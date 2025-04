Horoskopi ditor nga Susan Miller – E hënë, 7 prill 2025

Mirë se vini në një tjetër ditë të ndriçuar nga yjet. E hëna e 7 prillit sjell energji të reja për të gjitha shenjat, me ndikime krijuese dhe përqendrim në marrëdhënie, ide dhe përmirësime personale.

Të dashur lexues, kjo e hënë sjell një qiell të pasur me energji të ndryshme, që ftojnë në eksplorim të brendshëm dhe hapje ndaj botës përreth.

Qielli bashkëpunon me imagjinatën, dashurinë, miqësinë dhe të ardhmen. Ja çfarë thonë yjet për secilin prej jush.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Këtë të hënë, krijimtaria jote do të njohë një rritje të ndjeshme, në sajë të bashkëpunimit mes Venusit artistik dhe Uranit të pazakontë. Do të ndihesh i frymëzuar nga ide të ndritura që vërshojnë në mendjen tënde, ndaj mos i shpërfill edhe mendimet më të vogla — ato mund të shndërrohen në projekte madhore në ditët apo javët në vijim. Jepu hapësirë ëndrrave dhe mbaji shënim frymëzimet që të vijnë papritur.

Demi (20 prill – 20 maj)

Kjo e hënë të ofron një mundësi të shkëlqyer për t’u bashkuar me një grup të ri social ose organizatë që ndan interesat e tua. Qoftë kopshtaria, piktura, kërcimi apo diçka tjetër, mos hezito të krijosh lidhje me njerëz të ngjashëm me ty. Venus dhe Urani, që veprojnë në harmoni, mund të sjellin miqësi të reja e të papritura. Nëse ndihesh i pasigurt për të nisur diçka të re, fto një mik të të bashkohet — mund të jetë fillimi i një pasioni të përbashkët.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Në ditët në vijim mund të marrësh vëmendje publike në sajë të lidhjes së favorshme mes Venusit dhe Saturnit. Kjo dyshe qiellore ndikon pozitivisht në imazhin tënd publik, duke të shfaqur si një person i kujdesshëm dhe i përkushtuar ndaj komunitetit apo vendit të punës. Ka gjasa të të ndjekë një audiencë e gjerë, veçanërisht nëse mesazhi yt është i qartë dhe i paraqitur me mjeshtëri. Përfito nga kjo valë për të përhapur një ide apo kauzë të rëndësishme për ty.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Kjo e hënë është e përkryer për të planifikuar një udhëtim jashtë vendit, ndoshta në një ishull tropikal apo në një vend të pazakontë që të josh prej kohësh. Venusi takohet me Uranin, duke të nxitur drejt aventurave të reja e përvojave që pasurojnë shpirtin. Merr parasysh një udhëtim në Amerikën Qendrore ose një safari në Afrikë. Nuk ka rëndësi vendndodhja — ajo që ka rëndësi është që do të krijosh kujtime të paharrueshme, sidomos nëse udhëton me miq të ngushtë apo familjarë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Në javët e fundit ka gjasa të kesh parë përmirësime në financat e tua, dhe këtë të hënë pritet të marrësh edhe më shumë përfitime, falë Venusit që ndodhet në shtëpinë e pasurisë së përbashkët dhe Uranit që i dërgon sinjale mbështetëse. Tregu financiar mund të jetë i favorshëm për ty, nëse luan me zgjuarsi. Kujdes me vendimet e mëdha financiare — konsultohu gjithmonë me këshilltarin tënd para se të veprosh. Kjo ditë është ideale për të ndërtuar siguri ekonomike.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Nëse ti dhe partneri/ja jeni në prag martese, atëherë universi ju bekoftë, sepse kjo lidhje do të ndërtohet mbi dashuri dhe besim të vërtetë. Venus dhe Saturn janë të bashkuar në shtëpinë e martesës në hartën tënde, dhe kjo është një shenjë e shkëlqyer për marrëdhëniet afatgjata. Me shumë mundësi, gjatë këtij raporti ju keni mësuar të kuptoni nevojat e njëri-tjetrit, qoftë emocionale, qoftë materiale. Nëse martesa ende nuk është në horizont, mos ngurro të hapësh bisedën — është koha e duhur për të folur hapur dhe me ndjeshmëri.