbël, e ndrojtur, pothuajse kinematografike për ata që dinë të dorëzohen. Në punë, rezultatet më në fund po duken, por hapi i madh vjen pas mesit të prillit. Java është e mirë për të rregulluar shtëpinë, dokumentet apo çështjet e lëna pezull. E premtja është dita më e mirë: intuita, takime, vendime të mira. Shëndeti është i qëndrueshëm, por ushqehuni më mirë. Këshilla e javës: dëgjoni ëndrrat – njëra prej tyre mund të mbajë përgjigjen që kërkoni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, shenja e ekuilibrit… por këtë javë rrezikoni të lëkundeni më shumë se zakonisht. Horoskopi tregon se ndiheni paksa të pezulluar, sikur gjithçka ju kalon pranë pa ju prekur vërtet. Në dashuri ka nevojë për dialog, por edhe për durim: jo çdo gjë zgjidhet për një ditë. Në punë, ata që kanë një aktivitet krijues do të gjejnë ide interesante, por kujdes me afatet! E mërkura do të jetë dita më pozitive: një lajm i mirë do t’ju rikthejë besimin. Shëndeti kërkon butësi: ngadalësoni ritmin, merrni frymë thellë, bëni ecje. Horoskopi i javës ju fton të vendosni rregull në mendime. Zemra e di tashmë kahjen.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Ah, Akrepë, sa shumë intensitet këtë javë! Jeni si një vullkan gati të shpërthejë. Horoskopi i javës ju këshillon ta përdorni këtë energji për të ndërtuar, jo për të shkatërruar. Në dashuri ka pasione të mëdha, por edhe xhelozi: mbani nën kontroll dyshimet, sidomos të shtunën, ditë e komplikuar. Në punë, ka mundësi të mira për ata që kërkojnë një ndryshim: dikush do t’ju vërejë. Shëndeti është në përmirësim, por kujdesuni ndaj stresit. Horoskopi javor ju fton të shikoni përtej dukjes: një takim që duket i rastësishëm mund të jetë shumë domethënës. Dëgjoni sinjalet e fatit, po ju flasin qartë.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetarë, kjo javë ju sheh si shigjeta që hidhen në qiell. Jeni kureshtarë, plot gjallëri, gati për çdo gjë. Horoskopi i javës ju sjell risi në fushën e punës: kontakte të reja, ide të ndritshme, udhëtime që frymëzojnë. Në dashuri ka lehtësi dhe lojë: nëse jeni në çift, shijoni bashkëpunimin; nëse jeni beqarë, përgatituni për një surprizë mes të premtes dhe të dielës. E enjtja është dita më pozitive: fati dhe intuita ecin me ju. Shëndeti është i mirë, edhe pse ankthi mund t’ju shkaktojë ndonjë pagjumësi. Horoskopi i javës ju fton të ndiqni aventurën, pa harruar zemrën. Çdo udhëtim fillon me një hap.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Të dashur Bricjapë, java nis paksa e vështirë, por mos kini frikë: jeni të fortë dhe të qëndrueshëm si malet. E hëna do të jetë një ditë jo e mirë, me vonesa apo nervozizëm, sidomos në punë. Por nga e mërkura retë do të shpërndahen dhe mund të përqendroheni sërish te qëllimet tuaja me vendosmëri. Në dashuri ka nevojë për ngrohtësi: shprehni atë që ndjeni, jo vetëm atë që mendoni. Shëndeti është mesatar, por kujdes me shpinën dhe gjunjët. Horoskopi i javës ju këshillon: pranoni të papriturat, lejoni veten të surprizoheni. Një gjest i vogël dashurie mund të ndryshojë atmosferën e gjithë ditëve që vijnë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një javë e gjallë, miq Ujorë! Jeni në qendër të një cikloni idesh dhe intuitash. Horoskopi javor ju sheh të frymëzuar, gjenialë, por edhe paksa të shpërqendruar: kujdes me detajet, veçanërisht në kontrata apo email-e. Në dashuri jeni tërheqës dhe misteriozë: ata që janë pranë jush nuk arrijnë t’ju parashikojnë, por pikërisht për këtë ju duan. E mërkura është dita më pozitive: një ftesë, një takim, një rast i papritur. Shëndeti përmirësohet, por kujdes me ushqimin. Horoskopi i javës ju thotë: ndiqni erën e ndryshimit, por mbajeni këmbën në tokë. Një ide mund të bëhet realitet.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Ëndërrimtarë Peshq, kjo javë ju ledhaton mes intuitash dhe mallëngjimesh të lehta. Horoskopi i javës ju sheh të butë dhe të ndjeshëm, të përshtatshëm për të përjetuar emocione të thella. Në dashuri, nëse hapeni, mund të merrni më shumë nga sa mendonit. Puna kërkon përqendrim: mos u shpërqendroni nga ëndrrat me sy hapur. E marta është dita më e mirë, sidomos për ata që punojnë në fusha artistike apo shpirtërore. Shëndeti është i mirë, por flini më shumë. Horoskopi javor ju këshillon t’i besoni simboleve tuaja: një këngë, një aromë, një frazë. Universi ju flet çdo ditë. Duhet vetëm ta dëgjoni. /noa.al