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo e hënë mund të sjellë frymëzim për të shtuar një prekje artistike në projektet tuaja të punës. Nuk është e nevojshme të jeni pjesë e një departamenti marketingu për të treguar kreativitetin tuaj. Edhe nëse jeni në shitje, mund të gjeni mënyra të reja për të përmirësuar rrjedhën e punës dhe për të rritur kënaqësinë e klientëve. Ka gjasa të zbuloni disa ide të frytshme, pasi Urani, planeti i origjinalitetit, lidhet me Venusin artistik. Nëse ndjeni se konceptet tuaja vlejnë, mos hezitoni t’i ndani me shefin.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Ju prireni të jeni më të rezervuar kur vjen puna te jeta juaj dashurore, dhe një partner që ndan të njëjtën natyrë të qetë mund të jetë zgjedhja e përsosur për ju. Ka gjasa ta takoni këtë person ndërsa Venusi, mbretëresha e romancës, bashkëvepron me Saturnin serioz këtë të hënë. Nëse jeni tashmë në një lidhje, është momenti ideal për një takim tradicional – ndoshta me një dhuratë klasike si lule apo çokollata që e rikthen pasionin.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Kjo mund të jetë dita perfekte për të sjellë një freski në shtëpinë tuaj. Ndoshta dhoma e ndenjës ka nevojë për një dekor të ri, ose dhoma e gjumit ka nevojë për përkujdesje. Vizitoni një dyqan mobiljesh dhe eksploroni divanët apo komodinat më të fundit. Mund të vendosni gjithashtu për perde të reja që ndriçojnë hapësirën tuaj. Me Uranin trendi dhe Venusin që bashkëveprojnë, do të keni shumë ide për ta bërë shtëpinë më të ngrohtë dhe plot jetë.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Kjo javë është ideale për të punuar në projektin tuaj krijues. Nëse përfshin shkrime, jeni me fat – sepse Venusi krijues dhe Saturni produktiv ndodhen sot në një kërcim të bukur në shenjën imagjinative të Peshqve. Tani është momenti për të punuar në pjesët romantike të projektit, pasi Venusi ka gjithnjë diçka për të thënë rreth zemrës. Nëse nuk ndiheni të motivuar tani për tani, mos u shqetësoni – rifilloni duke rilexuar atë që keni shkruar dhe frymëzimi do të vijë.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Kjo mund të jetë koha e duhur për të organizuar financat tuaja. Sigurohuni që të përfshini të gjitha burimet e të ardhurave dhe shpenzimet. Do të ishte mirë të llogarisni shpenzimet me një rezervë sigurie. Nëse nuk jeni shumë të mirë me menaxhimin e parave, mendoni të punësoni një këshilltar financiar që t’ju ndihmojë në hartimin e një plani të përshtatur. Venusi dhe Saturni, ekspertët financiarë të zodiakut, janë bashkë, ndaj çdo plan i bërë këtë fillim jave ka gjasa të jetë i suksesshëm.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Kjo është një mundësi për të ushtruar më shumë krijimtari në jetën tuaj të përditshme. Ndërsa Venusi dhe Urani shkëmbejnë ide, shumë prej frymëzimeve të tyre artistike do të reflektohen edhe tek ju. Mos i shpërfillni këto impulse krijuese, edhe nëse duken pak të pazakonta. Lejojeni imagjinatën të endet lirshëm. Të gjithë kanë diçka që i tërheq – dhe ka gjasa që edhe të tjerët të frymëzohen nga idetë tuaja. Nuk do ta dini çfarë jeni në gjendje të arrini derisa të dilni përpara me guxim. /noa.al

